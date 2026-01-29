My Chemical Romance en Chile: una eléctrica ceremonia en llamas, sangre y rock emocional

Eran casi las cinco de la tarde y en Metro Tobalaba todavía se podían ver poleras muy oscuras para los 33 grados de temperatura de Santiago. Una persona con un blazer sobre la camisa, otros con camisetas negras, pero con una consigna clara en el estampado: My Chemical Romance.

En el Estadio Bicentenario de La Florida, el público bordeaba los 30 años. Llevaban poleras o camisas negras, estampado de la banda, delineado, uñas pintadas, tatuajes, piercigns y el pelo tintado. Sin embargo, el fenómeno de la banda demuestra ser intergeneracional, ya que también había niños y adolescentes, en grupo o acompañados por adultos.

El show comenzó un minuto después de lo presupuestado, a las 21:01 horas. En escena entró un barrendero, una enfermera y la banda con sus uniformes negros con vivos blancos de Black Parade. Este fue el primer vistazo de la característica esencial del concierto: la teatralidad.

My Chemical Romance en Chile Foto @guilleasalazar

La presentación, ambientada en una autocracia bajo el régimen del Gran Dictador Inmortal, tiene una estética militar y oscura. Además, el espectáculo está acompañado de segmentos de cantos solemnes como himnos.

Antes de la primera canción, la enfermera les suministró medicamentos a los artistas. Los gritos y aplausos llenan el estadio con la primera aparición de Gerard Way en las pantallas. Con esto, el primer tema en sonar fue The End., seguido de Dead!.

Tras esto, apareció el ojo, un elemento del concierto que muestra imágenes y se mantiene en las alturas como una presencia ineludible. Miraba de un lado a otro y seguía todos los movimientos del concierto. Mientras el objeto se elevaba, la banda continuaba el recorrido por las canciones del álbum Black Parade.

Hay sonidos que te pueden levantar del asiento, para un fan de My Chemical Romance es la nota Sol, ya que es la que da inicio a Welcome to the Black Parade. El Bicentenario completo cantaba la canción al unísono con Gerard Way. El vocalista interpretaba la canción desde un atril con un sonido y una actuación conmovedora.

My Chemical Romance en Chile Foto @guilleasalazar

Un hombre apareció en el escenario e intercambió una postal por un muñeco a Gerard Way. Marioneta que el cantante sostenía con cariño mientras cantaba Cancer. Después, pasa a Mama, canción que interpreta con movimientos burlescos como si fuese un títere.

Con una animación colorida a las espaldas de los músicos, comienza la guitarra de Teenagers. La canción con un ritmo marcado, rápido y animoso produjo que el público saltara agitado con la canción.

Llegados a la canción Famous last words, el vocalista prendió una bengala en el escenario. Es más, el escenario completo se prendió fuego. Esto nos regala una de las imágenes para recordar, el guitarrista Ray Toro tocando rodeado de llamas. Asimismo, el ojo, que se mantuvo vigilante todo el concierto, suelta chispas próximo a su final.

Para finalizar el primer segmento del concierto, Gerard Way acuchilló a un hombre en el escenario, incluso al punto de sacarle las tripas, mientras suena Blood de fondo. Suena un disparo y el foco pasa a un violonchelo que toca durante varios minutos. El público se impacientaba y pedía a la banda de vuelta.

Un recorrido por sus éxitos

Los artistas vuelven a apoderarse del show, pero sus atuendos han cambiado. Los uniformes son dejados de lado y se colocan jeans y camisetas. La canción con la que inician la segunda parte del concierto es Boys Division. Esto es un dato a tener en cuenta, ya que es un indicio de que el setlist del concierto será distinto según el destino o fecha.

A pesar de la hora y media de concierto, la energía del público va creciendo y llega a su punto máximo en I’m not okay (I promise). Las guitarras rápidas y las baterías ruidosas generan saltos y pogos que se apoderan de la cancha y el calor se extiende por el aire del Bicentenario.

My Chemical Romance en Chile Foto @guilleasalazar

En esta parte del concierto se dan dos de los momentos donde el público chileno juega con los artistas. El primero llega cuando Gerard Way menciona que tiene las manos pegajosas, lo que causa risas y vitoreos. El segundo cuando el vocalista se acerca a Frank Iero para comentarle algo y la gente les pide el beso.

Por otro lado, Gerard Way aprovecha este momento para hablar con el público. Asímismo, se da un momento para agradecer a The Hives por acompañarlos y al equipo completo por hacer posible la instancia.

Los músicos hacen un amague de despedida tras tocar Helena. Sin embargo, vuelven al escenario para tocar The kids of yesterday, con lo que despiden su presentación después de casi 18 años de su última visita.

My Chemical Romance en Chile Foto @guilleasalazar

La fiesta de The Hives

Puntuales, a las 7:30, The Hives entró a escena con sus trajes negros de bordados y pañuelos blancos. Si bien el público lo recibió con tímidos aplausos y vitoreos, Pelle Almqvist se encargó de que los asistentes saltaran intensamente. “Ahora empieza la fiesta” dijo en español el cantante después de la primera canción.

El cantante se paseaba por debajo del escenario saludando personas, remarcando su carisma. La participación de The Hives llegó a su punto máximo con Tick tick boom. El público coreaba “tick tick tick” hasta que la banda volvía con la guitarra y la batería marcando la explosión con una energía singular.

Los artistas dejaron un mensaje durante su presentación. Tal como habían comentado a Culto, deseaban llegar a nuevas audiencias. “¿Estás viendo los Hives por primera vez? No dejes que sea la última, ¿comprendes?”, dijo el cantante.