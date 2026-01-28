SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Con dos partes, un ojo y muy intenso: las claves del show de My Chemical Romance en el Estadio Bicentenario

    La banda de Nueva Jersey llega a Chile en una estadía que durará dos días, 28 y 29 de enero. Acompañados por The Hives, este es el segundo destino de su tour por Sudamérica, después de Lima. La prensa peruana ya ha transmitido sus opiniones del espectáculo. "Algo más grande que un simple recital".

    Por 
    Daniel Cañete

    El tour Black Parade 2026 de My Chemical Romance aterriza en el Estadio Bicentenario de la Florida (Enrique Olivares 1003) el miércoles 28 y jueves 29 de enero. Esta es la segunda presentación de la banda en Chile, la primera fue hace casi 18 años.

    Los encargados de calentar motores para la velada son sus aliados que los acompañarán por Sudamérica, The Hives. Además, en Chile, tocarán la banda nacional Hvnvbi a las 18:30 horas.

    El domingo 25 de enero, My Chemical Romance tuvo la primera fecha del tour por Sudamérica en Perú. El espectáculo, comandado por Gerard Way (vocalista), Frank Iero (guitarra), Ray Toro (guitarra) y Mikey Way (bajo), iba a iniciar con una visita en Colombia, pero debido a la postergación de esa fecha, Lima fue la primera ciudad donde tocan.

    La banda viene de su tour por Estados Unidos, Long Live The Black Parade, que visitó estadios repletos de fans en 2025. En el concierto se enfocaban en el disco Black Parade, que cumple 20 años de su lanzamiento en 2006.

    The Hives, los encargados de calentar motores

    La productora Lotus señala que a las 19:30 horas, The Hives se adueñará del escenario. La banda sueca será la encargada de acompañar a My Chemical Romance por todo el tour. El grupo viene de publicar su disco The Hives Forever Forever The Hives en 2025.

    Cómo es el concierto

    El concierto de My Chemical Romance se ambienta en una autocracia que está bajo el mando del Gran Dictador Inmortal. En este contexto, la banda está obligada a tocar Black Parade como forma de propaganda para el público. Esto son elementos que ocupan para hacer una sátira política.

    Después, el concierto tiene una segunda parte donde la banda se encarga de tocar los éxitos que ha tenido a lo largo de su carrera. La estética cambia del régimen dictatorial y los colores regresan al escenario.

    Paso previo por Perú

    El medio peruano El Comercio destaca elementos teatrales como un ojo suspendido que observa desde lo alto y muestra imágenes. Este nos lleva a una ciudad destruida que recuerda a Nueva York tras el 11 de septiembre, hito que da inicio a la banda.

    Una enfermera le da unas pastillas a Gerard Way, lo que comienza el concierto con la canción The End. Mientras el grupo toca, el ojo muestra mensajes en keposhka, un idioma creado para la gira, señala El Comercio.

    “(Gerard Way) Se dirige a la audiencia como maestro de ceremonias, presenta pequeñas performances, se arrastra, se retuerce y canta con una intensidad que, a sus 48 años, no parece menguar (...) La teatralidad es intensa, deliberadamente excesiva, hasta que el silencio marca el cierre de esta parte del concierto”, enfatiza la nota.

    El show está construido como una obra por actos y tiene una extensión de más de dos horas. Diario Correo, medio de Perú, señala que, al cerrar el capítulo de Black Parade, la presentación se orienta a repasar los éxitos de la agrupación. “El cambio de atmósfera fue inmediato: más color, más velocidad, pero la misma intensidad emocional”.

    El medio reporta que, en los momentos más intensos del concierto, el escenario soltaba llamaradas. “El calor se sentía incluso a varios metros de distancia y sumó un componente visual contundente al dramatismo del show. Las explosiones de fuego acompañaron clímax musicales y reforzaron esa sensación de estar frente a algo más grande que un simple recital”.

    Accesos y cortes

    La apertura de puertas para el público será para las 17:00 horas. Para facilitar el ingreso, la productora Lotus pidió a los asistentes llegar con anticipación.

    Además, la empresa publicó elementos que estarán permitidos para el ingreso, entre ellos: sombrillas de papel, botellas plásticas de agua selladas hasta 500cc, cargador portátil y bolsos pequeños. También, enfatizaron que habrá bicicleteros gratuitos y que no habrá estacionamiento disponible.

    Los cortes en las calles están planificados desde las 10:00 horas, hasta las 1:00. En Enrique Olivares habrá interrupción del tránsito en las intersecciones con Colombia y Avenida México. Rojas Magallanes tendrá bloqueos en las esquinas Uruguay, Ecuador, Venezuela, Panamá y Costa Rica. Además, se cerrará la esquina Colombia con Río Laja.

