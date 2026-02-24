SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Ke Personajes descarta la participación de Américo en su debut en el Festival de Viña

    La banda argentina descartó la presencia de Américo en el escenario de la Quinta Vergara, pero reconoció su vínculo con Chile y la evolución de su propuesta musical. Se presentan este miércoles 25.

    Por 
    Felipe Alcafus
    24 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR El grupo Ke Personajes, realiza su conferencia de prensa en el Hotel Sheraton, previo a su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

    En la previa de la primera presentación de Ke Personajes en el Festival de Viña del Mar 2026, la banda argentina encabezó su conferencia de prensa, marcada por la respuesta ante la eventual participación de Américo en su show y la estrecha relación que mantienen con el público chileno.

    La banda transandina abordó parte de lo que será su debut en el escenario de la Quinta Vergara. Esto, tras ser consultado por la posibilidad de que el intérprete chileno suba al escenario para cantar Entre el odio y el amor, colaboración que ambos estrenaron recientemente.

    Sin embargo, el grupo descartó su presencia. “Cuando me invitan por primera vez a un lugar no puedo ir con amigos. Nos invitaron a nosotros y tenemos que disfrutar el show”, señaló el vocalista de la banda, Emanuel Noir.

    Asimismo, destacaron el rol clave que ha tenido Chile en su expansión internacional. Noir aseguró que el país fue fundamental para posicionar el proyecto independiente fuera de Argentina.

    24 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR El grupo Ke Personajes, realiza su conferencia de prensa en el Hotel Sheraton, previo a su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

    “Concentró mucha información que teníamos para expandirnos al mundo. (...) Puntualmente, considero que Chile nos ayudó mucho como banda y como familia”, afirmó, reconociendo el apoyo de sus fanáticos locales desde los primeros años.

    Por otro lado, Ke Personajes profundizó en la propuesta musical que presentarán en Viña, tomando distancia de la etiqueta de “cumbia villera”. Según explicaron, su intención es ampliar el género hacia un espacio transversal.

    “Lo que hacemos es una cumbia familiar, popular, donde niños, padres y abuelos pueden compartir un mismo show”, señalaron, definiendo la música como un refugio emocional presente “en todo momento”.

    La banda debutará este miércoles 25 en el Festival de Viña del Mar, donde compartirá el escenario junto al ícono del pop latino, Juanes. Mientras que el humor estará a cargo de la “reina del café concert”, Asskha Sumathra.

    Más sobre:CultoFestival de Viña 2026Ke PersonajesMúsica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    “Lo vamos a pasar todos bien”: Asskha Sumathra desdramatiza la presión por su debut en Viña

    Ya no será solo escoria: nueva normativa permite usar residuos mineros como material de construcción

    ¿Se debilita la causa? Suprema confirmó desafuero de Lavín por imputaciones de Fiscalía y rechazó por delitos tributarios

    Monumento a Gabriela Mistral en Baquedano ultima detalles ante su inminente estreno en sociedad

    Lo más leído

    1.
    Por cambios en el escenario para Pet Shop Boys: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda abren segunda noche desde el público

    Por cambios en el escenario para Pet Shop Boys: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda abren segunda noche desde el público

    2.
    Gloria Estefan y Don Francisco: la profunda amistad que cruzó enojos, despedidas y canciones

    Gloria Estefan y Don Francisco: la profunda amistad que cruzó enojos, despedidas y canciones

    3.
    La batalla de Mega y CHV en Viña 2026 y cómo incluso ha generado un gallito con los ejecutivos del Festival

    La batalla de Mega y CHV en Viña 2026 y cómo incluso ha generado un gallito con los ejecutivos del Festival

    4.
    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna

    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    ¿Se debilita la causa? Suprema confirmó desafuero de Lavín por imputaciones de Fiscalía y rechazó por delitos tributarios
    Chile

    ¿Se debilita la causa? Suprema confirmó desafuero de Lavín por imputaciones de Fiscalía y rechazó por delitos tributarios

    Monumento a Gabriela Mistral en Baquedano ultima detalles ante su inminente estreno en sociedad

    Kast pide a La Moneda aclarar conflicto por cable chino y futuro canciller Pérez Mackenna monitorea la crisis con EE.UU.

    El dólar retoma su tendencia a la baja gracias al salto del precio del cobre
    Negocios

    El dólar retoma su tendencia a la baja gracias al salto del precio del cobre

    Reforma previsional: ¿Cómo informarán las AFP a sus afiliados las cotizaciones del préstamo al Estado?

    Apagón 25F: Engie no comparte multa de la SEC y anuncia que “ejercerá los recursos que contempla la ley”

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia
    Tendencias

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    Atlético se destapa en Madrid y golea a Club Brujas para avanzar a los octavos de final de la Champions League
    El Deportivo

    Atlético se destapa en Madrid y golea a Club Brujas para avanzar a los octavos de final de la Champions League

    En vivo: los hermanos Nicolás y Diego Jarry juegan los dobles del Bci Seguros Chile Open 2026

    Manuel Pellegrini defiende a Alexis Sánchez en su complejo momento en el Sevilla: “Aún tiene mucho que darle al fútbol”

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    “Lo vamos a pasar todos bien”: Asskha Sumathra desdramatiza la presión por su debut en Viña
    Cultura y entretención

    “Lo vamos a pasar todos bien”: Asskha Sumathra desdramatiza la presión por su debut en Viña

    Mon Laferte será declarada Hija Ilustre en su paso por el Festival de Viña 2026

    Ke Personajes descarta la participación de Américo en su debut en el Festival de Viña

    Tras desacuerdos con Balcázar premier peruano se alista a juramentación del gabinete
    Mundo

    Tras desacuerdos con Balcázar premier peruano se alista a juramentación del gabinete

    Ignacio Devitt, el secretario de Asuntos Estratégicos de Argentina formado en China y que forma parte del círculo de Milei

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva
    Paula

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer