    Britney Spears es detenida por conducir bajo los efectos del alcohol en California

    Según TMZ, el hecho ocurrió a las 21.30 horas del miércoles 4 de marzo en el condado de Ventura. La cantante fue trasladada a un hospital para realizar un exámen de alcohol en sangre. La artista fue liberada a las 6 de la mañana y deberá declarar el 4 de mayo ante la corte.

    Por 
    Daniel Cañete
    Extraída de Rolling Stone

    La noche del miércoles 4 de marzo, la cantante Britney Spears fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol por las autoridades de Ventura, California. Según TMZ, alrededor de las 3 de la madrugada, la artista fue puesta bajo la disposición del sheriff y tres horas después fue liberada.

    El mismo medio también señaló que la artista fue trasladada a un hospital inmediatamente después de su detención por la policía. Esta medida fue para realizarle un control del nivel de alcohol en sangre.

    Extraída de El Espectador

    Britney Spears argumenta que solo marcaba .06 en su concentración de alcohol en sangre, según fuentes cercanas a la artista entrevistadas por el medio. Esto está por debajo del límite legal reglamentario de .08. Sin embargo, la policía también puede detener a una persona por observar conducción errática.

    La manager de Britney Spear, Cade Hudson, envió un comunicado a la prensa estadounidense sobre el suceso. “Ha sido un incidente desafortunado y totalmente inexcusable. (...) Britney va a tomar las medidas adecuadas y cumplir con la ley, y esperamos que esto pueda ser el primer paso hacia un cambio muy necesario que debe producirse en la vida de Britney. Esperamos que pueda obtener la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos tan difíciles”.

    Las autoridades del condado de Ventura no se han pronunciado sobre los cargos asociados o cómo sucedió el incidente. Pero la artista deberá declarar el 4 de mayo ante la corte.

    Esto sucede días después de la noticia de un acuerdo histórico para vender los derechos de sus canciones. El valor del catálogo musical ascendería a 200 millones de dólares. Esto la ayudaría en la batalla legal con su padre.

