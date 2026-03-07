Carolina Arredondo y las críticas al Ministerio de las Culturas: “Esa sensación es muy centralista”

Pocos días ocupando el mesón principal del Palacio Pereira le quedan a Carolina Arredondo Marzán (39) como ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Con el cambio de gobierno, el próximo miércoles 11 de marzo, su puesto lo tomará Francisco Undurraga. Por ello, la actriz recibió a Culto para hacer un balance de lo que ha sido su gestión de poco más de dos años, puesto que asumió el 16 agosto de 2023 en reemplazo de un cuestionadísimo Jaime de Aguirre.

“Yo creo que uno tiene que poder mirar un período de gobierno, creo que la distancia permite hacer mejores evaluaciones. Pero también creo que este ha sido un contexto súper desafiante, no sólo para el Ministerio que es una institución que es joven, estamos recién en nuestro aniversario número 8, creo que ha sido sobre todo un período desafiante donde hemos trabajado arduamente en poder cumplir con el mandato del Presidente Boric y materializar iniciativas importantes. Por sobre todo, creo que lo que más valoro es haber duplicado y descentralizado el presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio”.

03/03/2026 - CAROLINA ARREDONDO MARZÁN, MINISTRA DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO DE CHILE. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

¿En qué quedó la aspiración de lograr el 1% del presupuesto de la nación para cultura?

Es súper importante lo que te dije recién, haber duplicado el presupuesto, haber pasado de los 200 y algo mil millones que se destinaban a esta cartera a un poco más de medio billón de pesos. Es un esfuerzo importante que ha requerido de mucha responsabilidad pero también de una voluntad política para que eso suceda. Ahora, cuando uno habla de los porcentajes en torno al 1% o más allá del número que sea, es importante que esos porcentajes se miden respecto del sector público, por lo tanto son porcentajes que van siendo móviles, desde que parte un gobierno hasta que termina. El año pasado nos pasó durante la tramitación presupuestaria, que el aumento del 1% en salud era dos veces el presupuesto que teníamos en ese momento.

Pero, ¿se alcanzó el 1%?

Hablar de un porcentaje específico es complejo en el cálculo total porque, como te digo, se mide en torno al presupuesto del sector público y no sólo de las carteras ministeriales, o uno va viendo cómo lo puede ir calculando. Pero creo que haber duplicado el presupuesto es parte importante de lo que se logró y se materializó en esta gestión y eso nos ha permitido desarrollar proyectos importantes que principalmente se han visto o han impactado en las distintas regiones de Chile.

¿En qué aspectos siente que se pudo haber hecho algo más?

En general, soy súper inconformista, entonces me voy con una lista de cosas que se podrían haber hecho. La semana pasada nos entregaron el terreno de la concesión para poder proyectar la futura Cineteca Nacional, a mí me hubiera encantado haber avanzado mucho más con ese proyecto, pero yo creo que cuando hablamos de infraestructura uno habla también de una visión de Estado, de una tarea que siempre es a largo plazo. Además, tengo la convicción de que la Cineteca es una deuda que tenía el Estado de Chile y que no habíamos asumido con la responsabilidad que la Ley 21.045 nos mandaba. Es decir, desde que se creó el Ministerio, en la ley también se crean distintas instituciones patrimoniales y una de ellas era la Cineteca. Hasta entonces existía gracias a muchas voluntades como la del Centro Cultural La Moneda, a las gestiones de las propias personas que han sacado delante ese proyecto Cineteca. Hoy día podemos decir que institucionalmente estamos cumpliendo con la instalación de nuestro ministerio y con la ley que nos mandata eso.

03/03/2026 - CAROLINA ARREDONDO MARZÁN, MINISTRA DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO DE CHILE. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Pase Cultural y Festival Excéntrico

El tema del Pase Cultural ha estado en cuestionamiento en el último tiempo debido a denuncias de uso indebido, ¿cuál es su evaluación respecto del uso que se le ha dado?

