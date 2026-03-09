Silvana Estrada a fondo: “Es especialmente doloroso lo que está pasando en Estados Unidos”

En 2022, Silvana Estrada había cosechado un gran éxito con el disco Marchita. El proyecto la había hecho coronarse con el premio de Mejor nuevo artista en los Latin Grammy.

Una carrera en despegue que paró en seco por un hecho que dejó a la autora en un bloqueo creativo; la muerte de su mejor amigo y su hermano en diciembre de ese año. “Nada nunca va a ser lo mismo sin ustedes”, escribió la cantautora en una carta publicada en su Instagram.

En una residencia en la casa de la cantante Chavela Vargas, escuchó una frase de la artista que luego citó en Un rayo de luz: “¿Cómo será de bella la muerte que nadie ha vuelto de allá?“. “Yo siento que Chavela me ayudó porque luego, al otro día, después de estar meses bloqueada, escribí esta canción en 10 minutos”, dijo Silvana Estrada al medio español El Independiente.

Tres años después de su último proyecto, lanzó Vendrán suaves lluvias. Un disco de diez canciones que fue destacado por Rolling Stone como el tercer mejor disco en español del 2025. “Estrada combina la aspereza terrenal de una rebelde del folk con la luminosidad glamurosa de una diva del jazz”, dice la nota.

La artista presentará el disco en el Teatro Municipal de Santiago el 9 y 10 de marzo, lo que será su segunda visita al país. En conversación con Culto, Silvana Estrada habló de su relación con Mon Laferte, el inestable momento político de México y la creación del mundo audiovisual del álbum.

Fotografía por Jesús Soto Fuentes

-¿Cómo te recibió el público chileno en tu concierto anterior?

La gente de esos shows fue súper graciosa y muy comunicativa. Se sentía como que todo el mundo me quería enseñar su país, su ciudad. Me acuerdo que alguien del público gritó: “ay, vente a la once”. Realmente fue súper cálido, se sintió vibra como de reunión con gente que conoces desde hace mucho tiempo.

-En una entrevista dijo que Violeta Parra estaba en los primeros repertorios que escuchó en su casa. ¿Ha influido en su música?

Sí, un montón. O sea, Violeta Parra es mi compositora favorita. Sobre todo en mis primeras composiciones. Quizá no se nota tanto como a nivel temático, pero hay una cosa de la estructura que Violeta influyó mucho en mí, una cosa de folclore. Yo me acuerdo de niña escuchar a Violeta y pensar: “Wow, esta mujer tomó estas estructuras del folclore y nos hizo libres en un montón de sentidos”.

-¿Hay algún otro chileno que haya influido en tu arte?

Bueno, Víctor Jara me gusta mucho. Creo que más bien escritores. Una de las cosas que me han influido, no sé si en mi arte, pero sí en mi vida, es leer Los detectives salvajes (Roberto Bolaño). Yo soy de un pueblo, entonces leí Los detectives salvajes, que pasa la mitad del libro en Ciudad de México, no me resistí y me mudé a Ciudad de México. La vida me ha puesto muchas novelas de escritores chilenos.

Fotografía por Jesús Soto Fuentes

-¿Y Mon Laferte?

Sí, claro tenemos una canción en su último disco. Sí, Mon es maravillosa, me encanta ella, es la mujer más trabajadora que yo conozco. Aparte es muy talentosa y su universo es muy rico. Es de esa gente que tiene mucho adentro, que tiene que salir. Entonces, la música no basta porque también hace cabaret, es artista plástica, borda y hace styling. Mon es como Violeta, es como que tienen tanto, tanto, tanto mundo interior que se desbordan y hacen un montón de otros artes y oficios.

-Estamos en un contexto de política internacional bastante tenso, ¿cómo evoluciona su música dentro de este contexto?

En el disco hay una canción dedicada a mi mejor amigo y a su hermano, que fueron asesinados. Por ahí me ha tocado un montón de gente que se abre a este espacio y esta pregunta de cómo estamos viviendo en México, qué está pasando con la inseguridad. Si uno jala del hilo surgen esas preguntas importantes que hay que hacerse, ¿no? Yo hablo como habla una mujer mexicana feminista de un pueblo. Creo que ahí también se han dado conversaciones importantes.

“Todo lo que se hace es político, entonces también generar una reflexión sobre el amor. Sobre todo, en un país en el que el amor romántico nos acerca a un montón de abusadores y asesinos, pues me parece político sin duda”.

-¿Qué situación política ocupan su cabeza y podría llevarla a una canción?

Es especialmente doloroso lo que está pasando en Estados Unidos, sobre todo con nuestros compatriotas y nuestra gente latinoamericana, es muy duro. El miedo con el que está viviendo la gente allá y las comunidades latinas, que son enormes. Latinoamérica, sí que hemos construido Estados Unidos. Hay muchos temas, pero como lo vi de primera mano, realmente me preocupa.

Fotografía por Jesús Soto Fuentes

-¿Qué le pareció el show de Bad Bunny como representación de la cultura latina?

Me pareció maravilloso. Lo que más me gusta es que un montón de gente descubrió que Puerto Rico es una colonia. Me gustó muchísimo ver todas estas entrevistas que decían “¿Cómo un artista que no es americano va a hacer un Super Bowl?”. Claro, pero Puerto Rico sí es Estados Unidos. Y claro este privilegio de ser una súper potencia y no saber que tienes colonias o qué es tuyo y qué no. Por otro lado, la representatividad fue un momento histórico. Un Super Bowl que sea todo en español y que haga ver que el mundo también lo hacemos los latinoamericanos, un sur global.

“Yo lo vi en Monterrey, lo vimos en el camerino, todo el mundo lloró. No deja de ser el Super Bowl, no es un contexto súper político, pero es por ahí donde es más conmovedor ver la representación. En ese contexto de tanto dolor, espero que haya sido un alivio”.

-En su último disco se hizo cargo de la dirección de los videoclips, ¿la creación audiovisual es muy distinta a la composición musical?

El mundo audiovisual fue el resultado de la colaboración de un montón de amigos. Intentamos hacer unos videos súper caros con directores y no funcionó porque era un mundo distinto al que propone el disco. Entonces, luego tocó resolver esto con amigos, en sus casas, con mis amigas bailarinas, todo indie. Una es indie, una es lo que es (entre risas).

“Me gustan los videoclips, puedes tener cero pesos y si tienes una buena idea, va a ser conmovedor y va a tener sentido. Crear el mundo audiovisual para mí fue muy fácil porque venía de producir y llevaba años trabajando el disco. Yo sí que tenía claro cuál era el universo y no tenía la ambición de demostrar nada como directora. Al final quedó bonito, a mí me gusta mucho lo que hicimos, es cero pretencioso, es honesto y transparente”.