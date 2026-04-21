Reforma que aumenta penas a adolescentes continúa su discusión en el Senado con el apoyo del gobierno

Tras una nueva sesión de la Comisión de Constitución del Senado, que contó con la presencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, el senador RN Andrés Longton valoró el apoyo entregado por el gobierno de José Antonio Kast a la iniciativa de su autoría que modifica la Ley de Responsabilidad Adolescente , la que busca aumentar las penas para los menores que cometan delitos graves.

Cabe recordar que el pasado 7 de abril, el Ejecutivo decidió otorgar suma urgencia al proyecto, en medio de un debate creciente por el aumento de delitos perpetrados por menores de edad.

Así, Longton afirmó que el país está llegando tarde a una discusión que era evidente y absolutamente necesaria y relevó que su proyecto apunta a corregir un sistema que -aseguró- en la actualidad permite que aquellos menores que cometen delitos graves enfrenten consecuencias mínimas o, derechamente, sigan en libertad , generando un incentivo a la reincidencia y debilitando la confianza en la justicia.

En este sentido, valoró el apoyo del gobierno, al sostener que “esto da cuenta de una agenda firme y ajustada a la realidad”.

Longton sostuvo que “el proyecto busca subir el máximo de la pena para menores, establecer un catálogo de los delitos más graves que hay en nuestro país para que puedan tener una penalidad agravada en el caso estos, y eliminar ciertas reglas que garantizan de que los menores que cometen delitos terminen cumpliendo las penas en libertad. Queremos asegurarnos que haya un mínimo de cumplimiento en pena privativa de libertad”, indicó.

Esto ya que, afirmó, actualmente “existe una cantidad de delincuentes menores de edad reincidentes que saben que, cometiendo determinados delitos, no van a quedar privados de libertad, ni siquiera con una internación provisoria como medida cautelar”.

“Queremos eliminar esos garantismos para efectos de que el Código Penal cumpla con su objetivo, que es precisamente garantizar la justicia para las víctimas y para las familias chilenas que se ven expuestas todos los días a convivir con delincuentes que cometen delitos cada vez más graves y crueles”, relevó.

Finalmente, el senador RN recalcó que la reforma no busca bajar la edad de responsabilidad penal, sino terminar con los vacíos que hoy existen entre los 14 y 17 años, tramo donde se concentra la mayor parte de estos delitos. En ese contexto, sostuvo que el respaldo del Ejecutivo “da cuenta de que la realidad terminó imponiéndose” y que hoy existe una oportunidad concreta de avanzar en una agenda que, según indicó, por mucho tiempo fue frenada.