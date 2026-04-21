Trump asegura que desenterrar los restos nucleares que quedan en Irán será un proceso “largo y arduo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que la operación ‘Martillo de Medianoche’ -los ataques lanzados por Washington junto a Israel contra Irán en junio de 2025- supuso la “destrucción total y absoluta” de las instalaciones de “polvo nuclear” de Irán, término que emplea para referirse a las reservas de uranio altamente enriquecido, defendiendo seguidamente que “desenterrarlo” será un proceso “largo y difícil”.

“La Operación ‘Martillo de medianoche’ supuso la destrucción total y absoluta de las instalaciones de ‘polvo nuclear’ en Irán. Por lo tanto, desenterrarlo será un proceso largo y difícil”, ha defendido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

Las palabras del magnate republicano llegan días después de haber reiterado que el pacto para poner fin a la ofensiva sorpresa lanzada junto a Israel y contra Teherán, el pasado 28 de febrero, implicaría que Estados Unidos se haga con el material nuclear iraní, una idea que desde Teherán rechazan de forma tajante.

A ello cabe sumarle que será este miércoles cuando el alto el fuego anunciado por ambos (Washington y Teherán) concluya, en medio de la incertidumbre sobre una nueva ronda de conversaciones a la que las autoridades iraníes aún no han confirmado el envío de una delegación.