Con dos partes, un ojo y muy intenso: las claves del show de My Chemical Romance en el Estadio Bicentenario

El tour Black Parade 2026 de My Chemical Romance aterriza en el Estadio Bicentenario de la Florida (Enrique Olivares 1003) el miércoles 28 y jueves 29 de enero. Esta es la segunda presentación de la banda en Chile, la primera fue hace casi 18 años.

Los encargados de calentar motores para la velada son sus aliados que los acompañarán por Sudamérica, The Hives. Además, en Chile, tocarán la banda nacional Hvnvbi a las 18:30 horas.

El domingo 25 de enero, My Chemical Romance tuvo la primera fecha del tour por Sudamérica en Perú. El espectáculo, comandado por Gerard Way (vocalista), Frank Iero (guitarra), Ray Toro (guitarra) y Mikey Way (bajo), iba a iniciar con una visita en Colombia, pero debido a la postergación de esa fecha, Lima fue la primera ciudad donde tocan.

La banda viene de su tour por Estados Unidos, Long Live The Black Parade, que visitó estadios repletos de fans en 2025. En el concierto se enfocaban en el disco Black Parade, que cumple 20 años de su lanzamiento en 2006.

The Hives, los encargados de calentar motores

La productora Lotus señala que a las 19:30 horas, The Hives se adueñará del escenario. La banda sueca será la encargada de acompañar a My Chemical Romance por todo el tour. El grupo viene de publicar su disco The Hives Forever Forever The Hives en 2025.

Cómo es el concierto

El concierto de My Chemical Romance se ambienta en una autocracia que está bajo el mando del Gran Dictador Inmortal. En este contexto, la banda está obligada a tocar Black Parade como forma de propaganda para el público. Esto son elementos que ocupan para hacer una sátira política.

Después, el concierto tiene una segunda parte donde la banda se encarga de tocar los éxitos que ha tenido a lo largo de su carrera. La estética cambia del régimen dictatorial y los colores regresan al escenario.

Paso previo por Perú

El medio peruano El Comercio destaca elementos teatrales como un ojo suspendido que observa desde lo alto y muestra imágenes. Este nos lleva a una ciudad destruida que recuerda a Nueva York tras el 11 de septiembre, hito que da inicio a la banda.

Una enfermera le da unas pastillas a Gerard Way, lo que comienza el concierto con la canción The End. Mientras el grupo toca, el ojo muestra mensajes en keposhka, un idioma creado para la gira, señala El Comercio.

“(Gerard Way) Se dirige a la audiencia como maestro de ceremonias, presenta pequeñas performances, se arrastra, se retuerce y canta con una intensidad que, a sus 48 años, no parece menguar (...) La teatralidad es intensa, deliberadamente excesiva, hasta que el silencio marca el cierre de esta parte del concierto”, enfatiza la nota.

El show está construido como una obra por actos y tiene una extensión de más de dos horas. Diario Correo, medio de Perú, señala que, al cerrar el capítulo de Black Parade, la presentación se orienta a repasar los éxitos de la agrupación. “El cambio de atmósfera fue inmediato: más color, más velocidad, pero la misma intensidad emocional”.

El medio reporta que, en los momentos más intensos del concierto, el escenario soltaba llamaradas. “El calor se sentía incluso a varios metros de distancia y sumó un componente visual contundente al dramatismo del show. Las explosiones de fuego acompañaron clímax musicales y reforzaron esa sensación de estar frente a algo más grande que un simple recital”.

Accesos y cortes

La apertura de puertas para el público será para las 17:00 horas. Para facilitar el ingreso, la productora Lotus pidió a los asistentes llegar con anticipación.

Además, la empresa publicó elementos que estarán permitidos para el ingreso, entre ellos: sombrillas de papel, botellas plásticas de agua selladas hasta 500cc, cargador portátil y bolsos pequeños. También, enfatizaron que habrá bicicleteros gratuitos y que no habrá estacionamiento disponible.

Los cortes en las calles están planificados desde las 10:00 horas, hasta las 1:00. En Enrique Olivares habrá interrupción del tránsito en las intersecciones con Colombia y Avenida México. Rojas Magallanes tendrá bloqueos en las esquinas Uruguay, Ecuador, Venezuela, Panamá y Costa Rica. Además, se cerrará la esquina Colombia con Río Laja.

Para reforzar la salida de los asistentes, la productora ha coordinado con el sistema de buses Red. En el paradero 2 y paradero 19 en Avenida La Florida, se podrá tomar la micro 104x con destino a Providencia. Mientras que, en la esquina de Enrique Olivares con Estados Unidos, pasará la micro 210x con dirección a Alameda-Estación Central.