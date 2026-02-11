A más de 30 años de su muerte: un equipo forense privado postula que Kurt Cobain fue asesinado

Han pasado cerca de 32 años desde el fallecimiento de una de las voces que marcó el grunge, Kurt Cobain. Su deceso el 5 de abril de 1994 en su domicilio en Seattle está siendo cuestionado por los reportes de un equipo forense privado que señalan que la causa de muerte puede haber sido distinta: un homicidio.

El medio de Reino Unido Daily Mail señala que el especialista Brian Burnett, después de tres días de revisar los hallazgos del caso, dijo a la investigadora independiente Michelle Wilkins: “Esto es un homicidio. Debemos hacer algo sobre esto”.

Kurt Cobain

La conclusión de los investigadores se debe a que la información es inconsistente respecto a un suicidio instantáneo por el disparo de un arma de fuego. Es más, el documento del equipo señala diez puntos que sugieren que Kurt Cobain fue obligado, por uno o más atacantes, a consumir heroína para incapacitarlo y, posteriormente, dispararle y asesinarlo. También, señala que el arma fue puesta en su mano y que falsificaron una carta de despedida.

La investigadora Michelle Wilkins explicó que órganos internos presentaban daño por falta de oxígeno, algo que no sucede en una muerte instantánea. “La necrosis en el cerebro y el hígado sucede en una sobredosis. No en un suicidio por un arma”, dijo al Daily Mail.

Otra de las pruebas a las que apunta Michelle Wilkins son los papeles que fueron encontrados en los pantalones de Kurt Cobain y estudiados en el caso. En las notas se detalla el arma y los cartuchos usados para el suicidio. “Para mí es como si hubiesen construido una escena y quisieran que estuvieras absolutamente seguro de que fue un suicidio”, señaló.

Pese a los puntos antes mencionados, el caso no fue reabierto. El Departamento de Policía de Seattle declaró al Daily Mail que: “Nuestro detective concluyó que murió por suicidio, y esta sigue siendo la postura mantenida por este departamento“.