Mi evaluación sin duda es positiva porque a la fecha hay más de 130 mil personas que activaron esta política pública, que lo que busca es llegar sobre todo a las personas jóvenes con un beneficio para poder acceder al arte, la cultura y el patrimonio. Y en lo que hemos visto, con los datos que nos entrega BancoEstado, más del 40% desde agosto a la fecha se ha utilizado en las librerías. Sin duda, son datos positivos. Entonces, cuando se busca generar noticias con titulares grandilocuentes es importante preguntarse cuáles son los números y los datos que hay detrás de una noticia como esa.

¿Y qué se realizó cuando salieron esas denuncias?

En cuanto nosotros recibimos esa información tomamos acciones correctivas como entregar toda la documentación al Consejo de Defensa del Estado. Cuando fuimos consultados para el reportaje que se estaba haciendo, ya lo habíamos hecho. El mecanismo que se denunciaba en este reportaje era el reembolso, porque el pase cultural funciona a través de la tarjeta o por compras hechas por internet. La única forma en que estas personas hayan recibido el dinero para utilizarlo con otros fines era a través del reembolso. Entonces, según los datos que nos entregó BancoEstado es que a la fecha de ese reportaje solamente 33 personas habían solicitado el reembolso, de las cuales no podemos garantizar que esas 33 hicieron un mal uso de este beneficio y esas 33 representa el 0,04% de los bolsillos del Pase Cultural activos. Entonces, yo creo que hay que poder mirar siempre las políticas públicas con el horizonte de ir analizándolas, midiéndolas, mejorándolas. Pero yo creo que aquí hay una motivación que es importante y es garantizar que la cultura es un derecho y no privilegio. Nosotros nos inspiramos muchísimo en el Bono Cultural Joven que existe en España, que son 400 euros. Fue implementado en el gobierno de Pedro Sánchez y he visto también de manera muy similar una campaña en España que busca denostar una política pública que yo creo que tiene muy buenas intenciones y que así lo demuestran los números y los datos que tenemos a la fecha respecto de su uso.

¿Qué piensa de las denuncias por uso indebido?

Nosotros no avalamos en ningún caso que alguien haga un uso indebido de un beneficio social, de cualquier tipo, menos asociado en este caso a la cartera que a mí me toca que es el Ministerio de la Culturas. De hecho en el reglamento y en la Ley de presupuestos se establece que aquellas personas que hagan una mala utilización tendrán que devolver estos recursos públicos. Entonces, más allá de mi opinión personal, yo creo que acá hay un consenso absoluto respecto de que en ningún caso, no solamente en el espacio cultural, en ningún fondo público, puede haber una mala utilización de los recursos. Y cada vez que hemos tenido algún tipo de denuncia de esa naturaleza, la hemos trasladado a las entidades correspondientes para que se investigue o para que se tomen las acciones correctivas necesarias.

03/03/2026 - CAROLINA ARREDONDO MARZÁN, MINISTRA DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO DE CHILE. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

El futuro ministro Undurraga dijo que lo suspenderá, ¿cuál es su posición?

Bueno, hoy día a mí me toca estar al mando de esta cartera, cuyo incremento de recursos también ha implicado crear políticas nuevas: puntos de cultura comunitaria, el pase cultural, entre otras. Por eso me parece importante que quienes asuman a partir del 11 de marzo tienen que gobernar no solo de acuerdo a sus convicciones, sino que a los mandatos que tienen. Todos tenemos un jefe cuando llegamos como ministros o ministras y ese es el Presidente de la República, y por lo tanto, más que mi opinión personal, yo creo que aquí hay un tema importante: estos son recursos aprobados en la Ley de presupuestos. Es decir, son presupuestos vigentes que se aprobaron en el Congreso, con reglamentos asociados, por lo tanto las decisiones que tomen quienes lleguen a partir del 11 de marzo ellos tendrán que ver cómo pueden materializarlas jurídica y administrativamente.

Sobre el tema del Festival Excéntrico. ¿Tiene algún arrepentimiento sobre aquella materia?

