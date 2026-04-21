Netanyahu reitera que “la campaña no ha terminado” y asegura que Israel “alejó una amenaza existencial”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reiterado este martes que “la campaña no ha terminado” tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra Irán y ha asegurado que las acciones militares israelíes han “alejado una amenaza existencial” después de los ataques del 7 de octubre de 2023.

“La campaña aún no ha terminado, pero ya hemos alejado una amenaza existencial. Hemos liberado a todos nuestros rehenes, asestado un duro golpe a nuestros enemigos y hemos hecho de Israel una nación más fuerte que nunca”, ha dicho durante un discurso con motivo del Día de Recuerdo a los Caídos en las Guerras de Israel, según un comunicado publicado por su oficina.

Así, ha resaltado que esta fecha “no significa que el resto de días del año sean días de olvido”. “No hay ningún día sin lágrimas, sin sentimiento de pesar, si sin una añoranza que desgarra el corazón”, ha apuntado, antes de afirmar que esta jornada sirve para ver a los soldados caídos “a través de una lente más amplia, desde una perspectiva nacional”.

“Esta memoria colectiva toca los cimientos mismos de nuestra existencia como nación que lucha constantemente por su seguridad”, ha argumentado Netanyahu, ha tenido palabras para el “heroísmo, el sacrificio, el amor por la patria, la movilización para cada misión, la dedicación incondicional y el profundo lazo” entre la población israelí.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha vuelto a amenazar con el asesinato del secretario general del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Naim Qasem, de quien ha dicho que “pagará con su cabeza” los ataques del grupo contra Israel, según ha recogido el diario ‘The Times of Israel’.

Katz ha puntualizado que el anterior líder de Hezbolá, Hasán Nasralá -asesinado en septiembre de 2024 en un bombardeo contra la capital de Líbano, Beirut-, “destruyó a la comunidad chií en Líbano”. “Qasem la destruirá y pagará con la pérdida de casas y territorio, igual que le pasó a Hamás en Rafá y Beit Hanun, en Gaza, hasta que pague con su propia cabeza”, ha subrayado.

“El primer ministro y yo hemos ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que actúen con fuerza, incluso durante el alto el fuego, para defender a nuestros soldados en Líbano frente a cualquier amenaza”, ha remarcado el ministro israelí. “Nuestro deber con los residentes del norte (de Israel) sigue siendo claro e inequívoco: lograr seguridad”, ha zanjado.