SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento

    A 25 años de Casi Famosos, la actriz vuelve a entrar en el radar de los Premios de la Academia, esta vez gracias a Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable. En la película –ya en cartelera de los cines chilenos– encarna a la mitad de un grupo tributo a Neil Diamond. El proyecto llegó a sus manos después de lanzar su primer disco y de enfrentar una crisis existencial.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento Courtesy of Focus Features. © 

    Tras años de desearlo pero nunca concretarlo, Kate Hudson finalmente lanzó su primer disco solista hace casi dos años, Glorious (2024), un combo de 12 canciones de rock, pop y folk que grabó en Los Angeles junto a reconocidos productores. La sola materialización de ese sueño ya la tenía contenta, pero las buenas noticias no se detuvieron con la llegada de LP debut.

    En abril de 2024, en medio de la promoción del álbum, la actriz y cantante estadounidense brindó una entrevista a CBS Sunday Morning en la que detalló que había dado ese paso “probablemente porque ya no me importa lo que piense la gente” y compartió reflexiones sobre su carrera, sus quiebres amorosos y sus hijos.

    Sarah Shatz/Focus Features © 2

    Esa aparición en televisión llamó la atención del director Craig Brewer y de Hugh Jackman, la estrella de su nuevo proyecto, Song sung blue. “Al ver a Kate en esta entrevista hablar de cómo se estaba cansando de esperar a que Hollywood decidiera qué hacer con ella, y que la música era su medio para tomar las riendas de su vida, pensé: ¡Mierda! De eso se trata esta película”, indicó el realizador a Variety.

    Brewer y Jackman coincidieron en que era la actriz perfecta para ponerse en la piel de Claire Sardina, parte de un dúo tributo a Neil Diamond que tuvo éxito en los años 90 y que vivió toda clase de turbulencias. El mismo rol por el que acaba de conseguir una nominación a los Oscar a Mejor actriz, compartiendo categoría con Jessie Buckley (Hamnet), Emma Stone (Bugonia), Rose Byrne (If I had legs I’d kick you) y Renate Reinsve (Valor sentimental).

    Un hito que se produce exactamente 25 años después de su primera (y hasta ahora única) candidatura a los Premios de la Academia, cuando fue reconocida por encarnar a Penny Lane en Casi famosos (2000), de Cameron Crowe. De pronto, dos momentos de su carrera –el despegue y la madurez– están unidos por el mismo reconocimiento.

    Photo: Sebastian Gabsch

    No hace falta esperar a conocer el resultado de la ceremonia del próximo 15 de marzo para asegurar que la actriz disfruta de un gran momento, probablemente uno de los mejores de su carrera. Uno que le resultó particularmente esquivo debido a las oportunidades que rechazó y a los planes profesionales que postergó, con el objetivo de priorizar la crianza de sus hijos (hoy de 22, 14 y siete años). Song sung blue apareció justo en un instante en que estaba superando una crisis existencial tras la pandémia.

    “Sabía que era feliz con mi vida familiar, y eso es muy importante para mí, y siempre ha sido mi prioridad, pero mi producción creativa es mi motor. Es mi pasión. Y no estaba satisfecha con ella. Pensaba: si muero mañana, no lo he dado todo”, explicó a IndieWire.

    Fanática de los musicales (tuvo un rol secundario en Nine), Hudson aceleró a fondo cuando se le presentó la oportunidad que le ofreció Craig Brewer. Se empapó del catálogo de Diamond (que conocía sólo superficialmente), vio el documental en el que se basa el largometraje y trabajó rigurosamente en el acento de Wisconsin que posee su personaje. La base de todo, ha asegurado, es su electrizante dinámica con Jackman, quien interpreta a su esposo y pareja creativa en la historia. Para fortuna de ambos, la química fue inmediata.

    La hija del músico Bill Hudson y la actriz Goldie Hawn decidió visitar a Diamond después del término del rodaje y que el propio artista viera la cinta. Retirado de la industria desde 2018 debido a las complicaciones del Parkinson, el hombre de Sweet Caroline fue acogedor en su hogar en Colorado, no muy lejos del hogar de infancia de la actriz.

