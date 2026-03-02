SUSCRÍBETE
    Culto

    Rafael Araneda revela que se intentó contar con Asskha Sumathra en la Quinta Vergara el día después de su show

    La idea era hacerle un "gesto" y que se le permitiera a la comediante transformista hablar con la audiencia, luego que en su show del miércoles 25 se le silenciara el micrófono y no se le permitiera realizar el bis correspondiente. Sin embargo, Sumathra no asistió.

    Equipo de Culto
    Rafael Araneda revela que se intentó contar con Asskha Sumathra en la Quinta Vergara el día después de su show

    El show de la transformista Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026 sigue dando que hablar. Y posiblemente así será por un buen tiempo.

    Su presentación del pasado miércoles 25 de febrero en la Quinta Vergara se convirtió en la más polémica de la reciente edición del certamen, luego que la comediante ganadora del espacio Coliseo de Mega decidiera no remitirse al libreto entregado, arrojando una rutina donde improvisó, interactuó con el público, se rio de las marcas que auspician el Festival y también de los jurados sentados en las primeras filas.

    Según contó la propia Sumathra, y los organizadores del espectáculo, todo ello generó una situación caótica, en que los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda no sabían e qué momento ingresar a cerrar el show.

    Finalmente lo hicieron a los 44 minutos, en un corte abrupto que fue ampliamente criticado y que se ganó una pifiadera de 20 minutos en la Quinta Vergara, afectando directamente la Competencia Internacional que vino después.

    Lo más criticado fue que a la humorista no se le dejara despedir del “Monstruo”, que su micrófono se silenciara y que no se le permitiera hacer un bis, tal como sucedió con todo el resto de los encargados del humor.

    En eso, los productores de Viña 2026 han reconocido un error y los propios presentadores hicieron un mea culpa admitiendo que no fue la mejor forma.

    El “gesto” que se le intentó hacer

    Así también lo asumió Araneda este domingo 1 en entrevista con Culto: “(El corte) se vio mal, se podría haber hecho mejor”.

    Además, el rostro de la cadena norteamericana Univisión contó que se intentó contar con Sumathra el día posterior en la Quinta Vergara, instancia en que se le podría haber hecho un “gesto” al no dejarla despedirse en su presentación. Estaba predispuesto que ella iría al show de Mon Laferte del jueves 26.

    “Asskha había dicho que iba a ir al día siguiente a ver el show de Mon Laferte, donde le íbamos a hablar con Karen. Entonces, si iba a estar ahí (en la Quinta Vergara), por favor dirección pongan la cámara sobre ella”, comentó.

    Luego siguió: “Claro, si faltó que dijera algo, este es el momento. La llamamos con la Karen antes de Mon Laferte para decirle que ella con la explicación de lo que pasó en su show le hizo honor a la verdad, en relación a las responsabilidades individuales o grupales. Pero finalmente no fue (a la Quinta), dijo que estaba cansada. Y si hubiese ido, habríamos actuado con total transparencia”.

    “Yo creo que eso (no dejarla hacer un bis) se vio feo y por eso había que ofrecerle una disculpa, porque se vio feo”, remató.

    Más sobre:Festival de Viña 2026Viña 2026Festival de ViñaAsskha SumathraRafael AranedaKaren DoggenweilerQuinta VergaraMon Laferte

