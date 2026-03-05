Bar de René celebra sus 30 años con evento en el Teatro Caupolicán y la reaparición en vivo de Angelo Pierattini

René González, dueño del Bar de René, pide que miren las paredes de su local. Los muros con pintura desgastada recuerda lo que hubo alguna vez, antes del bar y los conciertos. El segundo escenario del local es una extensión reciente, anteriormente el espacio era parte de un taller mecánico. Del concreto cuelgan cuadros, se erigen pilares de metal y más decoración, pero su estructura original no se toca. Para el dueño, la historia se respeta.

Y así ha sido durante 30 años, ya que, lo que empezó como un proyecto padre-hijo, cumple tres décadas en el corazón de Barrio Italia. La celebración contará con más de 35 shows y 50 bandas en distintas jornadas desde el 6 de mayo. Para poner la cereza sobre el pastel, el 5 de junio, el Teatro Caupolicán será hogar de la fecha final con artistas como Kuervos del Sur, Yajaira, Rama y Estoy Bien. También, por primera vez después de su accidente, fue anunciado Angelo Pierattini.

17 Febrero 2026 Angelo Pierattini, musico chileno Foto: Andres Perez Andres Perez

30 años de historia

En 1996, Guillermo González tenía la idea de armar un proyecto familiar con su hijo, René González, quien accedió rápidamente. Abuela, padre e hijo fueron el modesto equipo que comenzó a trabajar. En un principio, el local era de horario diurno, pero el tránsito de universitarios sedientos y la agenda personales de su dueño cambiaron los planes. “Trabajaba desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana”, cuenta para Culto.

21-01-2025 René González, dueño Bar de René - La Tercera Culto- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

El bar empezó a tener una popularidad insospechada. Tres años después de su apertura, para la celebración de dos cumpleaños, uno de ellos de Anton Reisenegger, vocalista y guitarrista de la banda Criminal, el local se abrió a los conciertos. Tras un corto tránsito de tocatas ilegales, en 2013, René González consiguió la patente e ideó el lugar como un recinto que aportara a la industria musical. Uno de los primeros para el estreno del local: Angelo Pierattini.

El del trabajo de René González tenía tres intenciones fundamentales: dignificar el trabajo de los músicos, shows temprano con dos bandas como máximo y el sonido con la mejor calidad posible. Una fórmula ganadora que lo llevó a establecerse hasta el día de hoy. “Eso es lo bonito. Cómo de una cantina de un barrio obrero, se va construyendo algo que logra generar un aporte a la cultura ”, declara.

21-01-2025 René González, dueño Bar de René - La Tercera Culto- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

El recinto de René González es uno de los locales que sobrevivió a uno de los episodios más complejos para la industria nocturna: la pandemia. El cierre de bares lo encontró con una extensión recién hecha y una gran deuda, que debe pagar hasta el día de hoy. Sin embargo, es una situación controlada. “Ya nos quedan pocos meses para terminar de pagar los créditos”, comenta.

Antes de la crisis sanitaria, René González explica que había tenido problemas para conectar con la nueva ola de artistas jóvenes. Pero después de ella, consiguió generar un nexo. “La pandemia nos juntó y hoy en día estamos súper contentos porque hemos recibido muchas bandas jóvenes”, relata.

Fiskales Ad-Hok

Un mayo de celebraciones

La celebración del Bar de René se extenderá por todo el mes de mayo. Los estelares de las noches en el recinto son algunas de las bandas emblemáticas que han marcado su historia. Entre los nombres invitados para el cumpleaños del recinto están Fiskales Ad-Hok, Camiseta 22 y Cisne Elocuente.

Los conciertos continuarán la iniciativa que ha tenido el bar desde sus inicios, ser un aporte a la escena musical. Para ello, los invitados podrán tener a una banda invitada para que toque en su jornada. Con esto, buscan reforzar la colaboración de artistas como impulso para el crecimiento y permanencia.

Camiseta 22 ok la-tercera

El cierre en el Caupolicán

Junto con la productora The FanLab, el 5 de junio planean hacer un cierre con broche de oro para la celebración. El rock se tomará el Teatro Caupolicán con artistas como Angelo Pierattini, Yajaira, Rama, Estoy Bien y Kuervos del Sur. Además, habrá un último grupo que será elegido por la gente.

Es importante destacar que este es el primer anuncio de un show de Angelo Pierattini después de su accidente. El 29 de diciembre de 2025, el artista sufrió un choque automovilístico que lo dejó en coma inducido. Tras meses de recuperación, esta sería su vuelta a los grandes escenarios.

17 Febrero 2026 Angelo Pierattini, musico chileno Foto: Andres Perez Andres Perez

En conversación con Culto, el artista exteriorizó que se encontraba ansioso por su regreso e imaginó su primer show post accidente. “Como una catarsis. Quiero que lo pasemos la raja. Un show donde esté expuesto todo mi ser musical y vivirlo con una alegría potente”, detalló el ex vocalista de Weichafe.

Las entradas para el gran evento estarán disponibles por el sistema Puntoticket. La venta comenzará el viernes 5 de marzo y tendrán solamente 500 tickets disponibles. Con eso se celebrarán 30 años de cervezas, música y artistas que han tocado entre las paredes de pintura desgastada. Tres décadas de historia.