Voy a reiterar algo que yo ya he dicho públicamente. Las autoridades políticas, en este caso yo, no participamos de la entrega de financiamiento a través de los Fondos concursables. Este es un mecanismo que no creó este gobierno, este es un mecanismo que tiene larga data, que se inicia ya hace más de 30 años con la creación del FONDART y luego con los distintos fondos sectoriales que se fueron desarrollando, el del libro, el del audiovisual, el de artes escénicas, el de la música, entre otros. En ese sentido, yo creo que es importante la pedagogía institucional. Por una parte, existen los órganos colegiados que son los consejos sectoriales compuestos por representantes de la sociedad civil que definen de manera consultiva y vinculante líneas de financiamiento, así sean becas, en este caso del audiovisual, y van definiendo también los montos máximos, mínimos, las líneas generales del concurso y luego evaluadores externos a nuestra asociación, es decir autónomos en sus decisiones, son quienes evalúan en torno a las bases que han sido aprobadas por (División) Jurídica, que son publicadas, que son además conocidas. En ese sentido, en relación a esto, nosotros recibimos consultas por parte de Contraloría y las respondimos todas, con la transparencia y la información que teníamos en nuestro poder.

¿Usted cree que se debió financiar esta iniciativa? Es un festival pornográfico.

Es que la opinión personal de las autoridades políticas en esta materia yo creo que es precisamente lo que este mecanismo de consejos y de valores externos busca resguardar. Creo que en eso he sido súper clara. Hoy día a mí me toca ser ministra de las culturas, las artes y el patrimonio y como autoridad política no soy yo quien entrega esos financiamientos.

03/03/2026 - CAROLINA ARREDONDO MARZÁN, MINISTRA DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO DE CHILE. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Las expectativas

En el mundo cultural hay una sensación de que la cultura no fue tan prioritaria para este gobierno, hay una sensación de decepción ¿cree que las expectativas que hubo al respecto fueron excesivas?

Yo creo que los logros de este Gobierno son importantes y no son menores, sobre todo en materia presupuestaria. Duplicar el presupuesto de una cartera, cualquiera sea, pero sobre todo cuando hablamos del sector cultural, no es algo fácil y lo que hemos hecho ha sido duplicar y descentralizar el presupuesto de nuestra institución y con eso llegar cada vez más no solamente a una mayor cantidad de beneficiarios del sector cultural sino que llegar de mejor manera a la ciudadanía. Por supuesto que es importante la crítica, que es importante ir corrigiendo lo que se requiere y lo que uno va también levantando de cada uno de los gremios, pero creo que parte también de las virtudes que tiene esta institución, y yo al menos la defiendo mucho, es que la sociedad civil está representada al interior de la institución. Por lo tanto, aquí también hay una voz y un voto del sector cultural que es importante en cómo se van orientando las políticas públicas. Los órganos colegiados no son personas que se reúnen una vez al mes y nos preguntan cómo estamos, son personas que vienen a proponer, que vienen a contribuir al desarrollo de la política cultural del país. En ese sentido, la verdad es que me siento agradecida de todas las críticas, de todo el crecimiento que ha significado eso en el desarrollo de la gestión institucional y por supuesto que siempre van a quedar proyectos por avanzar o proyectos que nos hubiera gustado impulsar muchísimo más, pero también creo que uno no puede analizar la política pública del país en solamente un período de cuatro años. Esta sensación que tú planteas es muy centralista, es muy de la región Metropolitana. Cuando uno tiene la oportunidad de ir a regiones y encontrarse con agrupaciones o con artistas que se adjudicaron un fondo por primera vez y van a poder desarrollar su proyecto de mejor manera, para mí cobra sentido todo lo que hemos hecho.

Se lo pregunto porque se pasó del gobierno de Piñera 2 en que se decía “No tenemos ministra” a un gobierno como el de Gabriel Boric en que se prometía que la cultura iba a ser prioridad, pero la sensación del mundo cultural -en entrevistas y columnas- es que no fue así.

