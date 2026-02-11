Britney Spears vende los derechos de sus canciones en acuerdo millonario

El martes 10 de febrero diversos medios estadounidenses, basados en la primicia difundida por TMZ y confirmada por Variety, anunciaron que Britney Spears vendió los derechos de sus canciones a la editorial musical Primary Wave en un acuerdo millonario. TMZ lo comparó con el acuerdo de venta del catálogo de Justin Bieber en 2023.

TMZ comunicó que tuvo acceso a los documentos legales del pacto, afirmando que fueron firmados por Spears, representada por Cate Hudson, el 30 de diciembre de 2025. El medio aclaró que la cifra exacta de la transacción no está confirmada al público, pero que ronda, según especulan, los 200 millones de dólares.

Extraída de Rolling Stone

El acuerdo incluye los hits más populares de la princesa del pop como Baby One More Time, Circus, Gimme More, If U Seek Amy, Oops!... I Did It Again, Toxic y Womanizer, entre muchos otros.

Variety reportó que el resto de detalles sobre el acuerdo no están claros, pero su artículo explicó que “es fácil de asumir que las regalías y derechos de publicidad de Britney Spears están incluidos en el trato”. Dicho esto, el mismo medio avisó que es “extremadamente poco probable” que los derechos de imagen y marca personal de la cantante estuvieran en el pacto.

Según su sitio web, Primary Wave gestiona los derechos de más de 50.000 canciones alrededor del mundo, entre ellas parte del catálogo de artistas como Bob Marley, Prince, James Brown, Whitney Houston, Bob Dylan, Aerosmith, Def Leppard o Ray Charles, entre muchos otros.

La princesa del pop no ha publicado un álbum nuevo desde Glory en 2016 y no ha dado conciertos desde octubre de 2018, cuando cerró su gira Piece of Me. Tras esto, se retiró de las presentaciones en vivo. TMZ afirmó que sus fuentes dicen que Spears está “contenta” con este nuevo acuerdo.