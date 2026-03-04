Bad Bunny envía emotivo mensaje de agradecimiento al público chileno: “Algún día cantaremos 120 juntos”

Bad Bunny compartió por historias de Instagram fotos de su paso por Chile y un mensaje para su público en el país. En el escrito, Benito Martínez agradeció el apoyo que le han brindado desde su paso en 2017. Además, realizó una promesa para sus próximas visitas al país. “Algún día cantaremos 120 juntos, lo prometo”, sentencia.

El artista también agradeció el apoyo del país al género en los 2000. Por ello, hizo mención del movimiento urbano en Chile, el cual ha crecido en los últimos años. “No es casualidad que hoy, más de 20 años después, también tengan su propia escena de reguetón y sea exitosa en el mundo”, escribió.

Para cerrar el mensaje, mencionó su primer paso por el país y agradeció la fidelidad en cada parte de la evolución de su carrera. “Me han acompañado en cada etapa de mi carrera y eso lo valoro mucho. Gracias por ese amor tan bonito y especial por tantos años”, comentó.

Una deuda con el público

El último encuentro del astro latino con el público chileno fue con las tres fechas de su show en el Estadio Nacional del 9 al 11 de enero. Esta presentación antecedió su histórica premiación en los Grammy y su show de medio tiempo en el Super Bowl LX. El espectáculo del “Conejo Malo” tuvo colaboraciones memorables, mucho baile y un set list que repasaba su catálogo, pero faltó una canción.

“120, 120, 120”, coreaban los espectadores. Con gritos pidiendo la canción, el público pidió la composición del disco El último tour del mundo. Con un gesto a la cámara que recorría La Casita, Bad Bunny rechazó los pedidos del público. “La próxima vez que vuelva a Chile les prometo que se las canto”, dijo el artista sobre el escenario.

La primera visita de Bad Bunny

Para su primer recorrido por el país, el artista tenía tan solo 23 años, pero ya tenía canciones que sonaban por todo el mundo. Canciones como Soy peor, Chambea o Diles fueron temas que lo colocaron en la conversación y que, posteriormente, se convirtieron en verdaderos himnos del segundo lustro de los 2010’s.

La visita de Bad Bunny en 2017 pasó por Temuco, La Serena, Viña del Mar, Concepción, Rancagua y Santiago. Un recorrido maratónico que llevó al artista a trasladarse desde la Región de La Araucanía hasta la ciudad nortina en menos de 24 horas.

Una gira acontecida para el público, ya que en Espacio Ritoque, en su segunda fecha en Viña del Mar, una tarima cercana al escenario cedió provocando la caída del público. Lo que desató una guerra de botellazos y algunos de los espectadores salieron heridos.

La gira del cantante latino terminó con su presentación en el Gimnasio Municipal de Concepción. Para el evento asistieron cerca de 3 mil personas. Además, para evitar incidentes de las noches anteriores, hubo asistencia reforzada de Carabineros en el local.

Tras esta gira por el país, el artista comenzó a llenar recintos más grandes como el Movistar Arena y el Estadio Nacional. Sin embargo, Benito no olvida sus primeros conciertos en Chile. “Jamás olvidaré aquel 2017 que los visité por primera vez; las discotecas, el Caupolicán, hasta llegar a Viña del Mar, el Movistar y el Estadio Nacional”, detalló.

Una velada en Pirque

En las imágenes que compartió Bad Bunny, también se puede ver un video donde se sirve vino en unas copas y celebra una cena nocturna a la luz de las velas.

Las grabaciones son de los días que estuvo en Chile durante los conciertos de enero. El artista tuvo una velada en el Centro del Vino Concha y Toro, ubicada en Pirque. Este es un lugar al que también han ido figuras internacionales como Dua Lipa.