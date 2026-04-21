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    Irán reitera que no negociará “bajo la amenaza y la fuerza” y afirma que Estados Unidos debería “haberse dado cuenta”

    Por otro lado, Trump ha asegurado que Irán se sentará en la mesa de negociaciones en Islamabad y ha advertido de que, en caso contrario, Teherán “se enfrentará a problemas nunca antes vistos”.

    Por 
    Europa Press
    Esta foto, tomada el 7 de marzo de 2026, muestra columnas de humo tras los ataques aéreos israelíes en Teherán, Irán. Foto: Xinhua Sha Dati

    Las autoridades de Irán han reiterado este martes que no negociarán “bajo la amenaza y la fuerza” y han afirmado que Estados Unidos debería “haberse dado cuenta de este hecho”, ante las dudas en torno a una posible segunda ronda de contactos en Pakistán para intentar lograr un acuerdo para el fin de la ofensiva desatada por sorpresa el 28 de febrero por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país asiático.

    “Es una verdad universalmente reconocida que un solo país en posesión de una gran civilización no negociará bajo la amenaza y la fuerza”, ha dicho el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moqadam, a través de un mensaje publicado en redes sociales.

    Así, ha argumentado que “este es un principio sustancial, islámico y teológico”. “Me gustaría que Estados Unidos se hubiera dado cuenta”, ha señalado, apenas unas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reiterara sus amenazas contra el país asiático.

    Trump ha asegurado que Irán se sentará en la mesa de negociaciones en Islamabad y ha advertido de que, en caso contrario, Teherán “se enfrentará a problemas nunca antes vistos”. En este sentido, ha señalado que espera que Teherán llegue a un acuerdo “justo” y que pueda así iniciar la reconstrucción “sin armas nucleares”.

    El propio Trump confirmó el lunes que la delegación de Estados Unidos encabezada por el vicepresidente, JD Vance, se encuentra de camino a Pakistán para una nueva ronda de conversaciones de paz con Irán, si bien Teherán no ha confirmado por ahora si estará presente, en medio de sus denuncias sobre violaciones por parte de Washington del alto el fuego de dos semanas pactado el 8 de abril, que expira este mismo martes.

    Más sobre:IránEstados UnidosIsraelGuerra

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