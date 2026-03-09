Qué cumplió o no cumplió el gobierno de Gabriel Boric en Cultura

El Observatorio de Políticas Culturales (OPC) dio a conocer este 9 de marzo un documento analítico que revisa 24 promesas que hizo el gobierno del presidente Gabriel Boric en el área cultural. Tras repasar diversas medidas y proyectos de ley, el estudio concluye que el nivel de cumplimiento alcanza un 54% en la agenda legislativa y un 61% en las medidas programáticas.

El informe se titula “Cultura en el Gobierno de Gabriel Boric” y también examina el presupuesto cultural durante el periodo. Entre 2022 y 2026, los recursos destinados al sector aumentaron un 94%. OPC aclara que, “si bien se trata de un incremento significativo, no alcanza la meta planteada en el programa de gobierno de destinar el 1% del Presupuesto Nacional a cultura, ya que actualmente representa un 0,56% del total”. De todas formas, el estudio señala que se trata del mayor aumento registrado al menos desde 2014.

De los 24 compromisos identificados, seis requerían la tramitación de proyectos de ley y 18 correspondían a medidas programáticas. En el ámbito legislativo, el nivel promedio de cumplimiento alcanza un 54%, pero el informe aclara que solo una de las iniciativas comprometidas se convirtió en ley durante el periodo: la modificación que restablece la entrega anual del Premio Nacional de Literatura.

Otras propuestas registran avances en su tramitación, entre ellas la Ley de Artes Visuales, la Ley de Patrimonio Cultural y el proyecto que busca incentivar la producción audiovisual en Chile mediante beneficios tributarios.

“Es especialmente lamentable que la nueva Ley de Patrimonio Cultural no se haya concretado, ya que estaba contemplada en el programa de gobierno y constituye una deuda que se arrastra desde hace mucho tiempo”, señaló la directora del OPC, Bárbara Negrón. También indicó que la Ley de Artes Visuales, pese a figurar entre los compromisos presidenciales desde 2022, recién fue presentada en enero de este año.

Entre las iniciativas comprometidas que no ingresaron al Congreso se encuentran el Estatuto del Trabajador Cultural y una nueva Ley de Archivos. En paralelo, el informe destaca la tramitación de la Ley de Artesanía, impulsada por el Ejecutivo y promulgada en 2025, aunque no formaba parte de los compromisos presidenciales.

En contraste, la agenda programática muestra mayores niveles de avance. Según el informe, de las 18 medidas comprometidas, un 61% se consideran implementadas, mientras que un 17% se encuentra en proceso y un 22% presenta escaso o nulo avance. Entre las iniciativas implementadas destacan el Programa Puntos de Cultura Comunitaria, la Política de Educación Artística y la consolidación del Programa de Apoyo a Organizaciones Colaboradoras (PAOCC), que entrega financiamiento a organizaciones culturales.

El informe también menciona programas implementados durante el periodo como el Pase Cultural, dirigido a jóvenes y personas mayores, aunque es importante aclarar que su continuidad ha sido cuestionada por el próximo ministro de Cultura Francisco Undurraga.

El informe completo puede revisarse en aquí.