Ke Personajes descarta la participación de Américo en su debut en el Festival de Viña

24 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR El grupo Ke Personajes, realiza su conferencia de prensa en el Hotel Sheraton, previo a su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

En la previa de la primera presentación de Ke Personajes en el Festival de Viña del Mar 2026, la banda argentina encabezó su conferencia de prensa, marcada por la respuesta ante la eventual participación de Américo en su show y la estrecha relación que mantienen con el público chileno.

La banda transandina abordó parte de lo que será su debut en el escenario de la Quinta Vergara . Esto, tras ser consultado por la posibilidad de que el intérprete chileno suba al escenario para cantar Entre el odio y el amor, colaboración que ambos estrenaron recientemente.

Sin embargo, el grupo descartó su presencia. “Cuando me invitan por primera vez a un lugar no puedo ir con amigos. Nos invitaron a nosotros y tenemos que disfrutar el show”, señaló el vocalista de la banda, Emanuel Noir.

Asimismo, destacaron el rol clave que ha tenido Chile en su expansión internacional. Noir aseguró que el país fue fundamental para posicionar el proyecto independiente fuera de Argentina.

“Concentró mucha información que teníamos para expandirnos al mundo. (...) Puntualmente, considero que Chile nos ayudó mucho como banda y como familia”, afirmó, reconociendo el apoyo de sus fanáticos locales desde los primeros años.

Por otro lado, Ke Personajes profundizó en la propuesta musical que presentarán en Viña, tomando distancia de la etiqueta de “cumbia villera”. Según explicaron, su intención es ampliar el género hacia un espacio transversal.

“Lo que hacemos es una cumbia familiar, popular, donde niños, padres y abuelos pueden compartir un mismo show”, señalaron, definiendo la música como un refugio emocional presente “en todo momento”.

La banda debutará este miércoles 25 en el Festival de Viña del Mar, donde compartirá el escenario junto al ícono del pop latino, Juanes. Mientras que el humor estará a cargo de la “reina del café concert”, Asskha Sumathra.