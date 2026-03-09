SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Qué cumplió o no cumplió el gobierno de Gabriel Boric en Cultura

    Un documento del Observatorio de Políticas Culturales (OPC) analiza 24 promesas hechas por el gobierno de Gabriel Boric en el área cultural. El estudio revela avances y estancamientos en diversas medidas y proyectos de ley establecidos durante estos años.

    Por 
    Vicente Fontecilla

    El Observatorio de Políticas Culturales (OPC) dio a conocer este 9 de marzo un documento analítico que revisa 24 promesas que hizo el gobierno del presidente Gabriel Boric en el área cultural. Tras repasar diversas medidas y proyectos de ley, el estudio concluye que el nivel de cumplimiento alcanza un 54% en la agenda legislativa y un 61% en las medidas programáticas.

    El informe se titula “Cultura en el Gobierno de Gabriel Boric” y también examina el presupuesto cultural durante el periodo. Entre 2022 y 2026, los recursos destinados al sector aumentaron un 94%. OPC aclara que, “si bien se trata de un incremento significativo, no alcanza la meta planteada en el programa de gobierno de destinar el 1% del Presupuesto Nacional a cultura, ya que actualmente representa un 0,56% del total”. De todas formas, el estudio señala que se trata del mayor aumento registrado al menos desde 2014.

    Diego Martin /Aton Chile Diego Martin / Aton Chile

    De los 24 compromisos identificados, seis requerían la tramitación de proyectos de ley y 18 correspondían a medidas programáticas. En el ámbito legislativo, el nivel promedio de cumplimiento alcanza un 54%, pero el informe aclara que solo una de las iniciativas comprometidas se convirtió en ley durante el periodo: la modificación que restablece la entrega anual del Premio Nacional de Literatura.

    Otras propuestas registran avances en su tramitación, entre ellas la Ley de Artes Visuales, la Ley de Patrimonio Cultural y el proyecto que busca incentivar la producción audiovisual en Chile mediante beneficios tributarios.

    Es especialmente lamentable que la nueva Ley de Patrimonio Cultural no se haya concretado, ya que estaba contemplada en el programa de gobierno y constituye una deuda que se arrastra desde hace mucho tiempo”, señaló la directora del OPC, Bárbara Negrón. También indicó que la Ley de Artes Visuales, pese a figurar entre los compromisos presidenciales desde 2022, recién fue presentada en enero de este año.

    Entre las iniciativas comprometidas que no ingresaron al Congreso se encuentran el Estatuto del Trabajador Cultural y una nueva Ley de Archivos. En paralelo, el informe destaca la tramitación de la Ley de Artesanía, impulsada por el Ejecutivo y promulgada en 2025, aunque no formaba parte de los compromisos presidenciales.

    03/03/2026 - CAROLINA ARREDONDO MARZÁN, MINISTRA DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO DE CHILE. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    En contraste, la agenda programática muestra mayores niveles de avance. Según el informe, de las 18 medidas comprometidas, un 61% se consideran implementadas, mientras que un 17% se encuentra en proceso y un 22% presenta escaso o nulo avance. Entre las iniciativas implementadas destacan el Programa Puntos de Cultura Comunitaria, la Política de Educación Artística y la consolidación del Programa de Apoyo a Organizaciones Colaboradoras (PAOCC), que entrega financiamiento a organizaciones culturales.

    El informe también menciona programas implementados durante el periodo como el Pase Cultural, dirigido a jóvenes y personas mayores, aunque es importante aclarar que su continuidad ha sido cuestionada por el próximo ministro de Cultura Francisco Undurraga.

    Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile

    El informe completo puede revisarse en aquí.

    Lee también:

    Más sobre:CulturaGabriel BoricBoricPresidenteGobiernoPolíticaMedidasMinisterio de CulturaOPCLeyesCarolina ArredondoFrancisco UndurragaPase CulturalPremio Nacional de Literatura

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    De Gregorio descarta “una emergencia fiscal”, pero estima que el manejo del gobierno de Boric en el tema “pasa raspando”

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra exministra Verónica Sabaj desestimando alegaciones de la defensa

    Mercado de las cajas de cartón: familia Matte Izquierdo compra la unidad en Chile de International Paper

    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile

    La agenda de los ministros económicos a 48 horas de dejar sus cargos

    Lo más leído

    1.
    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile

    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile

    2.
    Charles Bukowski por sí mismo: “Escribir es fácil, es la vida lo que resulta difícil a veces”

    Charles Bukowski por sí mismo: “Escribir es fácil, es la vida lo que resulta difícil a veces”

    3.
    “No creía que fuera un buen músico”: el peor miembro de The Beatles según Paul McCartney

    “No creía que fuera un buen músico”: el peor miembro de The Beatles según Paul McCartney

    4.
    Silvana Estrada, figura de la canción mexicana: “Violeta Parra nos hizo libres en un montón de sentidos”

    Silvana Estrada, figura de la canción mexicana: “Violeta Parra nos hizo libres en un montón de sentidos”

    5.
    AC/DC en el regreso a Chile: entre la gloria y el abismo

    AC/DC en el regreso a Chile: entre la gloria y el abismo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Servicios

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Rating del domingo 8 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 8 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a U. de Chile vs. U. de Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a U. de Chile vs. U. de Concepción en TV y streaming

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?
    Chile

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra exministra Verónica Sabaj desestimando alegaciones de la defensa

    Louis de Grange pone en duda impacto de las nuevas ciclovías que deja el gobierno de Boric

    El desafío demográfico en Chile
    Negocios

    El desafío demográfico en Chile

    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    De Gregorio descarta “una emergencia fiscal”, pero estima que el manejo del gobierno de Boric en el tema “pasa raspando”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar
    Tendencias

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años

    “Desastroso, horrible e indignante”: Cobresal se lanza con todo contra el árbitro Piero Maza
    El Deportivo

    “Desastroso, horrible e indignante”: Cobresal se lanza con todo contra el árbitro Piero Maza

    “Estamos muy molestos”: los clubes se reúnen con Pablo Milad y la ANFP para pedir explicaciones por la ley SADP

    Laporta responde a las críticas de Xavi en Barcelona: “Con los mismos jugadores él perdía y Flick gana”

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile
    Cultura y entretención

    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile

    Silvana Estrada, figura de la canción mexicana: “Violeta Parra nos hizo libres en un montón de sentidos”

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea
    Mundo

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y le muestra su “apoyo inquebrantable”: “Su mandato requerirá de valentía”

    Irán nombra a hijo de Jamenei nuevo líder supremo y aumentan golpes a la infraestructura crítica

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso