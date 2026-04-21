SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Netanyahu reitera que “la campaña no ha terminado” y asegura que Israel “alejó una amenaza existencial”

    Durante un discurso con motivo del Día de Recuerdo a los Caídos en las Guerras de Israel, Netanyahu sostuvo que "hemos liberado a todos nuestros rehenes, asestado un duro golpe a nuestros enemigos y hemos hecho de Israel una nación más fuerte que nunca”.

    Por 
    Europa Press
    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Imagen @netanyahu en X.

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reiterado este martes que “la campaña no ha terminado” tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra Irán y ha asegurado que las acciones militares israelíes han “alejado una amenaza existencial” después de los ataques del 7 de octubre de 2023.

    “La campaña aún no ha terminado, pero ya hemos alejado una amenaza existencial. Hemos liberado a todos nuestros rehenes, asestado un duro golpe a nuestros enemigos y hemos hecho de Israel una nación más fuerte que nunca”, ha dicho durante un discurso con motivo del Día de Recuerdo a los Caídos en las Guerras de Israel, según un comunicado publicado por su oficina.

    Así, ha resaltado que esta fecha “no significa que el resto de días del año sean días de olvido”. “No hay ningún día sin lágrimas, sin sentimiento de pesar, si sin una añoranza que desgarra el corazón”, ha apuntado, antes de afirmar que esta jornada sirve para ver a los soldados caídos “a través de una lente más amplia, desde una perspectiva nacional”.

    “Esta memoria colectiva toca los cimientos mismos de nuestra existencia como nación que lucha constantemente por su seguridad”, ha argumentado Netanyahu, ha tenido palabras para el “heroísmo, el sacrificio, el amor por la patria, la movilización para cada misión, la dedicación incondicional y el profundo lazo” entre la población israelí.

    Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha vuelto a amenazar con el asesinato del secretario general del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Naim Qasem, de quien ha dicho que “pagará con su cabeza” los ataques del grupo contra Israel, según ha recogido el diario ‘The Times of Israel’.

    Katz ha puntualizado que el anterior líder de Hezbolá, Hasán Nasralá -asesinado en septiembre de 2024 en un bombardeo contra la capital de Líbano, Beirut-, “destruyó a la comunidad chií en Líbano”. “Qasem la destruirá y pagará con la pérdida de casas y territorio, igual que le pasó a Hamás en Rafá y Beit Hanun, en Gaza, hasta que pague con su propia cabeza”, ha subrayado.

    “El primer ministro y yo hemos ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que actúen con fuerza, incluso durante el alto el fuego, para defender a nuestros soldados en Líbano frente a cualquier amenaza”, ha remarcado el ministro israelí. “Nuestro deber con los residentes del norte (de Israel) sigue siendo claro e inequívoco: lograr seguridad”, ha zanjado.

    Más sobre:IsraelIránNetanyahuGaza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo los animales salvajes se están adaptando a la vida urbana, según la ciencia

    Qué se sabe sobre las drogas psicodélicas y sus efectos, tras la orden de Trump de “flexibilizar” su investigación

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    La problemática confesión de la novia: por qué la película El Drama divide opiniones

    Irán reitera que no negociará “bajo la amenaza y la fuerza” y afirma que Estados Unidos debería “haberse dado cuenta”

    Más de 60 detenidos en Washington: veteranos de guerra irrumpen en el Congreso para exigir el fin del conflicto con Irán

    Lo más leído

    1.
    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    2.
    Más de 60 detenidos en Washington: veteranos de guerra irrumpen en el Congreso para exigir el fin del conflicto con Irán

    Más de 60 detenidos en Washington: veteranos de guerra irrumpen en el Congreso para exigir el fin del conflicto con Irán

    3.
    Lanchas iraníes disparan contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

    Lanchas iraníes disparan contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

    4.
    Irán reitera que no negociará “bajo la amenaza y la fuerza” y afirma que Estados Unidos debería “haberse dado cuenta”

    Irán reitera que no negociará “bajo la amenaza y la fuerza” y afirma que Estados Unidos debería “haberse dado cuenta”

    5.
    Ataque armado deja una turista canadiense muerta y trece heridos en sitio arqueológico en las afueras de Ciudad de México

    Ataque armado deja una turista canadiense muerta y trece heridos en sitio arqueológico en las afueras de Ciudad de México

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Servicios

    Temblor hoy, martes 21 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 21 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Revisa cuándo llegará la devolución de impuestos, según la fecha de la declaración de renta

    Revisa cuándo llegará la devolución de impuestos, según la fecha de la declaración de renta

    Temblor hoy, martes 21 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 21 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dueño de taller mecánico mata a hombre de un disparo de escopeta en Cerro Navia

    Diputada Ossandón (RN) destaca importancia de revisar el fin de la franquicia Sence: “No puedes llegar y cortar todo porque crees que no funciona”

    Impuesto a ganancias de capital con acciones en 2025 recaudó un sexto de lo presupuestado
    Negocios

    Impuesto a ganancias de capital con acciones en 2025 recaudó un sexto de lo presupuestado

    “¿La administración no se hace ninguna crítica de nada?”: El cara a cara entre el gobierno y el presidente de Codelco

    Parlamentarios del oficialismo ven poco probable que megarreforma se apruebe en junio y fijan agosto como plazo

    Cómo los animales salvajes se están adaptando a la vida urbana, según la ciencia
    Tendencias

    Cómo los animales salvajes se están adaptando a la vida urbana, según la ciencia

    Qué se sabe sobre las drogas psicodélicas y sus efectos, tras la orden de Trump de “flexibilizar” su investigación

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    “Lo principal es que no jugamos bien”: la frustración de la UC tras caer ante La Calera
    El Deportivo

    “Lo principal es que no jugamos bien”: la frustración de la UC tras caer ante La Calera

    La nueva era parte con una derrota: la UC pierde en casa ante La Calera y se llena de dudas para el clásico ante la U

    ¿Era para roja? El manotazo de Fernando Zampedri que desestimó el árbitro Nicolás Gamboa y que desató la furia de La Calera

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general
    Tecnología

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    La problemática confesión de la novia: por qué la película El Drama divide opiniones
    Cultura y entretención

    La problemática confesión de la novia: por qué la película El Drama divide opiniones

    El disco que cambió la vida de Lars Ulrich: “Lo he escuchado 18.000 veces”

    La sicodélica canción de George Harrison que fue “escrita de una manera infantil”

    Netanyahu reitera que “la campaña no ha terminado” y asegura que Israel “alejó una amenaza existencial”
    Mundo

    Netanyahu reitera que “la campaña no ha terminado” y asegura que Israel “alejó una amenaza existencial”

    Irán reitera que no negociará “bajo la amenaza y la fuerza” y afirma que Estados Unidos debería “haberse dado cuenta”

    Más de 60 detenidos en Washington: veteranos de guerra irrumpen en el Congreso para exigir el fin del conflicto con Irán

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago
    Paula

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito