    “Ese corte que ustedes ven es el tiempo”: Asskha Sumathra explicó su salida abrupta del escenario

    La comediante explicó que completó el tiempo de 45 minutos para la ejecución de su rutina y tuvo que salir. También, aprovechó para valorar el hito de ser la primera transformista en el Festival de Viña del Mar.

    Por 
    Daniel Cañete
    25 de febrero de 2025/VIÑA DEL MAR La humorista Asskha Sumatra realiza conferencia de prensa posterior a su presentación en la Quinta Vergara, durante la Cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO Oscar Guerra

    La comediante Asskha Sumathra realizó una rueda de prensa luego de su inesperada y repentina salida del escenario del Festival de Viña del Mar 2026. En ella, la artista explicó que no hubo un corte a su rutina, sino que tuvo que salir porque completó el tiempo esperado para su show. También, descartó nerviosismo en el escenario.

    La ganadora del Coliseo de Mega explicó sus sensaciones después del show. Manifestó que: “se siente extraño estar arriba con tanta gente. Lo pasé espectacular. Estoy nerviosa ahora después de todo (...) Feliz que sientan y que vean que un transformista puede llegar a un escenario maravilloso”.

    25 de febrero de 2025/VIÑA DEL MAR La humorista Asskha Sumatra realiza conferencia de prensa posterior a su presentación en la Quinta Vergara, durante la Cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO Oscar Guerra

    La comediante descartó que el final abrupto que tuvo su rutina hubiese algún corte por parte de la producción. Sino que, debido a que completó los 45 minutos destinados a su comedia, debía bajar del escenario. “Todos tenemos que entender que todos los artistas tenemos un tiempo. El tiempo está destinado y también como artista uno tiene que respetar al que viene, eso es importantísimo”.

    Más tarde, la comediante añadió que “Ese corte que ustedes ven es el tiempo. Nunca remato historias. Fue hecho y pensado así. Más allá de que todos pensábamos que el corte es más importante que el resto, son 45 minutos de rutina donde todos rieron.”

    “Entonces la comedia tiene este sentido de término. En mi caso, como transformista y humorista, nunca tiene un remate y está bien. Yo creo que no hay que buscarle nada malo a nada, porque si están las dos gaviotas y la gente está feliz todavía reclamando, lo encuentro que está bien hecho. La pega está espectacular”, manifestó.

    25 de febrero de 2025/VIÑA DEL MAR La humorista Asskha Sumatra realiza conferencia de prensa posterior a su presentación en la Quinta Vergara, durante la Cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO Oscar Guerra

    En otro sentido, Asskha Sumathra descartó que se le olvidara su guión. La artista detalló que, dentro de su planificación, tenía espacio para la improvisación. “Las personas que conocen mi trabajo saben que la intro es lo más importante y hacer libreto con improvisación. Cuando tu ves que el público lo disfruta es porque la pega está bien hecha”.

    Para finalizar la rueda de prensa, valoró su participación en el Festival de Viña. En este tema, agradeció la apertura del espacio y la posiblidad de que en el futuro más transformistas puedan hacer su show. “Y lo principal de todo esto es que ya hay un transformista que estuvo en el Festival, que marcó un hito, que ya hay una cosa icónica (...) Yo Asskha Sumathra ya tengo estas dos gaviotas en mis manos”.

