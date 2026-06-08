Oposición valora informe del CFA por megarreforma en el Senado y critica ausencia de Quiroz durante presentación

Santiago, 8 de junio de 2026. El Consejo Fiscal Autonomo, presidido por Paula Benavides realiza su intervencion durante la Comision de Hacienda del Senado en la sede Santiago del Congreso Nacional Diego Martin/Aton Chile

Con la presentación de la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, este lunes continuó la discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda del Senado.

Al igual que ocurrió en su presentación en la Cámara de Diputados, el CFA mostró sus reparos al proyecto estrella de la administración de José Antonio Kast. En particular, Benavides enfatizó que la iniciativa "presenta déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto crecimiento, y se han identificado diversos riesgos que podrían aumentarlos“.

En ese contexto, la oposición cargó contra el ministro de Hacienda Jorge Quiroz por su ausencia durante la presentación de Paula Benavides , mientras que desde el oficialismo criticaron la idea de rechazar la idea de legislar de la oposición, además de criticar la situación fiscal en que acabaron los mandatos de Michelle Bachelet y Gabriel Boric.

La primera en abrir la discusión fue la senadora Paulina Vodanovic (PS), quien criticó la ausencia de Quiroz durante la presentación y que estas ausencias generan que presentaciones como la del CFA terminan “cumpliendo una formalidad trayendo personas que no van a ser consideras sus opiniones”.

Por su parte, Diego Ibáñez (FA) se preguntó si finalmente el Ejecutivo había tomado en consideración los comentarios de la entidad realizados en la Cámara de Diputados y si había presentado respuestas a los problemas señalados hace tres semanas.

La senadora Yasna Provoste (DC) también destacó la presentación del CFA y llamó al Ejecutivo a escuchar las recomendaciones. Además, consultó cual sería la trayectoria de la deuda bruta y cuánto se alejaría del nivel prudente.

Mientras tanto, Daniela Cicardini (PS) además de agradecer el “informe categórico” por parte del CFA, señaló que la ausencia del ministro correspondía a que “no le convenía” escuchar la postura de la entidad.

Desde el oficialismo, el presidente de la comisión, Javier Macaya (UDI) consideró como positiva la presentación, además de resaltar que algunos de los comentarios realizados no difieren de lo exhibido en la discusión de otras iniciativas de gobiernos pasados como la reforma de pensiones de Gabriel Boric.

Más duro con la oposición resultó el senador Rojo Edwards (Ind.), que remarcó que “es difícil hablar con un grupo que ha dicho de manera sagrada que van a rechazar la idea de legislar”. Además, criticó la política fiscal desarrollada durante la administración de Michelle Bachelet.

En la misma línea, Rodolfo Carter (Ind.) consideró como “muy duro” el informe por parte de la CFA, además de ser “súper legítimo el rechazo” por parte de la institución. Sin embargo, enfatizó que “los gobiernos de izquierda han sido más descuidados en la entrega de las arcas fiscales” y ejemplificó con el gobierno saliente de Gabriel Boric.