Como te acabo de decir, creo que siempre se puede hacer mucho más. En estos dos años en fracción por supuesto que he destinado todo mi esfuerzo no solamente en cumplir el programa de gobierno, sino que implementar nuevas políticas públicas que estaban incorporadas dentro del programa de gobierno y creo que también la distancia permite hacer mejores evaluaciones. Me gustaría destacar una que creo que ha significado sobre todo un esfuerzo institucional importante de nuestra parte que es el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) donde pasamos de una lógica de la competencia por los recursos públicos al reconocimiento de la trayectoria, y creo que eso sobre todo en el sector cultural es muy importante. Reformulamos un programa para poder dar mayores certezas en torno al financiamiento año a año de organizaciones que sabemos que a lo largo de Chile llevan más de 10 años desarrollando una labor cultural de manera sostenida, con una valoración por parte de las comunidades.

Lo de superar la concursabilidad era parte del programa de gobierno del Presidente Boric

Precisamente, el programa PAOCC lo que supera es eso. Pasa de la lógica de concursar recursos al reconocimiento de la trayectoria. Hoy día más de 100 organizaciones culturales no concursan por sus recursos, aquellas que cumplen con los 10 años de trayectoria que establece el programa. Se renuevan sus convenios previos a la verificación del cumplimiento de sus planes de gestión, de que no tengan deudas en el sistema ni en el Consejo de Defensa del Estado. De hecho, hoy día estamos en la firma de convenio de las primeras organizaciones que a partir de enero entregaron sus antecedentes. Incorporamos nuevas instituciones como el Teatro Municipal de Viña, el de Chillán, el del Maule, el Teatro Cervantes, es decir, hemos atendido con una visión descentralizada de que el aumento de recursos de nuestra institución pueda llegar a los distintos rincones del país y a distintas agrupaciones que tienen misiones diversas asociadas a la cultura.

03/03/2026 - CAROLINA ARREDONDO MARZÁN, MINISTRA DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO DE CHILE. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Frankfurt y el GAM

Sobre el tema de la participación de Chile como país invitado en la Feria del Libro de Frankfurt, ¿cómo lo deja entregado para el próximo gobierno?

Frankfurt ha sido también muy importante desde el día que nosotros firmamos esta invitación que se nos hizo. Vino la Fundación de la Feria del Libro de Frankfurt a Chile, vino Juergen Boos, con quien firmamos en el Centro Cultural La Moneda. Esta invitación la tomamos con responsabilidad y desde la Secretaría Ejecutiva del Libro se ha ido avanzando en el proyecto que nosotros le pusimos Camino a Frankfurt porque ha significado en cada ejercicio presupuestario destinar recursos para Frankfurt, para el desarrollo de las actividades previas. Pero le va a tocar al siguiente gobierno proyectar lo que viene de cara al 2027. Ya presentamos nuestro Bitbook, fue muy bien recibido porque nos inspiramos en los cielos de Chile. Además, el concurso para el pabellón 2027 se cerró y hay un equipo de primer nivel que fue seleccionado. Así es que eso se entregó muy bien documentado con todo lo que se ha hecho, con todo lo que viene y todo lo que se hizo durante esta administración para que todos nos sintamos también orgullosos en 2027 de ver a Chile como país invitado de honor.

¿Cómo recuerda ese período? Usted justamente acababa de asumir

Intenso, muy intenso. Yo asumí en agosto de 2023, y si no me equivoco, en noviembre ya habíamos firmado que aceptábamos esta invitación, y la aceptamos con mucho orgullo. La Fundación de la Feria del Libro de Frankfurt siempre quiso que fuéramos país invitado de honor. Sin duda que hubiera sido aún más desafiante hacerlo de cara al 2025 por toda la preparación de presupuesto que eso requiere con el sector editorial chileno, con los relatos curatoriales, con el desarrollo del pabellón. Pero también creo que estas son invitaciones que se las hacen al Estado de Chile y esa fue la perspectiva cuando dijimos bueno no va a ser en 2025, pero sí en 2027 y vamos a trabajar para que eso sea así.

