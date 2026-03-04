El director de cine que rechazó una adaptación de Stephen King

En el universo de las adaptaciones de Stephen King, nombres como Mike Flanagan, Brian de Palma o Mick Garris han destacado por su recurrencia, pero nadie iguala la consistencia y el impacto emocional de Frank Darabont. Con solo tres películas, el cineasta logró hitos inalcanzables: convirtió a Cadena perpetua en una de las cintas más queridas de la historia, hizo llorar al mundo con La milla verde y entregó con La niebla un final tan impactante que el propio King lo calificó como superior al de su libro original.

“Frank conserva la imaginación de un niño combinada con la capacidad de un adulto para ver la esencia del material”, ha declarado King, quien admite sentirse plenamente seguro en manos del director. Por ello, cuando llegó el momento de llevar al cine su obra más compleja, extensa y ambiciosa, La Torre Oscura, King sabía que solo había un hombre capaz de lograr tal hazaña.

Así que el autor de Carrie tomó el teléfono y llamó a Darabont, pero, para su sorpresa, este no estaba interesado en el proyecto.

“De hecho, rechacé a Steve”, declaró a IndieWire . “Me llamó una vez, y no es la única vez que me llama, pero me llamó una vez y me preguntó si me interesaba participar en La Torre Oscura . Me sentí muy halagado y honrado de que me lo pidiera. Pero, vaya, gran parte de esa historia está tan arraigada en mi interior”.

“Pensé: ‘Dios mío, estos podrían ser los próximos diez años de mi vida y fallar, porque es algo diabólicamente difícil de adaptar’”, continuó, señalando que también estaba “agotado de todos modos”. En ese tiempo, se encontraba en medio de un sabático de 12 años detrás de cámaras que se extendió desde Mob City hasta Stranger Things.

Finalmente, la adaptación de La Torre Oscura fue un fracaso de taquilla y crítica. Quizás Darabont no estaba tan equivocado.