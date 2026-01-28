SUSCRÍBETE POR $1100
    “Lo dejaría todo”: gira de Chayanne en Chile se suma a la ayuda por incendios en el sur

    En el marco de los conciertos que el artista dará en Concepción, Viña del Mar y Santiago, las productoras a cargo anunciaron la entrega de ayuda en especies y dinero para apoyar a las zonas afectadas por los incendios en el sur del país y al trabajo del personal que trabaja en la emergencia.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Cruzados por la contingencia de los incendios forestales en el sur del país, las productoras que trabajan los próximos shows de estadios de Chayanne en el país (en Concepción, Viña del Mar y Santiago) , acaban de realizar una donación para ir en ayuda de los afectados.

    En un comunicado a los medios, las productoras Cárdenas Marketing Network, Maestro Cares Foundation, DG Medios y Multimusica, informaron de la entrega de especies y dinero.

    “A través de las Municipalidades de Concepción, Penco y Tomé y de SONO, nuestros socios en la región del BioBío, entregamos 250 refrigeradores y 250 cocinillas para poder almacenar y preparar los alimentos que han sido ya donados en otras exitosas campañas realizadas a lo largo del país", detalla.

    También se anunció la entrega de una donación en dinero, para el personal que está combatiendo las llamas y a quienes apoyan en le emergencia . “Una donación extra de 12 millones de pesos fue entregada al Cuerpo de Bomberos de Concepción para que puedan seguir asistiendo a los llamados de emergencia y poder enfocarse en la etapa de reconstrucción que tanto necesitan las familias”, detalla el mismo comunicado.

    “Además, una tercera donación monetaria será entregada a restaurantes y distribuidores para que puedan ofrecer alimentos preparados al personal de primeros auxilios que necesitan estar alerta a los llamados de emergencia en esta catástrofe”, agrega.

    Chayanne se presentará el 7 de febrero en el estadio Ester Roa de Concepción, luego el 11 del mismo mes en el Sausalito de Viña del Mar y cerrará el 14 de febrero con una presentación en el Estadio Nacional. Las entradas se pueden adquirir por Ticketmaster.

