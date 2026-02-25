A fondo con Emanuel Noir de Ke Personajes: “Le pongo el pecho al enemigo y le doy la espalda a los aplausos”

Emanuel Noir observa la inmensidad del Océano Pacífico desde la terraza del Sheraton Miramar. Acompañado de su infaltable mate, disfruta del atardecer de Viña del Mar durante su segundo día en la Ciudad Jardín, donde llegó este lunes desde Concepción del Uruguay (Argentina). “El sol está hermoso”, dice a Culto.

El músico estará este miércoles 25 en la cuarta jornada del Festival de Viña 2026 junto a Ke Personajes, la agrupación que fundó en 2016 y que estalló en popularidad durante la pandemia con canciones como Adiós amor / Oye mujer y Cómo estás.

VICTOR HUENANTE

Un fenómeno que comenzó en las plataformas y que rápidamente se tradujo en exitosas giras por su país y por Latinoamérica en que mostraron un directo plagado de baile y fervor. Noir expresa sentirse orgulloso de la transversalidad que han alcanzado con su fórmula de cumbias sobre problemas del corazón.

“Ke Personajes logró que el niño, el adolescente, el padre, el abuelo y toda la familia se vista para salir esa noche juntos. Esos padres que son olvidados y dejados en la casa por ser mayores, despertaron y los ves bailando como si tuvieran 15 años”, plantea.

¿Y tiene algún ritual antes de subir al escenario? “El ritual es tener una meditación consciente. Es ser consciente del presente. Es ser consciente de que hay un montón de personas como nosotros, teniendo un mal día. Ese ratito que tenemos es pura y exclusivamente para generar otras energías, para unir las energías positivas, que son las que el ser humano necesita, y hacer que se olvide por un rato de la problemática, que puede ser una enfermedad, una deuda, una separación”.

Ke Personajes es uno de los números de la parrilla de Viña 2026 que goza de un presente más brillante. Al mismo tiempo, su líder cuenta con una de las trayectorias más particulares. Una experiencia de vida que incluye una adolescencia con adicciones, una posterior depresión e intentos de suicidio, además de incidentes de violencia callejera y detenciones. Y un descubrimiento revelador: a los 14 años, cuando ocupaba rastas, le regalaron un CD de Bob Marley y se imaginó por primera vez en una banda.

En estos años de exposición Noir se ha habituado a que ese pasaje de su vida llame la atención del público y la prensa. Lo entiende, pero prefiere hablar del aquí y el ahora y de hitos como el show que el grupo brindará en el Movistar Arena el próximo 30 de agosto (entradas ya disponibles en Puntoticket). A esa fecha llegarán con un nuevo disco bajo el brazo, el que lanzarán en abril de este año. “Va a ser algo totalmente diferente (a Viña)”, afirma.

-Ke Personajes cumple diez años de carrera este 2026. ¿Este hito lo inspira a hacer alguna especie de balance de lo que ha sido esta década?

Todos los días hago un balance. En mi vida y con lo que nos pasa cotidianamente. Todos los días hay que hacer un balance, para soltar, darle espacio de nuevo y no cargar con todo. Pero llegar a una década para la banda es un... A ver, hace mucho tiempo veía las bandas que tenían tantos años y me parecía muy loco. Y hoy todos esos mismos puntos son los que nos acompañan. Así que nos posicionan en el mismo lugar que de niños veíamos a esas bandas tan inalcanzables de rock o de cumbia.

-Desde afuera se podría pensar que para Ke Personajes hay un antes y un después con la pandemia, cuando se produjo este auge en torno a su música. ¿Lo ve como un continuo o distingue etapas en esa trayectoria?

Siempre hay un antes y un después. Hay un pasado y un futuro, con un hilo conductor que es el presente. Y considero que esta década es una nueva etapa. Un nuevo paso, una nueva ventana, un nuevo portal. Un nuevo yo.

-¿De qué manera cree que ha logrado lidiar con la fama y el ego, que son tan parte del mundo de la música cuando se alcanza cierto reconocimiento? ¿Cómo trabaja con eso a diario?

