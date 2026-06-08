SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Oposición valora informe del CFA por megarreforma en el Senado y critica ausencia de Quiroz durante presentación

    Esta jornada, en una sesión de la Comisión de Hacienda que se extenderá hasta las 18:00 horas aproximadamente, la presidenta del CFA, Paula Benavides, advirtió que el proyecto de ley del Ejecutivo presenta una recaudación deficitaria hasta al menos el año 2031.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Santiago, 8 de junio de 2026. El Consejo Fiscal Autonomo, presidido por Paula Benavides realiza su intervencion durante la Comision de Hacienda del Senado en la sede Santiago del Congreso Nacional Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Con la presentación de la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, este lunes continuó la discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda del Senado.

    Al igual que ocurrió en su presentación en la Cámara de Diputados, el CFA mostró sus reparos al proyecto estrella de la administración de José Antonio Kast. En particular, Benavides enfatizó que la iniciativa "presenta déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto crecimiento, y se han identificado diversos riesgos que podrían aumentarlos“.

    En ese contexto, la oposición cargó contra el ministro de Hacienda Jorge Quiroz por su ausencia durante la presentación de Paula Benavides, mientras que desde el oficialismo criticaron la idea de rechazar la idea de legislar de la oposición, además de criticar la situación fiscal en que acabaron los mandatos de Michelle Bachelet y Gabriel Boric.

    La primera en abrir la discusión fue la senadora Paulina Vodanovic (PS), quien criticó la ausencia de Quiroz durante la presentación y que estas ausencias generan que presentaciones como la del CFA terminan “cumpliendo una formalidad trayendo personas que no van a ser consideras sus opiniones”.

    Por su parte, Diego Ibáñez (FA) se preguntó si finalmente el Ejecutivo había tomado en consideración los comentarios de la entidad realizados en la Cámara de Diputados y si había presentado respuestas a los problemas señalados hace tres semanas.

    La senadora Yasna Provoste (DC) también destacó la presentación del CFA y llamó al Ejecutivo a escuchar las recomendaciones. Además, consultó cual sería la trayectoria de la deuda bruta y cuánto se alejaría del nivel prudente.

    Mientras tanto, Daniela Cicardini (PS) además de agradecer el “informe categórico” por parte del CFA, señaló que la ausencia del ministro correspondía a que “no le convenía” escuchar la postura de la entidad.

    Desde el oficialismo, el presidente de la comisión, Javier Macaya (UDI) consideró como positiva la presentación, además de resaltar que algunos de los comentarios realizados no difieren de lo exhibido en la discusión de otras iniciativas de gobiernos pasados como la reforma de pensiones de Gabriel Boric.

    Más duro con la oposición resultó el senador Rojo Edwards (Ind.), que remarcó que “es difícil hablar con un grupo que ha dicho de manera sagrada que van a rechazar la idea de legislar”. Además, criticó la política fiscal desarrollada durante la administración de Michelle Bachelet.

    En la misma línea, Rodolfo Carter (Ind.) consideró como “muy duro” el informe por parte de la CFA, además de ser “súper legítimo el rechazo” por parte de la institución. Sin embargo, enfatizó que “los gobiernos de izquierda han sido más descuidados en la entrega de las arcas fiscales” y ejemplificó con el gobierno saliente de Gabriel Boric.

    Lee también:

    Más sobre:MegarreformaOposiciónPaulina VodanovicYasna ProvosteDaniela CicardiniDiego IbáñezJavier MacayaRojo EdwardsRodolfo Carter

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gajardo cuestiona el sorteo para nombrar a ministros de la Suprema: “No hay evidencia de que vaya a ser un mecanismo más provechoso”

    Abogado Juan Pablo Hermosilla defiende a su hermano en nueva formalización por caso Audio: “Tiene problemas de salud”

    Enap desvincula a 8 personas por inconsistencias en reportes medioambientales de Refinería Aconcagua

    El nuevo rol del ex DT del gobierno de Boric que implementó las 40 horas, como asesor de la CUT

    La sorprendente influencia de Oasis en el nuevo disco de Paul McCartney

    Primeros 89 días: Comité de Ministros del gobierno de Kast ha sesionado más que la suma de las tres administraciones pasadas