    Courtesy of Focus Features. © 

    “Nos sentamos en su porche y pasamos un día fantástico (...) Estaba muy agradecido con (el director) Craig (Brewer) y con todos nosotros por hacer la película. Me emocionó mucho estar con Neil, porque decidió jubilarse y lleva una vida muy tranquila allí. Nos sentamos y tomamos limonada en el porche”, detalló.

    Mientras continúa cosechando reconocimientos (este martes sumó una nominación a los Bafta), la actriz ya estructura su futuro. Uno que no descarta las comedias románticas, pero que también mira con entusiasmo otro tipo de retos. Si bien ha manifestado su interés en dar el salto a la dirección, por el momento priorizará la creación y grabación de su segundo disco.

    Lee también:

    Más sobre:CineSong Sung BlueKate HudsonHugh JackmanCraig BrewerNeil DiamondCasi FamososAlmost FamousPremios OscarOscar 2026Globos de OroGlobos de Oro 2026Cine CultoGlass Onion: Un Misterio de Knives Out

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CMF realiza observaciones a la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro

    Futuro biministro de Kast Daniel Mas se suma a foro económico en Panamá

    “No soy un nazi ni un antisemita”: Kanye West se disculpa por su comportamiento

    Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales

    Congreso aprueba proyecto de convivencia escolar y se despacha a ley

    Con ayuda de exministros: AMUCH iniciará trabajo técnico de redacción del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal

    Lo más leído

    1.
    Libros, noche y ciudad: Librerías Nocturnas se toma las calles de Barrio Italia

    Libros, noche y ciudad: Librerías Nocturnas se toma las calles de Barrio Italia

    2.
    Óliver Laxe, director: “Pedro Almodóvar dice que nunca había visto una película como Sirāt”

    Óliver Laxe, director: “Pedro Almodóvar dice que nunca había visto una película como Sirāt”

    3.
    “No soy un nazi ni un antisemita”: Kanye West se disculpa por su comportamiento

    “No soy un nazi ni un antisemita”: Kanye West se disculpa por su comportamiento

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales
    Chile

    Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales

    Congreso aprueba proyecto de convivencia escolar y se despacha a ley

    Con ayuda de exministros: AMUCH iniciará trabajo técnico de redacción del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal

    CMF realiza observaciones a la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro
    Negocios

    CMF realiza observaciones a la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro

    Futuro biministro de Kast Daniel Mas se suma a foro económico en Panamá

    SQM anuncia alianza con estadounidense Ivanhoe Electric para buscar cobre en su propiedad en el norte

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios
    Tendencias

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Quién era Alexis Ortega, el famoso actor de doblaje que hacía la voz de Spiderman y que falleció a sus 38 años

    Fichaje estrella para Tiago Nunes: Deyverson remece al fútbol ecuatoriano como nuevo refuerzo de Liga de Quito
    El Deportivo

    Fichaje estrella para Tiago Nunes: Deyverson remece al fútbol ecuatoriano como nuevo refuerzo de Liga de Quito

    Se suma a Lautaro Pastrán: la millonaria apuesta del Colo Colo de Fernando Ortiz para seducir a Diego Valdés

    Marcelo Díaz critica a la ANFP por sanción a más de 3.000 hinchas de la U: “Tiene que empezar a actuar de forma sensata”

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento
    Cultura y entretención

    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento

    “No soy un nazi ni un antisemita”: Kanye West se disculpa por su comportamiento

    Repatriación de los restos de la madre y esposa de Claudio Arrau: avances y complicaciones de una deuda histórica

    EE.UU. planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político
    Mundo

    EE.UU. planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político

    Trump retira a jefe de Patrulla Fronteriza de Minneapolis en medio de crecientes críticas a secretaria de Seguridad Nacional

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump

    Hablemos de amor: el amor que me salvó
    Paula

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′