03/03/2026 - CAROLINA ARREDONDO MARZÁN, MINISTRA DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO DE CHILE. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Esta semana se iniciaron las obras para la construcción de la etapa 2 del GAM, ¿qué significa para su gestión?

Aquí es muy importante recordar que en el 2018 la empresa constructora se fue a quiebra y la obra quedó paralizada por una cantidad importante de años. Lo que se hizo para poder retomar fue un estudio de normalización y durante el 2024 se abrió la licitación. Aquí había un compromiso político de cumplir con lo que había anunciado el presidente en su cuenta pública, que era reanudar las obras. Hoy día cumplimos con eso. En 750 días más debería estar inaugurándose la obra terminada del Centro Cultural Gabriela Mistral y no va a ser en la administración del presidente Boric. Pero creo que el valor aquí está en que se le va a estar entregando a la ciudadanía una infraestructura cultural de primer nivel. Por eso cuando digo que uno tiene que mirar estos proyectos con una visión de Estado, ese es el espíritu que nos ha movido en poder avanzar tanto en la Cineteca como en el Centro Cultural Gabriela Mistral, pero también en las obras que se están hoy día desarrollando en la biblioteca y el Archivo Regional de Magallanes, en la Biblioteca de la Araucanía que se está construyendo, en la Biblioteca de Los Lagos que se está construyendo, en la de Arica que se está proyectando.

¿Cuál cree que es el legado que deja como ministra?

Al menos, yo no pienso en los legados personales. Creo que uno trabaja y va fomentando el quehacer institucional, fortaleciendo lo que ya hay y proyectando programas nuevos. Creo que se han hecho cosas importantes, sin duda. Pero creo que eso que se ha hecho también ha sido atendiendo diversas necesidades del sector. Desde haber duplicado el presupuesto, desde el reconocimiento de la trayectoria de las instituciones culturales a través del programa PAOCC y superar esa concursabilidad, desde haber tramitado una última Ley de presupuestos donde incrementamos el fondo del patrimonio en más de un 300% y con eso los proyectos de infraestructura, de resguardo, de conservación patrimonial, o sea creo que acá ha habido un quehacer institucional que ha sido difícil en general. Tengo la sensación de que, con el tiempo, uno va a poder mirar con mayor perspectiva lo obrado. Pero insisto: duplicar y descentralizar el presupuesto ha sido parte del trabajo y de la misión que nos hemos propuesto al menos en estos dos años y fracción que me ha tocado estar aquí.

¿Qué espera usted del nuevo ministro, Francisco Undurraga?

Es que hoy día no soy ciudadana solamente, soy ministra. Así es que esa respuesta te la podría dar a partir del 12 de marzo. Creo que ahí podemos tener esa conversación. Creo que estar yo poniéndole prioridades o expectativas a la futura autoridad siendo yo hoy día ministra, no corresponde.

03/03/2026 - CAROLINA ARREDONDO MARZÁN, MINISTRA DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO DE CHILE. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

¿Cuál va a ser su futuro a partir del 11 de marzo?

Hoy día el desafío más grande es cerrar el período de gobierno y creo que ese es mi proyecto más importante, quedan días, pero estos días son los más importantes. Hacer una entrega con toda la información que se requiere, hemos estado a disposición de quienes van a asumir a partir del 11 de marzo para todo lo que se requiera y creo también que como esta es una institución joven muchas veces se olvida lo grande que es, todo lo que hacemos. Ese es mi principal proyecto hoy: cerrar esta administración, y bueno, lo que venga para el futuro será tarea para el día siguiente del cambio de mando.

¿Y no se ha puesto a pensar en lo que va a hacer?

No. No he tenido tiempo para eso.

¿No ha pensado en volver a la actuación?

Esa es mi profesión, mi lugar natural. Yo crecí y nací en el espacio del teatro. Así es que no me genera ansiedad, porque sé que cuando quiera hacerlo lo voy a hacer cuando yo quiera.