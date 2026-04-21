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    Ataque armado deja una turista canadiense muerta y trece heridos en sitio arqueológico en las afueras de Ciudad de México

    Entre los heridos se contabilizó a dos menores de edad que terminaron con lesiones por impacto de bala. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el ataque.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    Un ataque armado se produjo este lunes en la zona arqueológica de la Pirámide de la Luna de Teotihuacán, en las afueras de la Ciudad de México, dejando a dos personas fallecidas -incluido el atacante- y otras trece personas heridas, entre ellas un niño de seis años.

    De acuerdo a la información del gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano, un sujeto llegó hasta el lugar turístico realizando disparos que causaron la muerte de una turista canadiense, mientras que el sujeto armado no alcanzó a ser neutralizado y terminó cometiendo suicidio.

    El gobierno señaló que en el lugar, se recuperó un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos, y confirmaron que el atacante posteriormente “se privó de la vida”, mientras que una mujer de nacionalidad canadiense “perdió la vida” en el lugar.

    También se señaló de forma preliminar, que otras seis personas terminaron heridas, cuatro de ellas por arma de fuego, mientras que otras dos terminaron lesionadas por caídas al intentar huir de los disparos, debiendo ser trasladadas hasta centros asistenciales cercanos.

    La agresión ocurrió poco antes del mediodía, cuando turistas escucharon los disparos realizados por un individuo en la segunda plataforma de la Pirámide de la Luna, de 45 metros de altura.

    Actualización de heridos

    Durante la noche, el Gabinete de Seguridad de México informó que se activaron protocolos para la atención y traslado de 13 personas que resultaron con lesiones debido al ataque.

    En un listado publicado en su X, dieron cuenta de que un niño de seis años, de nacionalidad colombiana, resultó herido con dos impactos de bala, mientras que una adolescente de 13 años, de nacionalidad brasileña, también resultó con lesiones por disparos.

    Entre los heridos se contabilizó a turistas de estadounidenses (6), colombianos (3), canadiense (1), un ruso y dos brasileños.

    Sheinbaum condena ataque

    La presidente de México, Claudia Sheinbaum, condenó el ataque que terminó con dos víctimas fatales y expresó su solidaridad para con los afectados.

    “Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”, señaló a través de su cuenta en X.

    Asimismo, agregó que “he instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales”.

    Más sobre:TeotihuacánMéxicoAtaque armado

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