    Para reforzar la salida de los asistentes, la productora ha coordinado con el sistema de buses Red. En el paradero 2 y paradero 19 en Avenida La Florida, se podrá tomar la micro 104x con destino a Providencia. Mientras que, en la esquina de Enrique Olivares con Estados Unidos, pasará la micro 210x con dirección a Alameda-Estación Central.

    Lee también:

    Más sobre:My Chemical RomanceLa Tercera PMConciertosThe HivesEstadio BicentenarioBlack ParadeHvnvbiGerard WayRay ToroFrank IeroMikey WayMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Para abordar estándar ético en sus futuros cargos: ministros de Kast reciben capacitación del Consejo para la Transparencia

    Dinámica “confusa” y víctimas extranjeras: lo que se sabe de la balacera en la plaza Santa Ana de Santiago

    Ventas del comercio se desaceleraron en 2025, pero se prevé un repunte para este año

    Censo 2024: INE proyecta que la población de Chile alcanzará las 20.150.948 personas este 2026

    Lula destaca reunión con Kast y adelanta reunión entre cancilleres en los próximos meses

    Andrónico Luksic Craig deja su cargo como director en Antofagasta Plc y asume su hijo Luksic Lederer

    Lo más leído

    1.
    Lars Ulrich y el día que habló con el “Dios de los dioses”: el ídolo que moldeó al baterista de Metallica

    Lars Ulrich y el día que habló con el “Dios de los dioses”: el ídolo que moldeó al baterista de Metallica

    2.
    Libros, noche y ciudad: Librerías Nocturnas se toma las calles de Barrio Italia

    Libros, noche y ciudad: Librerías Nocturnas se toma las calles de Barrio Italia

    3.
    Óliver Laxe, director: “Pedro Almodóvar dice que nunca había visto una película como Sirāt”

    Óliver Laxe, director: “Pedro Almodóvar dice que nunca había visto una película como Sirāt”

    4.
    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock

    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock

    5.
    Desde Macha y El Bloque Depresivo hasta Katteyes: el evento solidario que busca levantar el Biobío

    Desde Macha y El Bloque Depresivo hasta Katteyes: el evento solidario que busca levantar el Biobío

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. Juventus por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. Juventus por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Napoli vs. Chelsea en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Napoli vs. Chelsea en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Inter de Milán en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Inter de Milán en TV y streaming

    Bachelet, economía y seguridad: la cita entre Kast y Lula que marcó un giro del republicano con el brasilero
    Chile

    Bachelet, economía y seguridad: la cita entre Kast y Lula que marcó un giro del republicano con el brasilero

    Para abordar estándar ético en sus futuros cargos: ministros de Kast reciben capacitación del Consejo para la Transparencia

    Dinámica “confusa” y víctimas extranjeras: lo que se sabe de la balacera en la plaza Santa Ana de Santiago

    Ventas del comercio se desaceleraron en 2025, pero se prevé un repunte para este año
    Negocios

    Ventas del comercio se desaceleraron en 2025, pero se prevé un repunte para este año

    Andrónico Luksic Craig deja su cargo como director en Antofagasta Plc y asume su hijo Luksic Lederer

    Gobierno sufre nuevo revés en su insistencia con levantar el secreto bancario

    Qué se sabe del ataque armado que dejó al menos 11 muertos tras un partido de fútbol amateur en México
    Tendencias

    Qué se sabe del ataque armado que dejó al menos 11 muertos tras un partido de fútbol amateur en México

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    La UC tiene los votos de la historia: el intenso debate por el favoritismo antes del inicio de la Liga de Primera
    El Deportivo

    La UC tiene los votos de la historia: el intenso debate por el favoritismo antes del inicio de la Liga de Primera

    ¿Cambia de esquema? Paqui Meneghini explica cuál será el rol de Lucas Assadi en la U

    Diego Valdés se llena de elogios en Vélez Sarsfield y hace tambalear la opción de llegar a Colo Colo

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Rawayana regresa a Chile con show en Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Rawayana regresa a Chile con show en Movistar Arena

    Matt Helders no descarta nuevo material de Arctic Monkeys: “Es algo que nos encanta hacer y siempre lo haremos”

    Desde Macha y El Bloque Depresivo hasta Katteyes: el evento solidario que busca levantar el Biobío

    Lula destaca reunión con Kast y adelanta reunión entre cancilleres en los próximos meses
    Mundo

    Lula destaca reunión con Kast y adelanta reunión entre cancilleres en los próximos meses

    Irán advierte a EE.UU. de responderá a un ataque “como nunca antes”

    “Falsas” y “un delito penal”: Trump arremete contra encuestas que muestran caída en su apoyo tras asesinatos en Minneapolis

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó