Los Jaivas regresan al Teatro Caupolicán para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu

Los Jaivas celebrarán con una gira los 45 años del histórico disco Alturas de Machu Picchu. El Teatro Caupolicán será el recinto de Santiago que reciba a la banda el 10 de octubre. La venta de entradas comenzará el 6 de marzo por Puntoticket.

Los Jaivas en su concierto en el Estadio Nacional en 2025.

La elección del escenario no es una casualidad, ya que ese mismo recinto fue donde se presentó el disco por primera vez en Chile. El álbum fue confeccionado en París en 1981 y estrenado en 1982 en el Palais des Glaces.

Este concierto es solo uno de los que tendrá su tour “Alturas de Machu Picchu 45 años”. El recorrido pasará por ciudades como Rancagua, Temuco, Arica, La Serena, Viña del Mar, entre otros. Los recitales se realizarán desde mayo hasta noviembre. Aunque, en un comunicado de prensa, aclaran que habrán más fechas y ciudades.

Como antesala del gran evento, en el canal de Youtube de la banda, se estrenó un cortometraje documental sobre la primera presentación. En el audiovisual, Claudio Parra, integrante fundador de Los Jaivas, comenta con Marcelo Comparini la trastienda del show. En el corto, confeccionado por Pipis Films junto a 4 Parlantes, comparten anécdotas y curiosidades sobre el emblemático proyecto.

El tour comienza con la fecha del 15 de mayo en Rancagua y las entradas ya están disponibles a través de Puntoticket. Para la fecha en el Teatro Caupolicán, las entradas comenzarán a venderse del 6 al 12 de marzo para clientes BancoEstado con un 25% de descuento. Desde el 13 de marzo, empezará la venta general y los clientes BancoEstado tendrán 20% de descuento.