    El director de cine que rechazó una adaptación de Stephen King

    Un único director goza de la confianza ciega de Stephen King, habiendo convertido sus relatos en clásicos del cine. Sin embargo, cuando el "Rey del Terror" le ofreció las llaves de su obra más ambiciosa, el cineasta prefirió decir que no antes de arriesgarse a una década de trabajo y a un fracaso "diabólico".

    Por 
    Equipo de Culto

    En el universo de las adaptaciones de Stephen King, nombres como Mike Flanagan, Brian de Palma o Mick Garris han destacado por su recurrencia, pero nadie iguala la consistencia y el impacto emocional de Frank Darabont. Con solo tres películas, el cineasta logró hitos inalcanzables: convirtió a Cadena perpetua en una de las cintas más queridas de la historia, hizo llorar al mundo con La milla verde y entregó con La niebla un final tan impactante que el propio King lo calificó como superior al de su libro original.

    “Frank conserva la imaginación de un niño combinada con la capacidad de un adulto para ver la esencia del material”, ha declarado King, quien admite sentirse plenamente seguro en manos del director. Por ello, cuando llegó el momento de llevar al cine su obra más compleja, extensa y ambiciosa, La Torre Oscura, King sabía que solo había un hombre capaz de lograr tal hazaña.

    Así que el autor de Carrie tomó el teléfono y llamó a Darabont, pero, para su sorpresa, este no estaba interesado en el proyecto.

    “De hecho, rechacé a Steve”, declaró a IndieWire . “Me llamó una vez, y no es la única vez que me llama, pero me llamó una vez y me preguntó si me interesaba participar en La Torre Oscura . Me sentí muy halagado y honrado de que me lo pidiera. Pero, vaya, gran parte de esa historia está tan arraigada en mi interior”.

    “Pensé: ‘Dios mío, estos podrían ser los próximos diez años de mi vida y fallar, porque es algo diabólicamente difícil de adaptar’”, continuó, señalando que también estaba “agotado de todos modos”. En ese tiempo, se encontraba en medio de un sabático de 12 años detrás de cámaras que se extendió desde Mob City hasta Stranger Things.

    Finalmente, la adaptación de La Torre Oscura fue un fracaso de taquilla y crítica. Quizás Darabont no estaba tan equivocado.

    1.
    “No creía que fuera un buen músico”: el peor miembro de The Beatles según Paul McCartney

    2.
    Bad Bunny envía emotivo mensaje de agradecimiento al público chileno: “Algún día cantaremos 120 juntos”

    3.
    Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    Realizan evacuación en sectores de Coelemu por incendio forestal
    Sacyr, ISA Vías y Grupo Costanera presentaron ofertas por concesión Río Bueno-Puerto Montt
    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición
    Las Diablas consiguen un triunfo épico ante Australia y se ilusionan con el Mundial
    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo
    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz
    Empanadas de lavanda
