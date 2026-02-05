SUSCRÍBETE POR $1100
    Angelo Pierattini habla por primera vez tras su accidente: “Les quiero agradecer desde el corazón”

    El músico chileno publicó un video en su cuenta de Instagram, donde agradece a las personas que estuvieron pendientes de su estado de salud. También aclaró que no significa que volverá a los escenarios pronto.

    Por 
    Daniel Cañete

    Angelo Pierattini publicó un video en redes sociales hablando por primera vez tras su accidente automovilístico. Cabe recordar que, el 29 de diciembre de 2025, el músico chileno sufrió un choque en la Ruta 68 que lo dejó en coma inducido.

    En el video, el artista habla a cámara agradeciendo a las personas que estuvieron pendientes de su estado de salud por este tiempo. “Les quiero agradecer desde el corazón, desde lo más profundo de mi corazón, ese cariño tan intenso, ese amor, que me ha ayudado un montón a salir adelante”.

    Sin embargo, el músico chileno descartó que la publicación significara una vuelta a los escenarios. “Esto no quiere decir que mañana nos vamos a ver en algun escenario, sino que van a pasar varios meses”, puntualizó.

    Angelo Pierattini incluye en la descripción del video un agradecimiento a colegas, familiares, amigos y seguidores. “Besos, abrazos, los quiero”, finalizó.

    La rifa en apoyo a la recuperación del músico chileno tiene un valor de cinco mil pesos el número y el sorteo se realizará el 7 de febrero.

