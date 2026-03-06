SUSCRÍBETE
    Al fin Morrissey hace noticia por su música: el pedregoso regreso al disco del cantante

    El cantante británico vuelve a ser noticia por su música con un nuevo disco. Tras diversos cambios de nombre, una búsqueda de un sello discográfico que acogiera el proyecto y múltiples controversias protagonizadas por el ex The Smiths, Make-up is a Lie llega a plataformas digitales el 6 de marzo.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Al fin Morrissey hace noticia por su música: el pedregoso regreso al disco del cantante

    Los últimos años de Morrissey han estado llenos de polémicas y noticias, pero ahora los focos se los lleva su regreso musical. Este 6 de marzo se lanza Make-up is a Lie, su decimocuarto álbum de estudio y el más reciente tras seis años sin lanzar música nueva.

    El cantante lanzó, como previa, tres canciones del álbum (Make-up is a Lie, Notre-Dame y Amazona; este último es un cover de una canción de Roxy Music) de un total de doce. El disco fue grabado durante 2023 en Francia, producido por Joe Chiccarelli y distribuido por Sire Records.

    Morrissey. Extraída de Rolling Stone

    Para llegar al lanzamiento, la propuesta del ex The Smiths pasó por diversas fases de producción que van en línea con la volatilidad del artista. Morrissey anunció su nuevo álbum en diciembre de 2022, originalmente llamado Without Music the World Dies, y lo grabó en enero y febrero de 2023 sin sello discográfico, ya que el cantante se había separado turbulentamente de Capitol Records, su disquera anterior.

    Es importante recordar que Morrissey grabó Bonfire of Teenagers, un disco no publicado que el artista calificó como “el mejor álbum de su vida”. Este fue producido en 2020 y 2021 y el cantante firmó con Capitol Records para distribuirlo, pero el sello archivó el proyecto indefinidamente y nunca lo publicó ni dio explicaciones públicas al respecto. Morrissey acusó a Capitol de “fascistas” que “sabotearon su carrera”, “lo censuraron” y “tuvieron miedo a la cultura de la cancelación” por las polémicas letras del álbum.

    Sin disquera, el compositor británico anunció que Without Music the World Dies había sido terminado, pero pasó un año y no se supo más. Luego, en 2024, Morrissey declaró que grabaron un “segundo álbum” a finales de 2023 y se le dio un nuevo título; además, para este quitaron canciones del songlist original y grabaron seis nuevas.

    El cantante dijo que el nuevo proyecto se llamaba You’re Right, It’s Time y que sería lanzado antes que el álbum grabado a inicios de 2023. Al principio, el disco estaba pensado para salir en septiembre de 2025, pero recién el 9 de enero de 2026 fue oficial que Morrissey logró llegar a un acuerdo con Sire Records para publicar el proyecto, que cambió su nombre a Make-up is a Lie. De todas formas, el álbum mantiene una canción llamada You’re Right, It’s Time en su songlist.

    Lista de canciones del álbum

    01. You’re Right, It’s Time

    02. Make-Up Is a Lie

    03. Notre-Dame

    04. Amazona

    05. Headache

    06. Boulevard

    07. Zoom Zoom the Little Boy

    08. The Night Pop Dropped

    09. Kerching Kerching

    10. Lester Bangs

    11. Many Icebergs Ago

    12. The Monsters of Pig Alley

    Años de polémicas

    Han pasado seis años desde I Am Not a Dog on a Chain (2020), el último álbum de Morrissey antes de Make-up is a Lie. Sin embargo, el artista británico no ha salido del ojo público debido a su vida al borde de la polémica constante.

    El ex The Smiths ha adquirido reputación de figura controvertida por diversas razones, entre ellas su tendencia a cancelar conciertos a último minuto por motivos variados, desde “agotamiento extremo” hasta supuestas amenazas de muerte. Recientemente canceló una gira completa por Latinoamérica (que ya tenía sus fechas anunciadas y entradas a la venta), por ejemplo. También tiene un historial conocido de abandonar el escenario en shows ya comenzados.

    En el proceso también ha mantenido una narrativa de que la industria musical (y sellos como Capitol Records) lo boicotea por negarse a ceder a la “diversidad” y lo “políticamente correcto”. Esto también surge de su respaldo público a partidos políticos británicos de ideas nacionalistas y explícitamente anti-inmigrantes (como For Britain). Frases dichas por el ex The Smiths como “Alemania debe ser alemana y Francia francesa” generaron mucha controversia, igual que cuando llamó a los chinos una “subespecie”, justificándose en el maltrato animal de ese país.

    Su veganismo radical también ha sido cuestionado; no por la acción de militar por los derechos de los animales, sino por hacer símiles extremos como comparar el consumo de carne con la pedofilia o el Holocausto. Sus exigencias contractuales también son conocidas: los recintos donde toca deben prohibir estrictamente la venta y el consumo de cualquier producto de origen animal.

    Morrissey arrives for The Ivors music and songwriting awards ceremony in London, Britain May 18, 2023. REUTERS/Toby Melville TOBY MELVILLE

    Su polémica más reciente surgió entre 2024 y 2025, cuando Morrissey acusó públicamente a su ex compañero Johnny Marr de registrar la marca de The Smiths a sus espaldas para quedarse con todo el control, además de “ignorar” una oferta millonaria para una gira de reunión. Marr lo desmintió y aclaró que rechazó la oferta de reunión de forma explícita (porque no quiere trabajar con él) y que registró la marca solo porque Morrissey ignoró el papeleo legal durante años.

    Joe Chiccarelli

    A pesar de todo, hay una persona que se mantiene fiel al cantante británico: Joe Chiccarelli. El prolífico productor musical ha consolidado una carrera extensa colaborando con artistas de primer nivel, lo que se ha reflejado en sus 11 Premios Grammy.

    Chiccarelli produjo, grabó y mezcló los últimos cuatro álbumes de Morrissey: World Peace Is None of Your Business (2014), Low in High School (2017), California Son (2019) y I Am Not a Dog on a Chain (2020). Make-up is a Lie será la quinta colaboración entre el productor y el cantante.

    Joe Chiccarelli. Extraída de Sound on Sound

    A lo largo de su trayectoria, Joe Chiccarelli trabajó con artistas como The Strokes, U2, Elton John y The Rolling Stones. También produjo trabajos de artistas latinoamericanos como Juanes, Julieta Venegas y Café Tacvba. De hecho, para este último grupo produjo el EP Vale Callampa (2002), que es un tributo íntegro a la banda chilena Los Tres.

    En 2015, Chiccarelli visitó Santiago de Chile, invitado por el Duoc UC, para participar en un seminario de la industria del sonido (Somas 2015). Durante esa visita, aprovechó su estadía para producir una canción de La bandita del domingo, grupo local de pop rock donde militó Sebastián Cabib (guitarrista de Los Tres).

    Joe Chiccarelli. Extraída de Music 3.0 Music Industry Blog

