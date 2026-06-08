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    Política

    Gajardo cuestiona el sorteo para nombrar a ministros de la Suprema: “No hay evidencia de que vaya a ser un mecanismo más provechoso”

    El exministro de Justicia, cuestionó que el sorteo no es una decisión basada en el mérito y las capacidades de la persona, a la vez que señaló que “desresponsabiliza la decisión”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    FOTO: Sebastian Cisternas/ Aton Chile

    El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionó durante la mañana de este lunes la propuesta que busca resolver los nombramientos de ministros de la Corte Suprema a través de sorteos.

    “No hay evidencia de que el sorteo nos vaya a resolver o vaya a ser un mecanismo más provechoso para la designación”, sostuvo el exministro que participó de la comisión de Constitución del Senado, donde se está discutiendo el proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea el Consejo de Nombramientos Judiciales.

    Cabe recordar que la indicación ingresada por el Gobierno al proyecto plantea que, si el Senado rechaza la propuesta del Presidente, el nuevo ministro de la Corte Suprema sea sorteado entre los cuatro nombres restantes de la quina.

    De esta forma, según expresó Gajardo, “lo que uno debería buscar en la designación de los altos magistrados de los tribunales superiores de justicia es que exista consenso político, que exista coincidencia de los distintos sectores que conforman la vida política de una República y el sorteo precisamente lo que hace es que elimina esa posibilidad”.

    Es así como además apuntó que “hasta donde revise, no existe el mecanismo de sorteo para designar a los ministros de los tribunales superiores de Justicia en el mundo”.

    “El sorteo puede ser importante para integrar ciertos organismos que vayan a realizar procesos de designación, más no para designar definitivamente a las autoridades más importantes de nuestra República”, señaló el exministro.

    En la ocasión, Gajardo, además cuestionó que el sorteo no es una decisión basada en el mérito y capacidades, a la vez que señaló que “desresponsabiliza la decisión”.

    “Quien lo designa tiene que hacerse responsable del nombramiento de esa persona. No es responsable en el sentido de que él va a responder si es que esta persona comete un ilícito constitucional. Pero sí responsable ante la ciudadanía de que esta persona fue nombrada por las autoridades que tienen que tomar esa decisión”, explicó.

    Gajardo además expuso que “el hecho de que se termine escogiendo por sorteo puede ser una estrategia para no aprobar la propuesta del Presidente de la República”, señalando que “me parece que es una estrategia que tiene efectos mucho más nocivos que incluso el propio bloqueo”.

    Finalmente, Gajardo apuntó que “yo no veo al sistema judicial estadounidense decidiendo por sorteo quién va a integrar la Corte Suprema de los Estados Unidos. No veo ni que el Senado de los Estados Unidos entregue esa posibilidad, ni que el presidente de los Estados Unidos acepte esa posibilidad. Y no veo por qué aquí habría que hacer eso”.

    Más sobre:Jaime GajardoCorte SupremaMinistrosNombramientos

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