Colo Colo, la U y la UC, eliminados: la Copa de la Liga define a sus semifinalistas sin los tres grandes

Futbol, Universidad de Chile vs Audax Italiano Fecha 6, Copa de la Liga 2026. El jugador de Universidad de Chile Bianneider Tamayo, derecha, disputa el balon contra Franco Troyansky de Audax Italiano durante el partido de copa de la liga por el grupo D disputado en el estadio Nacional en Santiago, Chile. 07/06/2026 Felipe Zanca/Photosport Football, Universidad de Chile vs Audax Italiano 6th turn, Copa de la Liga 2026.. Universidad de ChileÕs player Bianneider Tamayo, right, vies for the ball against Franco Troyansky of Audax Italiano during the copa de la liga match for group D at the Nacional stadium in Santiago, Chile. 07/06/2026 Felipe Zanca/Photosport

Universidad de Chile necesitaba de un milagro para clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga. Los azules corrían desde atrás en relación a las buenas campañas de Audax Italiano y Unión La Calera, que lideraban el grupo D con 10 puntos. El equipo de Fernando Gago debía ganar a los itálicos, en el Estadio Nacional, y esperar un tropiezo de los cementeros en su visita al eliminado La Serena. No sucedió ninguna de las dos opciones.

Con un empate 2-2, tanto los itálicos como los azules quedaron eliminados. En paralelo, La Calera celebró en La Portada y avanzó. De esta forma, se suma a Ñublense, Coquimbo Unido y O’Higgins en la ronda de los cuatro mejores de la primera edición del torneo. Se confirmó que no habrá presencia de ninguno de los tres grandes en las fases finales.

En Ñuñoa, la U tuvo un inicio pobre. A los 17’, Giovani Chiaverano pivoteó tras un córner y Michael Vadulli arremetió por el segundo palo para abrir el marcador. Los universitarios lucían desdibujados, pero de igual manera se las iban a ingeniar para conseguir el empate, gracias a una aparición de Eduardo Vargas.

Cuando parecía que se venía la recuperación azul, Audax golpeó de nuevo mediante Franco Troyansky, en los 38’. Gago movió el equipo. Salió Javier Altamirano, de opaca presentación, para darle paso a Lucas Assadi. Recién en el epílogo, el paraguayo Lucas Romero puso el empate. Pero no quedaba más tiempo para intentar otra cosa. Los dos terminaron quedando eliminados. Y para peor en la vereda universitaria, Charles Aránguiz salió lesionado y visiblemente afectado.

Colo Colo y la UC, también afuera

El triunfo de Coquimbo Unido sobre Deportes Concepción, en la noche del viernes, automáticamente dejó sin opciones a Colo Colo para clasificar. Lamentablemente, la definición del grupo A no fue en simultáneo y el Cacique iba a saber de antemano si su visita a Huachipato iba a tener relevancia o bien era netamente por cumplir. Sin algo por disputar, el puntero de la Primera División perdió por la cuenta mínima en Talcahuano. El único gol fue de Mario Briceño (28’).

En la noche del sábado, a la UC no se le dio la ecuación. Necesitaba vencer a Cobresal y que Ñublense perdiera ante la U. de Concepción, en Chillán. Pese a comenzar en desventaja, los cruzados remontaron y golearon 5-1 a los mineros. No obstante, la victoria no le alcanzó para pasar, toda vez que los Diablos Rojos ganaron 2-1 al Campanil y se quedaron con el grupo B.

De esta manera, las llaves de semifinales quedaron de la siguiente manera: Coquimbo Unido - Unión La Calera y O’Higgins - Ñublense. ¿Por qué son así? Porque se ordenaron según la tabla de posiciones del campeonato 2025. Como los piratas fueron los mejores posicionados (campeones), enfrentan al de peor ubicación (La Calera), y así sucesivamente. La final será a partido único el sábado 18 de julio, en Valparaíso, un día antes de la final del Mundial.