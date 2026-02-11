Entre la euforia y la intimidad: cómo será el show de Kali Uchis en Chile

The Sincerely, Tour aterriza en el Movistar Arena este jueves 12 de febrero. El encuentro traerá nuevamente a Kali Uchis a Chile, después de casi tres años de su último concierto en el país. El evento comenzará a las 21:00 horas y todavía quedan entradas disponibles en Puntoticket.

El recorrido de la artista comenzó el año pasado con un periplo por recintos de Norteamérica. Los conciertos constaron de seis actos donde la artista hacía un viaje por su discografía completa.

La escenografía de los conciertos se muestra relativa a su estética de colores rosados y una sensación de ensueño. En el inicio del show, Houston Press relata que “las cortinas revelaron a Uchis sentada en un columpio en el centro del escenario con niebla y focos que le permitían brillar en una escena onírica”.

Kali Uchis. Foto referencial de archivo Instagram @kaliuchis

El medio Miami New Times destaca que la artista incorpora elementos de escenografía para enfatizar la narrativa de las canciones. “Una motocicleta para It’s just us, una pistola para For: You, una taza elegante para All I can say y una rosa para I wish you roses”, detalla.

La nota también destaca que uno de los momentos más íntimos de la noche llega con la canción Igual que un ángel, donde la artista incorpora una kiss cam que proyecta a las parejas del lugar.

Por su lado, Los Angeles Times subraya que el momento más álgido de la noche llegó cuando la artista cantaba sus canciones más icónicas. “Himnos que la hicieron una estrella internacional como Telepatía, La luna enamorada, Quiero sentirme bien y Moonlight, que desataron la euforia colectiva”.

El concierto en Brasil tuvo una conformación distinta a la mostrada en los recintos estadounidenses. En Sao Paulo, el espectáculo también tenía la intención de repasar su carrera. Sin embargo, estaba ordenado en tres actos, en vez de seis. Además, el orden de las canciones es distinto al de los espectáculos de Estados Unidos.

El nuevo orden

En el primer acto de la presentación, la artista tocaba canciones de Orquídeas (2024) y Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) (2020). En el segundo, vuelve a su etapa más antigua y canta temas de Por Vida (2016) e Isolation (2018). Para cerrar la noche, Kali Uchis interpreta su último disco Sincerely, (2025).

Sobre su presentación en Sao Paulo, el medio Rolling Stone lo describió como un espectáculo “grandioso y sofisticado”. “Finalmente, tras interpretar gran parte de su repertorio, llegó Telepatía, el éxito que se viralizó en TikTok en 2020 y que el público cantó palabra por palabra”, destacó.

En sus presentaciones, la artista también ha creado un momento íntimo con el público mostrando un video sobre su experiencia con la migración. En un segmento la grabación dice “Somos trabajadores. Somos humanos” de fondo, indica Rolling Stone. Una declaración política que cobra importancia por el momento que vive Estados Unidos y del que han hecho eco artistas como Bad Bunny.

El setlist de la velada fue publicado por la productora DG Medios a través de Instagram. El repertorio que tocará la artista es la mismo que en su concierto en Brasil excepto por el “dance break”, un segmento donde hace la coreografía de una canción. En Sao Paulo bailó la canción ¿Por qué te demoras?, de Plan B.

Como una previa para su show en el Movistar Arena, Kali Uchis publicó un tema en colaboración con el cantante chileno Easykid. El 6 de febrero lanzó Y si peleamos, el cual tiene un video en Youtube. Además, ambos artistas se presentarán el sábado 23 de mayo en el Festival Latino Sueños que se celebrará en Chicago.

Las entradas para el concierto continúan su venta por Puntoticket. Los precios van desde los 65 mil pesos hasta los 108 mil.