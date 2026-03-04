SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Bad Bunny envía emotivo mensaje de agradecimiento al público chileno: “Algún día cantaremos 120 juntos”

    El artista publicó por historias de Instagram un mensaje donde agrdeció a Chile su fidelidad desde 2016. En él recordó su paso por discotecas y recintos en su primera visita. Además, realizó la promesa de cantar la canción que los espectadores le pidieron en el Estadio Nacional en 2026.

    Por 
    Daniel Cañete
    Bad Bunny en Chile por María Loreto Plaza - @estricolor

    Bad Bunny compartió por historias de Instagram fotos de su paso por Chile y un mensaje para su público en el país. En el escrito, Benito Martínez agradeció el apoyo que le han brindado desde su paso en 2017. Además, realizó una promesa para sus próximas visitas al país. “Algún día cantaremos 120 juntos, lo prometo”, sentencia.

    El artista también agradeció el apoyo del país al género en los 2000. Por ello, hizo mención del movimiento urbano en Chile, el cual ha crecido en los últimos años. “No es casualidad que hoy, más de 20 años después, también tengan su propia escena de reguetón y sea exitosa en el mundo”, escribió.

    Para cerrar el mensaje, mencionó su primer paso por el país y agradeció la fidelidad en cada parte de la evolución de su carrera. “Me han acompañado en cada etapa de mi carrera y eso lo valoro mucho. Gracias por ese amor tan bonito y especial por tantos años”, comentó.

    Una deuda con el público

    El último encuentro del astro latino con el público chileno fue con las tres fechas de su show en el Estadio Nacional del 9 al 11 de enero. Esta presentación antecedió su histórica premiación en los Grammy y su show de medio tiempo en el Super Bowl LX. El espectáculo del “Conejo Malo” tuvo colaboraciones memorables, mucho baile y un set list que repasaba su catálogo, pero faltó una canción.

    “120, 120, 120”, coreaban los espectadores. Con gritos pidiendo la canción, el público pidió la composición del disco El último tour del mundo. Con un gesto a la cámara que recorría La Casita, Bad Bunny rechazó los pedidos del público. “La próxima vez que vuelva a Chile les prometo que se las canto”, dijo el artista sobre el escenario.

    La primera visita de Bad Bunny

    Para su primer recorrido por el país, el artista tenía tan solo 23 años, pero ya tenía canciones que sonaban por todo el mundo. Canciones como Soy peor, Chambea o Diles fueron temas que lo colocaron en la conversación y que, posteriormente, se convirtieron en verdaderos himnos del segundo lustro de los 2010’s.

    La visita de Bad Bunny en 2017 pasó por Temuco, La Serena, Viña del Mar, Concepción, Rancagua y Santiago. Un recorrido maratónico que llevó al artista a trasladarse desde la Región de La Araucanía hasta la ciudad nortina en menos de 24 horas.

    Una gira acontecida para el público, ya que en Espacio Ritoque, en su segunda fecha en Viña del Mar, una tarima cercana al escenario cedió provocando la caída del público. Lo que desató una guerra de botellazos y algunos de los espectadores salieron heridos.

    La gira del cantante latino terminó con su presentación en el Gimnasio Municipal de Concepción. Para el evento asistieron cerca de 3 mil personas. Además, para evitar incidentes de las noches anteriores, hubo asistencia reforzada de Carabineros en el local.

    Tras esta gira por el país, el artista comenzó a llenar recintos más grandes como el Movistar Arena y el Estadio Nacional. Sin embargo, Benito no olvida sus primeros conciertos en Chile. “Jamás olvidaré aquel 2017 que los visité por primera vez; las discotecas, el Caupolicán, hasta llegar a Viña del Mar, el Movistar y el Estadio Nacional”, detalló.

    Una velada en Pirque

    En las imágenes que compartió Bad Bunny, también se puede ver un video donde se sirve vino en unas copas y celebra una cena nocturna a la luz de las velas.

    Las grabaciones son de los días que estuvo en Chile durante los conciertos de enero. El artista tuvo una velada en el Centro del Vino Concha y Toro, ubicada en Pirque. Este es un lugar al que también han ido figuras internacionales como Dua Lipa.

    Lee también:

    Más sobre:Bad BunnyEstadio Nacional120Benito MartínezSuper Bowl LXGrammyLa CasitaMovistar ArenaMensaje de agradecimientoMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cataldo insiste en avanzar en proyectos de Sala Cuna y FES y muestra disposición a seguir las bilaterales con gobierno entrante

    Centropuerto cuestiona ingreso de buses del Sistema RED al aeropuerto de Santiago por “subsidios estatales”

    Sedini tras llamado de Boric a retomar reuniones de traspaso: “El diálogo sigue abierto, pero las bilaterales se han terminado”

    Tricot cerró el 2025 con alza en sus ganancias y sigue aumentando el aporte del comercio electrónico

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    Los 15 cuestionamientos de la oposición al manejo fiscal que la Dipres deberá responder antes del 11 de marzo

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Rating del miércoles 3 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 3 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Cataldo insiste en avanzar en proyectos de sala cuna y FES y muestra disposición a seguir las bilaterales con gobierno entrante
    Chile

    Cataldo insiste en avanzar en proyectos de sala cuna y FES y muestra disposición a seguir las bilaterales con gobierno entrante

    Sedini tras llamado de Boric a retomar reuniones de traspaso: “El diálogo sigue abierto, pero las bilaterales se han terminado”

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Centropuerto cuestiona ingreso de buses del Sistema RED al aeropuerto de Santiago por “subsidios estatales”
    Negocios

    Centropuerto cuestiona ingreso de buses del Sistema RED al aeropuerto de Santiago por “subsidios estatales”

    Tricot cerró el 2025 con alza en sus ganancias y sigue aumentando el aporte del comercio electrónico

    Los 15 cuestionamientos de la oposición al manejo fiscal que la Dipres deberá responder antes del 11 de marzo

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Tendencias

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    La candidata hecha con IA que compite en las elecciones legislativas de Colombia

    “Nadie daba un peso por nosotros”: el descargo de Ben Brereton en su mejor momento con el Derby County
    El Deportivo

    “Nadie daba un peso por nosotros”: el descargo de Ben Brereton en su mejor momento con el Derby County

    El desolador presente de Aston Martin a solo días del estreno de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia

    La grave denuncia de los deportes federados por la Ley de Sociedades Anónimas: “Abre una brecha cada vez más grande con el fútbol”

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”
    Cultura y entretención

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    Bad Bunny envía emotivo mensaje de agradecimiento al público chileno: “Algún día cantaremos 120 juntos”

    Guía: películas para entender el presente y pasado reciente de Irán

    Al menos 80 muertos en ataque estadounidense a buque de guerra iraní frente a costa de Sri Lanka
    Mundo

    Al menos 80 muertos en ataque estadounidense a buque de guerra iraní frente a costa de Sri Lanka

    Irán pospone sin fecha el funeral en honor a Jamenei, asesinado en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Cómo el conflicto en Medio Oriente podría beneficiar a Putin

    Empanadas de lavanda
    Paula

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?