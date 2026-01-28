The Hives en Chile: “Tenemos que robarle algunos fanáticos a My Chemical Romance”

Durante más de treinta años, The Hives ha dejado su huella en el garage rock y el punk con canciones como Hate To Say I Told You So y Tick Tick Boom. Su excentricidad rítmica y lírica, traspasada enérgicamente a su público y sus performances en vivo, los ha llevado a mantenerse como una banda con una audiencia fiel y una identidad independiente.

El vocalista Pelle Almqvist, junto a su hermano Niklas, los demás miembros del grupo y el compositor fantasma de dudosa existencia, Randy Fitzsimmons, llevan toda una trayectoria cargando la singularidad como bandera.

Su relación con Chile se remonta a dos exitosas presentaciones en el Teatro Caupolicán (en 2008 y 2023) y un show frenético en el Lollapalooza de 2013. Por lo demás, abrieron los conciertos de la banda británica Arctic Monkeys en 2014 y repetirán esta dinámica durante la noche de hoy y mañana.

Los suecos se presentarán antes del regreso a Chile del grupo estadounidense My Chemical Romance, en dos jornadas cargadas de rock que tendrán lugar en el Estadio Bicentenario La Florida.

Durante la calurosa mañana de hoy, Christian Grahn (baterista de nombre artístico Chris Dangerous) y Mikael Karlsson (guitarrista bautizado como Vigilante Carlstroem) conversaron con Culto en El Honesto Mike de Vitacura. Relajados y de buen ánimo, hablaron sobre sus expectativas y deseos con esta presentación en Chile, además de discutir algunos temas ligados a su extensa carrera musical.

-Han venido a Chile al menos tres veces. ¿Cómo describirían su vínculo con el país?

Christian Grahn: Recuerdo la primera vez que vine y lo pasamos genial. Subimos en teleférico al cerro y disfruté muchísimo el ambiente, la vida y la gente. Todo se siente mucho más tranquilo que en Lima, por ejemplo. Allá hay muchísima gente y es muy ajetreado. Chile me sienta mejor. Me gusta mucho Santiago, no solo para tocar, sino también para pasar el rato y tener unos días libres. Me gusta y siempre tengo ganas de volver.

Mikael Karlsson: Recuerdo el concierto de Lollapalooza. Fue un concierto realmente bueno y recuerdo que el público estaba muy enérgico. Amamos Sudamérica y amamos Chile.

-¿Hay algún lugar en particular que hayan visitado y que recuerden como algo extraordinario? ¿Quieren conocer algún lugar específico aquí en Chile?

Mikael Karlsson: Quiero ir a Tierra del Fuego y la Patagonia. Nunca he estado allí. Está en mi lista de deseos.

Christian Grahn: Ayer subimos al teleférico solo para ver la ciudad y las montañas. Me encantan las montañas. Yo mismo vivo en unas y me tranquiliza. Simplemente lo disfruto.

Tocando desde hace años

-Respecto a su concierto con My Chemical Romance aquí en Chile, ¿cuáles son sus expectativas para el show?

Christian Grahn: Lo mismo de siempre. Esperamos que el público esté como loco y que pase la mejor noche de sus vidas. Así suele ser aquí. Tenemos altas expectativas. Los conciertos y el público son geniales. Va a ser divertido.

-También vinieron antes con el concierto de Arctic Monkeys. ¿Han notado diferencias entre los públicos o la experiencia de tocar con Arctic Monkeys en comparación con My Chemical Romance?

Christian Grahn: Lo que puedo decir es que el público de ambas bandas es joven, aunque también muy diverso. Hasta ahora solo hemos dado un concierto con My Chemical Romance, así que no sabría decirte. Los conciertos de Arctic Monkeys que dimos fueron bastantes y realmente buenos. Nos hicieron ganar miles de nuevos fans. Ahora esperamos lo mismo, básicamente.

-Llevan mucho tiempo tocando juntos. ¿Cuál dirían que es la clave que los ha mantenido unidos como banda durante todos estos años?

Christian Grahn: Creo que es simplemente el amor por los conciertos. Grabar discos es más difícil, pero siempre nos ha encantado tocar en vivo. Los álbumes implican más trabajo y ansiedad. En los shows es cuando el tiempo se detiene. Lo que sea que esté pasando, deja de existir.

Christian Grahn: Si tienes problemas, sean los que sean, cuando subes al escenario estás muy concentrado. Realmente no piensas en nada más, respecto a lo que sea que esté pasando en tu vida.

Mikael Karlsson: Sí. También está el hecho de que lleguen nuevos fans. Conseguimos nuevos fanáticos y todo evoluciona. Te hace querer seguir adelante.

-¿Cuáles dirían que son las principales diferencias que han notado con el paso del tiempo en relación con su público? ¿Qué perciben sobre la evolución de sus audiencias?

Christian Grahn: Es curioso que llevemos tanto tiempo como banda y que la gente joven que venía a nuestros conciertos hace 30 años ahora pueden traer dos o tres generaciones de la misma familia a vernos. Desde niños pequeños hasta padres. Es un público mucho más amplio. Seguimos pensando que hacemos prácticamente lo mismo, aunque no creo que sea del todo así. Las cosas son diferentes. Son conciertos mucho más grandes y todo es a mayor escala, pero la sensación sigue siendo la misma. Ahí es donde realmente se nota que ha pasado el tiempo: cuando tres generaciones de una familia vienen a verte.