Ubico al ego en el lugar que le corresponde y lo manejo siempre con la razón. Le pongo el pecho al enemigo y le doy la espalda a los aplausos también. No me alimenté de eso. No me torné omnipotente. Sí sé distinguir las dos vidas. Esta vida (pública), que me lleva a cumplir de una manera con el pueblo, con la gente que nos elige, y la vida que tengo yo como ser humano, como persona dentro del mundo, compartiendo y siendo sencillo. Eso me hace discernir y llevarlo de una buena manera. Cuando los aplausos se apagan, continúo mi vida normal, con todos mis gustos personales y demás, tranquilo y sencillo. Y cuando los aplausos y las luces aparecen, hacemos lo que tenemos que hacer. No más que eso.

-En el programa Only Viña dijo que sobre el escenario se siente libre. Fuera de las luces, en su vida doméstica, ¿esa libertad es mayor o menor? ¿O derechamente distinta?

Esa libertad es menor. Trato mucho de cuidar mi privacidad, que es lo único que tengo. En este mundo todo se torna viral y cualquier persona puede opinar sobre tu vida. Por eso cuido mucho mi vida personal e íntima, familiar, como padre soltero con mis dos hijas, educándolas como creo, revirtiendo algunas cosas que me enseñaron, en una era totalmente diferente a la que nuestros padres nos criaron. Pero siento que se perdió un poco. Es la otra cara de esto.

VICTOR HUENANTE

-Esta era de las pantallas y de las redes sociales ofrece ventajas, pero también es necesario marcar ciertos límites. ¿Es así?

Los pros y los contras que tienen la vocación que tenemos. De alguna manera, a veces nos termina esclavizando y haciéndonos objeto de cualquier persona que hoy, con las diferentes plataformas, creen y sienten que tienen el derecho de opinar o de deformar información o inclusive de tu propia vida. Entonces, ser sereno a esa hora, respirar y prestar atención, saber en qué momento poner un punto y en qué momento dejar que siga, es lo más maduro que yo puedo hacer.

-¿Esa idea de mantener la serenidad es algo que le toca reforzar cuando se le pregunta mucho por su pasado?

Exacto. Sí, la gente siempre hace un listado de tu pasado cuando tu presente es mejor que el de ellos. Por ende, cuando uno se perdonó, y el pasado ya no tiene ningún tipo de función, no hay que ser partícipe cuando lo traen, porque ya cumplió su ciclo, el pasado ya está. El futuro es una percepción y el presente es con lo que yo escribo mi mañana y mi futuro. Pero sí, ese morbo del pasado, lo voy a cargar siempre. El pasado de una persona que consumió y hasta el día de hoy, para muchos, lo sigue haciendo y sigue mintiendo. Una persona que, con ellos, literalmente habla que hubo un cambio, incluso en su forma de hablar. Y para otros, no. Aprender a entender ese juego hace que no te canses. De lo contrario, sí. No es para cualquiera llegar a un nivel muy alto y ser atacado de formas crudas. Ese morbo es el que vende hoy. Más que tu éxito. Es buscar a ver qué trampita estás haciendo, alguna trampita debes tener, y te la queremos encontrar. ¿Cómo? Revisando tu pasado una y otra vez. Aunque tu futuro está hablando claramente. Entendí que hablar con hechos es mucho mejor.

VICTOR HUENANTE

-¿Ese juicio lo siente más en Argentina o en otros lugares?

Sí, te podría decir que sí. Se manifiesta de diferentes formas en diferentes lugares. Acá en Chile, en Uruguay, en Latinoamérica, pero siempre surge. Cuando llegas a un país obviamente que cuando empiezan a hurgar comienzan de cero y otra vez aparece el cuento de tu historia, de tu pasado, cuando tu presente ya ni siquiera tiene una cercanía. Es una rueda que comienza de vuelta. Pero a mayor demostración con hechos, va mermando. Antes era mayor, era hasta cansador. Hoy considero que el prejuicio por mi forma, por el cambio, disminuyó un poco.

-¿Cuál es el techo de Ke Personajes? ¿Mira hacia el futuro?

Ke Personajes siempre mira al futuro, con el hilo conductor que es el presente. Mirar al futuro genera ansiedad y mirar al pasado son sólo recuerdos. El presente es con lo que puedo construir. Es hoy lo que yo estoy haciendo, es mañana, Viña, lo que va a marcar cómo voy a seguir. Por eso trabajar en el presente y ser consciente en el tiempo del ahora en el que estoy parado me permite estar más centrado para entender un poco todo este caos.