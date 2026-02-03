SUSCRÍBETE POR $1100
    Keanu Reeves es una estrella en problemas en el primer adelanto de Outcome

    El protagonista de John Wick se une a Cameron Diaz y Matt Bomer en la película dirigida por Jonah Hill y respaldada por la plataforma Apple TV. Encarna a un actor extorsionado con la divulgación de un video que podría poner fin a su carrera.

    Equipo de Culto
    Keanu Reeves es una estrella en problemas en el primer adelanto de Outcome Tobin Yelland

    Tras realizar Mid90s (2018) y el documental Stutz (2022), Jonah Hill se vuelve a sentar en la silla de director. El actor y realizador estadounidense presenta Outcome, una comedia negra que reúne a un elenco estelar y transcurre en el corazón de Hollywood.

    La historia gira en torno a Reef Hawk (Keanu Reeves), una querida estrella que debe sumergirse en las profundidades de sus demonios ocultos tras ser extorsionado con un misterioso video que amenaza con destrozar su imagen y poner fin a su carrera.

    Con el apoyo de sus mejores amigos de toda la vida, Kyle (Cameron Diaz) y Xander (Matt Bomer), junto con su abogado de crisis (interpretado por el propio Hill), Reef se embarca en un viaje de introspección para enmendar las injusticias cometidas con la esperanza de identificar al chantajista.

    El reparto también incluye a Martin Scorsese, Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade, Atsuko Okatsuka, Roy Wood Jr., Ivy Wolk, Kaia Gerber, entre otros.

    Este miércoles, en un evento celebrado en Santa Mónica (EE.UU.), la plataforma Apple TV liberó sus primeras imágenes y confirmó que se estrenará en el streaming el próximo 10 de abril.

