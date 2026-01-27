Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento

Tras años de desearlo pero nunca concretarlo, Kate Hudson finalmente lanzó su primer disco solista hace casi dos años, Glorious (2024), un combo de 12 canciones de rock, pop y folk que grabó en Los Angeles junto a reconocidos productores. La sola materialización de ese sueño ya la tenía contenta, pero las buenas noticias no se detuvieron con la llegada de LP debut.

En abril de 2024, en medio de la promoción del álbum, la actriz y cantante estadounidense brindó una entrevista a CBS Sunday Morning en la que detalló que había dado ese paso “probablemente porque ya no me importa lo que piense la gente” y compartió reflexiones sobre su carrera, sus quiebres amorosos y sus hijos.

Sarah Shatz/Focus Features © 2

Esa aparición en televisión llamó la atención del director Craig Brewer y de Hugh Jackman, la estrella de su nuevo proyecto, Song sung blue. “Al ver a Kate en esta entrevista hablar de cómo se estaba cansando de esperar a que Hollywood decidiera qué hacer con ella, y que la música era su medio para tomar las riendas de su vida, pensé: ¡Mierda! De eso se trata esta película”, indicó el realizador a Variety.

Brewer y Jackman coincidieron en que era la actriz perfecta para ponerse en la piel de Claire Sardina, parte de un dúo tributo a Neil Diamond que tuvo éxito en los años 90 y que vivió toda clase de turbulencias. El mismo rol por el que acaba de conseguir una nominación a los Oscar a Mejor actriz, compartiendo categoría con Jessie Buckley (Hamnet), Emma Stone (Bugonia), Rose Byrne (If I had legs I’d kick you) y Renate Reinsve (Valor sentimental).

Un hito que se produce exactamente 25 años después de su primera (y hasta ahora única) candidatura a los Premios de la Academia, cuando fue reconocida por encarnar a Penny Lane en Casi famosos (2000), de Cameron Crowe. De pronto, dos momentos de su carrera –el despegue y la madurez– están unidos por el mismo reconocimiento.

Photo: Sebastian Gabsch

No hace falta esperar a conocer el resultado de la ceremonia del próximo 15 de marzo para asegurar que la actriz disfruta de un gran momento, probablemente uno de los mejores de su carrera. Uno que le resultó particularmente esquivo debido a las oportunidades que rechazó y a los planes profesionales que postergó, con el objetivo de priorizar la crianza de sus hijos (hoy de 22, 14 y siete años). Song sung blue apareció justo en un instante en que estaba superando una crisis existencial tras la pandémia.

“Sabía que era feliz con mi vida familiar, y eso es muy importante para mí, y siempre ha sido mi prioridad, pero mi producción creativa es mi motor. Es mi pasión. Y no estaba satisfecha con ella. Pensaba: si muero mañana, no lo he dado todo”, explicó a IndieWire.

Fanática de los musicales (tuvo un rol secundario en Nine), Hudson aceleró a fondo cuando se le presentó la oportunidad que le ofreció Craig Brewer. Se empapó del catálogo de Diamond (que conocía sólo superficialmente), vio el documental en el que se basa el largometraje y trabajó rigurosamente en el acento de Wisconsin que posee su personaje. La base de todo, ha asegurado, es su electrizante dinámica con Jackman, quien interpreta a su esposo y pareja creativa en la historia. Para fortuna de ambos, la química fue inmediata.

La hija del músico Bill Hudson y la actriz Goldie Hawn decidió visitar a Diamond después del término del rodaje y que el propio artista viera la cinta. Retirado de la industria desde 2018 debido a las complicaciones del Parkinson, el hombre de Sweet Caroline fue acogedor en su hogar en Colorado, no muy lejos del hogar de infancia de la actriz.

Courtesy of Focus Features. ©

“Nos sentamos en su porche y pasamos un día fantástico (...) Estaba muy agradecido con (el director) Craig (Brewer) y con todos nosotros por hacer la película. Me emocionó mucho estar con Neil, porque decidió jubilarse y lleva una vida muy tranquila allí. Nos sentamos y tomamos limonada en el porche”, detalló.

Mientras continúa cosechando reconocimientos (este martes sumó una nominación a los Bafta), la actriz ya estructura su futuro. Uno que no descarta las comedias románticas, pero que también mira con entusiasmo otro tipo de retos. Si bien ha manifestado su interés en dar el salto a la dirección, por el momento priorizará la creación y grabación de su segundo disco.