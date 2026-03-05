ACOTAR 6: Sarah J. Maas anuncia nuevo libro de su saga A Court of Thorns and Roses

ACOTAR 6 ya es oficial. La escritora estadounidense Sarah J. Maas confirmó el lanzamiento del sexto libro de su saga A Court of Thorns and Roses (Una corte de rosas y espinas, en español), una de las series más influyentes del fenómeno literario conocido como romantasy.

El anuncio se produjo durante una entrevista en el popular podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, donde la autora habló sobre su proceso creativo y el futuro de sus series. En la conversación, Maas adelantó que el nuevo libro se publicará el 27 de octubre de 2026, mientras que la continuación de la historia llegará poco después: el séptimo volumen de la saga está previsto para el 12 de enero de 2027.

“Hay muchas más historias que contar en ese mundo”, señaló la autora durante la entrevista, dando a entender que el universo narrativo de la saga todavía tiene espacio para nuevos relatos.

La noticia pone fin a meses de especulación entre lectores y comunidades de fans. Parte de esas teorías surgieron luego de que Maas publicara en julio de 2025 un mensaje en su cuenta de Instagram insinuando que había terminado el primer borrador del nuevo libro, lo que sugería que el proyecto se encontraba en fase de edición y revisión.

Desde entonces, diversos medios especializados y comunidades de lectores comenzaron a anticipar que su próximo lanzamiento sería precisamente ACOTAR 6, lo que finalmente fue confirmado por la propia escritora.

La saga Una corte de rosas y espinas, iniciada en 2015, se ha convertido en uno de los fenómenos editoriales más influyentes del romantasy contemporáneo. La historia sigue a Feyre Archeron y a los habitantes del mundo mágico de Prythian, mezclando intrigas políticas, criaturas fantásticas y una fuerte trama romántica.

Sarah J. Mass anuncia nuevo libro de su saga "Una Corte de Rosas y Espinas".

El boom del romantasy y el fenómeno Sarah J. Maas

El anuncio de ACOTAR 6 ocurre en medio del auge del romantasy, un subgénero literario que combina romance con mundos de fantasía.

En este tipo de historias, el romance tiene un rol central en la trama, pero se desarrolla dentro de universos narrativos complejos con magia, criaturas sobrenaturales y conflictos épicos. En los últimos años el romantasy se ha convertido en uno de los segmentos más exitosos del mercado editorial, impulsado en gran parte por comunidades de lectores en redes sociales y plataformas como TikTok, donde etiquetas como #acotar acumulan miles de millones de visualizaciones.

Dentro de este fenómeno, Sarah J. Maas es considerada una de las autoras más influyentes del género. Nacida en 1986, comenzó a escribir su primera novela cuando tenía 16 años y debutó editorialmente en 2012 con Trono de Cristal (Throne of Glass). Desde entonces ha publicado tres grandes sagas: Throne of Glass, A Court of Thorns and Roses y Crescent City.

En conjunto, sus libros han vendido 75 millones de copias en todo el mundo y han sido traducidos a decenas de idiomas. Varias de sus novelas han ocupado simultáneamente puestos en la lista de best sellers del New York Times, consolidando su impacto dentro de la industria editorial.

El éxito de Maas también ha ayudado a impulsar una nueva ola de autores dentro del romantasy. Uno de los ejemplos más recientes es Fourth Wing (Alas de sangre) de Rebecca Yarros, publicado en 2023, que rápidamente se convirtió en un fenómeno de ventas y debutó como número uno en listas de best sellers.

Así, en los últimos años el romantasy ha experimentado un crecimiento notable dentro del mercado editorial. Según datos del sector, las ventas de libros de fantasía romántica aumentaron más de 50% entre 2022 y 2024, mientras que el romance se convirtió en el género de ficción más vendido en Estados Unidos en 2023. A esto se suma el impacto de las comunidades de lectores en internet: la plataforma Goodreads reportó que el romantasy es uno de los géneros más leídos por sus usuarios en los últimos años.

Spoilers de la saga: las teorías y pistas que rodean ACOTAR 6

Aunque el anuncio confirma que la historia continuará en Prythian, muchos de los detalles sobre la trama del nuevo libro todavía permanecen en secreto. Qué sí dijo Sarah J. Mass en la entrevista: que este arco narrativo es largo y que por eso pensó la historia en 4 partes. La parte 1 sería la del libro que se lanzaría en octubre, la parte 2 y 3 del volumen que se publicará en enero, mientras que la parte 4 aún no tiene fecha de lanzamiento. En la entrevista no quiso adelantar nada de la trama ni confirmar desde el punto de vista de qué personaje será narrado el libro.

Sin embargo, los seguidores de la saga llevan años elaborando teorías basadas en pistas dejadas por la autora en sus novelas más recientes. El propio fenómeno de teorías entre lectores ha sido parte del crecimiento de la saga. Durante la entrevista, Maas reconoció que sigue con atención las discusiones del fandom y que muchas veces le sorprende la capacidad de los fans para detectar pistas dentro de sus libros.

Una de las hipótesis más extendidas es que el nuevo libro podría centrarse en Elain Archeron, la hermana menor de Feyre, un personaje cuyas habilidades de vidente han sido mencionadas en entregas anteriores pero todavía no se han explorado completamente.

Otra línea de especulación gira en torno al llamado triángulo romántico entre Elain, Lucien y Azriel, un conflicto emocional que ha sido insinuado en capítulos adicionales y escenas clave de la saga. Consultada sobre si Elain rechazará el vínculo de apareamiento (mate bond) con Lucien, no lo confirmó, pero sí dijo que para ella está lidiando con esa relación, que se le ha impuesto y que no entiende, y con cómo este lazo afecta su libre albedrío y capacidad de escoger pareja.

Las teorías también se intensificaron tras la publicación de House of Flame and Shadow (2024), la tercera novela de la serie Crescent City. En ese libro, Maas introdujo nuevas revelaciones sobre la historia antigua del mundo de Prythian y confirmó que sus distintas sagas comparten un mismo universo narrativo.

Entre las pistas más comentadas por el fandom aparecen referencias a una misteriosa “Dusk Court” o Corte del Crepúsculo, la posible importancia de armas mágicas vinculadas a distintos personajes y el rol creciente de Azriel dentro de la historia.

Por ahora, el anuncio de ACOTAR 6 confirma que la saga continuará ampliando el universo creado por Maas, uno de los más influyentes de la fantasía contemporánea y una pieza clave del auge global del romantasy.

Con millones de lectores en todo el mundo y comunidades de fans que analizan cada detalle de sus novelas, el nuevo libro se perfila desde ya como uno de los eventos editoriales más esperados de la fantasía contemporánea.

Cuándo se publica ACOTAR 6 y qué se sabe del nuevo libro

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026.

Nueva entrega confirmada: ACOTAR 7 llegará el 12 de enero de 2027 .

Mundo narrativo: la historia seguirá desarrollándose en Prythian , el universo central de la saga.

Protagonista posible: muchos fans creen que el libro podría centrarse en Elain Archeron.

Conexión con otras sagas: las novelas recientes han sugerido vínculos entre A Court of Thorns and Roses y Crescent City dentro de un mismo universo narrativo.