SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Colo Colo, la U y la UC, eliminados: la Copa de la Liga define a sus semifinalistas sin los tres grandes

    Pese a golear a Cobresal, los cruzados quedaron fuera del certamen. Misma suerte corrió la U, que apenas empató con Audax, en el Nacional. Mientras que el Cacique perdió ante Huachipato en un duelo por cumplir, tras el triunfo de Coquimbo U. sobre Concepción, el viernes. Ahora, los piratas juegan ante La Calera y Ñublense se mide ante O’Higgins.

    Por 
    Vicente González
     
    Carlos Tapia
    Futbol, Universidad de Chile vs Audax Italiano Fecha 6, Copa de la Liga 2026. El jugador de Universidad de Chile Bianneider Tamayo, derecha, disputa el balon contra Franco Troyansky de Audax Italiano durante el partido de copa de la liga por el grupo D disputado en el estadio Nacional en Santiago, Chile. 07/06/2026 Felipe Zanca/Photosport Football, Universidad de Chile vs Audax Italiano 6th turn, Copa de la Liga 2026.. Universidad de ChileÕs player Bianneider Tamayo, right, vies for the ball against Franco Troyansky of Audax Italiano during the copa de la liga match for group D at the Nacional stadium in Santiago, Chile. 07/06/2026 Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile necesitaba de un milagro para clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga. Los azules corrían desde atrás en relación a las buenas campañas de Audax Italiano y Unión La Calera, que lideraban el grupo D con 10 puntos. El equipo de Fernando Gago debía ganar a los itálicos, en el Estadio Nacional, y esperar un tropiezo de los cementeros en su visita al eliminado La Serena. No sucedió ninguna de las dos opciones.

    Con un empate 2-2, tanto los itálicos como los azules quedaron eliminados. En paralelo, La Calera celebró en La Portada y avanzó. De esta forma, se suma a Ñublense, Coquimbo Unido y O’Higgins en la ronda de los cuatro mejores de la primera edición del torneo. Se confirmó que no habrá presencia de ninguno de los tres grandes en las fases finales.

    En Ñuñoa, la U tuvo un inicio pobre. A los 17’, Giovani Chiaverano pivoteó tras un córner y Michael Vadulli arremetió por el segundo palo para abrir el marcador. Los universitarios lucían desdibujados, pero de igual manera se las iban a ingeniar para conseguir el empate, gracias a una aparición de Eduardo Vargas.

    Cuando parecía que se venía la recuperación azul, Audax golpeó de nuevo mediante Franco Troyansky, en los 38’. Gago movió el equipo. Salió Javier Altamirano, de opaca presentación, para darle paso a Lucas Assadi. Recién en el epílogo, el paraguayo Lucas Romero puso el empate. Pero no quedaba más tiempo para intentar otra cosa. Los dos terminaron quedando eliminados. Y para peor en la vereda universitaria, Charles Aránguiz salió lesionado y visiblemente afectado.

    Colo Colo y la UC, también afuera

    El triunfo de Coquimbo Unido sobre Deportes Concepción, en la noche del viernes, automáticamente dejó sin opciones a Colo Colo para clasificar. Lamentablemente, la definición del grupo A no fue en simultáneo y el Cacique iba a saber de antemano si su visita a Huachipato iba a tener relevancia o bien era netamente por cumplir. Sin algo por disputar, el puntero de la Primera División perdió por la cuenta mínima en Talcahuano. El único gol fue de Mario Briceño (28’).

    En la noche del sábado, a la UC no se le dio la ecuación. Necesitaba vencer a Cobresal y que Ñublense perdiera ante la U. de Concepción, en Chillán. Pese a comenzar en desventaja, los cruzados remontaron y golearon 5-1 a los mineros. No obstante, la victoria no le alcanzó para pasar, toda vez que los Diablos Rojos ganaron 2-1 al Campanil y se quedaron con el grupo B.

    De esta manera, las llaves de semifinales quedaron de la siguiente manera: Coquimbo Unido - Unión La Calera y O’Higgins - Ñublense. ¿Por qué son así? Porque se ordenaron según la tabla de posiciones del campeonato 2025. Como los piratas fueron los mejores posicionados (campeones), enfrentan al de peor ubicación (La Calera), y así sucesivamente. La final será a partido único el sábado 18 de julio, en Valparaíso, un día antes de la final del Mundial.