Mikael Karlsson: Y también se nota por las canas. (risas)

-En cuanto a la composición y la nueva música que han estado lanzando en los últimos años, ¿cuáles son las diferencias entre los The Hives que empezaron hace más de treinta años y los The Hives que actualmente componen actualmente, respecto a qué quieren incluir en su música?

Christian Grahn: En este último disco hicimos un buen intento de “Arena Hives” (apelando a los shows en vivo). No es que tuviéramos eso en mente cuando hicimos Veni Vidi Vicious (2000). No pretendíamos tocar en estadios. Supongo que es una gran diferencia. Pero el tiempo pasa y todo cambia, así que lírica y musicalmente todo va a cambiar. No se puede volver a hacer lo mismo. Hacemos lo que hacemos, pero lo hacemos de forma diferente porque envejecemos.

El absurdo y la excentricidad

-Pelle dijo lo siguiente en una entrevista de 2023 con el Diario La Nación: “Hay algo en el rock en lo que todos estamos de acuerdo. Necesita cierto grado de inmadurez para funcionar, para ser bueno. La música (refiriéndose a The Hives) suena como si tuviéramos 17 años”. ¿Están de acuerdo con la idea de que es necesario mantener cierta inmadurez en la música de la banda para que siga funcionando?

Christian Grahn: Sí. Para mí eso es el rock and roll, al menos. Si es demasiado serio, creo que se vuelve aburrido.

Mikael Karlsson: The Hives son lo que son y no queremos cambiar eso.

-En ese sentido de “mantener la inmadurez del rock”, ¿alguna vez han pensado algo como: “estamos haciendo el ridículo”? ¿Cómo trazan la línea entre la “inmadurez” de la excentricidad y el miedo a convertirse en una caricatura de ustedes mismos?

Christian Grahn: No queremos hacer eso. Es lo último que queremos. Nos tomamos la música al cien por cien en serio. No queremos burlarnos de nosotros mismos de ninguna manera. Para nosotros es facilísimo. Sabemos cuándo estamos bromeando y cuándo no, más o menos. No sé cómo explicarlo, pero no es que estemos tirándonos pedos en el micrófono o algo por el estilo.

Mikael Karlsson: Todavía... (risas)

-¿Buscan intencionalmente ese sentido del absurdo en su música?

Christian Grahn: Simplemente creamos lo que queremos ver y oír. No sé si es absurdo o qué es. Intentamos hacer lo que sabemos que se nos da bien y evolucionar. Para nosotros no es ninguna broma. No me malinterpretes: somos unos auténticos comediantes, pero no en lo que respecta a la música y los discos, aunque claro que hay elementos de eso. Se supone que todo tiene que ser divertido e ingenioso.

Vínculo con Suecia y futuros proyectos

-¿Han percibido a lo largo de su carrera alguna diferencia en el trato o el éxito internacional que han tenido como banda sueca en comparación con otros artistas angloparlantes?

Mikael Karlsson: Hay muchas bandas suecas que cantan en inglés. Era algo natural. Cuando quieres tocar rock and roll, simplemente cantas en inglés. Nunca consideramos cantar en sueco ni nada parecido.

Christian Grahn: A veces tengo la sensación de que los suecos no nos consideran una banda sueca en realidad. Creo que nos ven como una banda internacional, mucho más que quizás a otras bandas suecas. Tocamos muy poco en Suecia. Intentamos darnos a conocer afuera desde el principio. Hicimos nuestra primera gira europea en 1998.

Christian Grahn: O sea, somos suecos, pero nunca priorizamos a Suecia de ninguna manera. Solo queríamos ver hasta dónde podíamos llegar. Creo que esa es también la percepción que tienen los suecos de nosotros.

-¿Puedes contarnos algo sobre sus próximos proyectos después de los conciertos con My Chemical Romance?

Christian Grahn: Regresaremos a la gira por Estados Unidos en marzo. Hicimos la Costa Oeste, ahora iremos a la Costa Este. Empezaremos en Nashville y luego iremos subiendo. Nos llevará unas semanas. Después habrá un largo descanso antes de que empiece la temporada de festivales de verano. Haremos algunos, aunque no tanto como antes porque hemos mucho tiempo de gira. Tenemos que intentar asentarnos, tomárnoslo con más calma este verano. Después veremos qué pasa.

-¿Les gustaría volver a Chile para un concierto individual?

Christian Grahn: Sí. Ese es siempre el plan cuando haces giras de apoyo. Porque quieres volver y tocar tus propios conciertos. Queremos que venga la mayor cantidad de gente posible a nuestros conciertos, así que tenemos que robarle algún fan a My Chemical Romance (risas). Solo intentamos hacerlo lo mejor posible. Nos pidieron que hiciéramos esto y sonaba divertido. Estamos haciendo algunos conciertos propios en esta gira, pero no en Chile. Deberías preguntarle a alguien más por qué. (risas)