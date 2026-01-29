SUSCRÍBETE POR $1100
    La evolución de Lorde en cinco canciones esenciales

    Entre la mirada crítica de Royals, la catarsis de Green Light y la introspección de su etapa más reciente, esta selección en la previa a su presentación en Lollapalooza 2026, resume las claves de una discografía marcada por la imagen, la emoción y el cambio.

    Felipe Retamal 
    Felipe Retamal

    Tennis Court

    A pesar de lo que sugiere el título del segundo single del álbum debut Pure Heroine (2013), Lorde no juega al tenis. En realidad, la referencia es una imagen cargada de nostalgia. “Hay una cancha de tenis en mi ciudad natal donde mis amigos y yo pasábamos el rato cuando éramos niños, hasta la adolescencia, y ese era un símbolo que me resultaba un poco nostálgico", dijo a MTV News.

    La canción, tal como todas las de ese primer disco, fue trabajada junto al productor Joel Little. “Hasta ese momento, ella aportaba la letra y nos inspirábamos en ella para decidir qué rumbo tomar con la música”, explicó el músico a Billboard. “Pero en esta fue donde empecé a componer la música y creamos melodías exageradas, y ella escribió sobre la melodía”.

    Green Light

    Si algo caracteriza la lírica de Lorde, es escribir sobre sentimientos a partir de imágenes. En Green Light, el primer single de Melodrama (2017), su segundo disco, aborda el clásico tópico del desamor. "Esos tiburones blancos, tienen dientes grandes, espero que te muerdan”, escribe, totalmente despechada.

    Lorde escribió y trabajó esta canción junto a Jack Antonoff, el hombre clave del pop. A pesar de ser una canción de quiebre, esta se vuelve un tema luminoso y de pulso bailable. “Me di cuenta de que esta es la chica borracha en la fiesta bailando y llorando por su exnovio, a quien todos consideran un desastre”, le dijo a Zane Lowe. “Esa es ella esta noche y mañana empieza a reconstruirse. Y esa es la canción para mí”.

    Solar Power

    El primer giro estilístico en la carrera de Lorde fue el álbum Solar Power (2021). Un trabajo de sonoridad más acústica y luminosa. Por eso, su primer single fue la canción homónima, que básicamente, celebra una día caluroso en la playa. Su estructura es poco convencional, con el estribillo en la parte final. “Se trata de esa energía veraniega contagiosa y coqueta que se apodera de todos nosotros”, comentó la neozelandesa.

    Tiempo después, reveló que la inspiración para el tema llegó de un punto mucho más austral; un viaje a la Antártida en que se interiorizó sobre la crisis climática global. “Tuve un momento muy especial en el que pensé: ‘Esto es lo mejor que te va a pasar en la vida. Es esto’. De hecho, decidí el nombre del álbum justo después de ese viaje. Justo al regresar de ese viaje, pensé: ‘Esto es lo que es’”.

    What Was That

    Del optimismo naturalista de Solar Power, Lorde regresó con un tono más intimista en Virgin (2025). Su primer sencillo fue What was that, un tema que de alguna forma conecta con la energía vulnerable de Pure Heroine.

    Coescrita con el productor Jim-E Stack, el tema recupera el foco bailable de los primeros años de Lorde. Primero destacando a voz, luego avanza y suma más capas de arreglos. “Oh, te estoy extrañando/Sí, te estoy extrañando/Junto a todo lo que solíamos hacer”, canta en una línea.

    Royals

    Con solo 16 años, Lorde debutó en el número 1 Billboard Hot 100 con Royals. Fue la canción que la mostró al mundo en 2013. De hecho, al año siguiente ocurrió su debut en el país, en Lollapalooza 2014, una de las mejores ediciones de su historia.

    Royals, nació de la observación. Motivada por el hip hop (de hecho, el fraseo de Lorde hace algún guiño al estilo) y Lana del Rey, es a la vez una crítica a la opulencia. “Cuando escribí Royals, escuchaba mucho rap -dijo al NZ Listener-. Pero también mucha música de Lana Del Rey, porque obviamente está muy influenciada por el hip-hop. Pero todas esas referencias al alcohol caro, la ropa bonita y los coches preciosos... pensé: ‘Esto es tan opulento, pero también es una tontería’“.