    Más sobre:Fútbol nacionalCopa de la LigaColo ColoLa ULa UC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gajardo cuestiona el sorteo para nombrar a ministros de la Suprema: “No hay evidencia de que vaya a ser un mecanismo más provechoso”

    Abogado Juan Pablo Hermosilla defiende a su hermano en nueva formalización por caso Audio: “Tiene problemas de salud”

    Enap desvincula a 8 personas por inconsistencias en reportes medioambientales de Refinería Aconcagua

    El nuevo rol del ex DT del gobierno de Boric que implementó las 40 horas, como asesor de la CUT

    La sorprendente influencia de Oasis en el nuevo disco de Paul McCartney

    Primeros 89 días: Comité de Ministros del gobierno de Kast ha sesionado más que la suma de las tres administraciones pasadas

    Lo más leído

    1.
    Rafael Leão explica su agresión contra Iván Román y técnico de Portugal critica a la Roja: “Tienen tendencia a pelear”

    Rafael Leão explica su agresión contra Iván Román y técnico de Portugal critica a la Roja: “Tienen tendencia a pelear”

    2.
    Arturo Vidal ningunea a Nicolás Córdova en la Roja: “No voy a hablar de la Selección mientras no haya un entrenador”

    Arturo Vidal ningunea a Nicolás Córdova en la Roja: “No voy a hablar de la Selección mientras no haya un entrenador”

    3.
    Del frío de Siberia a ganar su primer Grand Slam con 19 años: la historia de Mirra Andreeva, nueva reina de Roland Garros

    Del frío de Siberia a ganar su primer Grand Slam con 19 años: la historia de Mirra Andreeva, nueva reina de Roland Garros

    4.
    Exfigura del Liverpool dice adiós a los 31 años: delantero clave en histórica remontada ante Barcelona anuncia su retiro

    Exfigura del Liverpool dice adiós a los 31 años: delantero clave en histórica remontada ante Barcelona anuncia su retiro

    5.
    Viene la fiesta del Mundial: revisa el fixture completo de Estados Unidos, México y Canadá 2026

    Viene la fiesta del Mundial: revisa el fixture completo de Estados Unidos, México y Canadá 2026

    6.
    “El meme no puede superar a la realidad”: el debate que abre el anuncio de Kast de favorecer el sueño del estadio de la U

    “El meme no puede superar a la realidad”: el debate que abre el anuncio de Kast de favorecer el sueño del estadio de la U

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol
    quiz

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Servicios

    Próxima postulación al Subsidio DS1: revisa las fechas clave

    Próxima postulación al Subsidio DS1: revisa las fechas clave

    Revisa los resultados y pagos de las becas Junaeb con el RUT

    Revisa los resultados y pagos de las becas Junaeb con el RUT

    Rating del domingo 7 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 7 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Gajardo cuestiona el sorteo para nombrar a ministros de la Suprema: “No hay evidencia de que vaya a ser un mecanismo más provechoso”
    Chile

    Gajardo cuestiona el sorteo para nombrar a ministros de la Suprema: “No hay evidencia de que vaya a ser un mecanismo más provechoso”

    Abogado Juan Pablo Hermosilla defiende a su hermano en nueva formalización por caso Audio: “Tiene problemas de salud”

    Oposición valora informe del CFA por megarreforma en el Senado y critica ausencia de Quiroz durante presentación

    Enap desvincula a 8 personas por inconsistencias en reportes medioambientales de Refinería Aconcagua
    Negocios

    Enap desvincula a 8 personas por inconsistencias en reportes medioambientales de Refinería Aconcagua

    El nuevo rol del ex DT del gobierno de Boric que implementó las 40 horas, como asesor de la CUT

    Primeros 89 días: Comité de Ministros del gobierno de Kast ha sesionado más que la suma de las tres administraciones pasadas

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas

    Confirman dos sistemas frontales en la Región Metropolitana y zona central: cuándo llegan las precipitaciones

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Florentino Pérez eleva la apuesta: Real Madrid acude a la UEFA para revocar los títulos del Barcelona por el Caso Negreira
    El Deportivo

    Florentino Pérez eleva la apuesta: Real Madrid acude a la UEFA para revocar los títulos del Barcelona por el Caso Negreira

    Exfigura del Liverpool dice adiós a los 31 años: delantero clave en histórica remontada ante Barcelona anuncia su retiro

    Javier Correa y Arturo Vidal arremeten contra Nicolás Gamboa tras derrota de Colo Colo: “Siempre que nos toca, nos caga”

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    La sorprendente influencia de Oasis en el nuevo disco de Paul McCartney
    Cultura y entretención

    La sorprendente influencia de Oasis en el nuevo disco de Paul McCartney

    Javiera Mena celebrará Esquemas Juveniles con Movistar Arena a capacidad completa

    Ana Torroja regresa a Gran Arena Monticello

    El Gobierno de Bolivia acusa a Evo Morales de enviar autobuses a La Paz para “generar violencia y caos”
    Mundo

    El Gobierno de Bolivia acusa a Evo Morales de enviar autobuses a La Paz para “generar violencia y caos”

    Cepeda reconoce los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Colombia una semana después

    Pakistán pide moderación a Irán e Israel y apunta que las negociaciones están “a punto de alcanzar el objetivo final”

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy
    Paula

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?