    Lo más leído

    1.
    Vodanovic admite error por panfleto contra Kast, pero emplaza a la derecha a no usarlo como “pretexto” ante megarreforma

    Vodanovic admite error por panfleto contra Kast, pero emplaza a la derecha a no usarlo como “pretexto” ante megarreforma

    2.
    Libertarios suman votos opositores a la acusación constitucional y se oscurece panorama de Grau en la Cámara

    Libertarios suman votos opositores a la acusación constitucional y se oscurece panorama de Grau en la Cámara

    3.
    Frei defiende su cargo de embajador y lanza dardos al PC y al PS: “Hay una polarización como en ninguna parte del mundo”

    Frei defiende su cargo de embajador y lanza dardos al PC y al PS: “Hay una polarización como en ninguna parte del mundo”

    4.
    La nueva vida de Gabriel Boric en San Miguel

    La nueva vida de Gabriel Boric en San Miguel

    5.
    Kast anuncia proyecto para ampliar la retención de migrantes irregulares de 5 a 60 días, con hasta dos prórrogas

    Kast anuncia proyecto para ampliar la retención de migrantes irregulares de 5 a 60 días, con hasta dos prórrogas

    6.
    El nuevo llamado de Kast para que el Senado apruebe la idea de legislar la megarreforma: “La ciudadanía quiere un cambio”

    El nuevo llamado de Kast para que el Senado apruebe la idea de legislar la megarreforma: “La ciudadanía quiere un cambio”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol
    quiz

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Servicios

    Próxima postulación al Subsidio DS1: revisa las fechas clave

    Próxima postulación al Subsidio DS1: revisa las fechas clave

    Revisa los resultados y pagos de las becas Junaeb con el RUT

    Revisa los resultados y pagos de las becas Junaeb con el RUT

    Rating del domingo 7 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 7 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Gajardo cuestiona el sorteo para nombrar a ministros de la Suprema: “No hay evidencia de que vaya a ser un mecanismo más provechoso”
    Chile

    Gajardo cuestiona el sorteo para nombrar a ministros de la Suprema: “No hay evidencia de que vaya a ser un mecanismo más provechoso”

    Abogado Juan Pablo Hermosilla defiende a su hermano en nueva formalización por caso Audio: “Tiene problemas de salud”

    Oposición valora informe del CFA por megarreforma en el Senado y critica ausencia de Quiroz durante presentación

    Enap desvincula a 8 personas por inconsistencias en reportes medioambientales de Refinería Aconcagua
    Negocios

    Enap desvincula a 8 personas por inconsistencias en reportes medioambientales de Refinería Aconcagua

    El nuevo rol del ex DT del gobierno de Boric que implementó las 40 horas, como asesor de la CUT

    Primeros 89 días: Comité de Ministros del gobierno de Kast ha sesionado más que la suma de las tres administraciones pasadas

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas

    Confirman dos sistemas frontales en la Región Metropolitana y zona central: cuándo llegan las precipitaciones

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Colo Colo, la U y la UC, eliminados: la Copa de la Liga define a sus semifinalistas sin los tres grandes
    El Deportivo

    Colo Colo, la U y la UC, eliminados: la Copa de la Liga define a sus semifinalistas sin los tres grandes

    Florentino Pérez eleva la apuesta: Real Madrid acude a la UEFA para revocar los títulos del Barcelona por el Caso Negreira

    Exfigura del Liverpool dice adiós a los 31 años: delantero clave en histórica remontada ante Barcelona anuncia su retiro

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    La sorprendente influencia de Oasis en el nuevo disco de Paul McCartney
    Cultura y entretención

    La sorprendente influencia de Oasis en el nuevo disco de Paul McCartney

    Javiera Mena celebrará Esquemas Juveniles con Movistar Arena a capacidad completa

    Ana Torroja regresa a Gran Arena Monticello

    El Gobierno de Bolivia acusa a Evo Morales de enviar autobuses a La Paz para “generar violencia y caos”
    Mundo

    El Gobierno de Bolivia acusa a Evo Morales de enviar autobuses a La Paz para “generar violencia y caos”

    Cepeda reconoce los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Colombia una semana después

    Pakistán pide moderación a Irán e Israel y apunta que las negociaciones están “a punto de alcanzar el objetivo final”

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy
    Paula

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?