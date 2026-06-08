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    Javiera Mena celebrará Esquemas Juveniles con Movistar Arena a capacidad completa

    El show está agendado para el próximo 9 de diciembre. Las entradas saldrán a la venta este 9 de junio al mediodía por el sistema Puntoticket.

    Por 
    Equipo de Culto
    Javiera Mena en Fauna 2025 Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

    Luego de vender rápidamente las entradas disponibles para la celebración de Esquemas Juveniles, disco que definió una época y es sin duda, uno de los pilares del pop en América Latina, Javiera Mena celebrará dos décadas de este debut definitivo en el Movistar Arena a full capacidad, siendo el concierto más importante y ambicioso de su carrera.

    Esta gran cita, producida por Mena en conjunto con Lotus. se perfila como la consagración de un repertorio que cambió las reglas del juego en la música hispana hace exactamente dos décadas. Nacido desde la autogestión más profunda —cuando Javiera se alzaba como la primera de la época de internet y los discos aún se vendían de mano en mano en la mítica disquería Sonik o en conciertos del Cine Arte Alameda—, este álbum de melancolía bailable que Javiera creó junto al productor Cristian Heyne dejó una huella imborrable.

    "Hacer un Movistar Arena sola con Esquemas Juveniles se siente como cerrar un círculo hermoso y gigante. Cuando yo compuse esas canciones, mi universo era diminuto y todo nacía desde un teclado Casio. Pensar que ese minimalismo hoy nos va a llevar a un escenario tan grande como el Movistar es muy fuerte“, reflexiona Javiera Mena sobre este hito.

    El concierto estará enfocado en rescatar el sonido y el respeto por las versiones originales de himnos como “Sol de Invierno” y “Al Siguiente Nivel”, consolidando esta cita como una experiencia única que no se va a repetir y un espectáculo completo muy especial. Para esta noche histórica, que promete un despliegue técnico y visual de primer nivel, Javiera se presentará junto a su banda y una atmósfera de nostalgia luminosa gracias a la participación de importantes invitados —amigos con los que construyó la escena independiente desde cero— y grandes sorpresas que se irán revelando con el tiempo.

    "El concierto va a ser un viaje fluido. Vamos a pasar de mi pequeña pieza con mi computador a muchos universos diferentes, en donde exploraré desde la ternura de las baladas hasta la apertura de la electrónica. Mi carrera siempre ha sido transitar entre esos dos mundos: la melancolía y la pista de baile“, adelanta la artista.

    Las entradas para ser parte de este hito histórico estarán disponibles en Puntoticket a partir de este martes 9 de junio al mediodía.

    Más sobre:Javiera MenaMovistar ArenaConciertosEsquemas JuvenilesMúsicaMúsica Culto

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