Una guía para no perderse en Lollapalooza 2026 y dónde ver el festival por streaming

Lollapalooza Chile 2026 está más cerca que nunca de comenzar. Con headliners como Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Tyler, the creator, el festival internacional prepara una edición a gran escala que trae muchas novedades. El 13, 14 y 15 de marzo, el evento presentará a sus artistas en más escenarios que también serán más grandes.

En Culto repasamos lo nuevo que trae Lollapalooza Chile 2026, con toda la información que necesitan para disfrutar plenamente el evento musical.

Regreso al Parque O’Higgins

Algo inevitablemente perceptible es que el festival regresa a donde se hizo por mucho tiempo: el Parque O’Higgins. Tras cuatro ediciones consecutivas en el Parque Bicentenario de Cerrillos (entre 2022 y 2025), Lollapalooza vuelve a su lugar de origen.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, puso como uno de sus objetivos de campaña que el festival volviera a esta locación, luego de que la realización de Lollapalooza en Parque O’Higgins generara “incertidumbre” en el sector político durante el periodo posterior a la pandemia y el estallido social. El regreso ha sido catalogado como positivo, ya que beneficia la accesibilidad al festival, teniendo en cuenta que el parque es céntrico.

29 DE MARZO DE 2019/SANTIAGO Ambiente, durante la primera jornada del Lollapalooza 2019, realizado en el Parque O'Higgins. FOTO: SERGIO GARCIA PARDO/AGENCIAUNO Sergio García Pardo/AgenciaUno

Nuevos escenarios

A la lista de escenarios de Lollapalooza se suman dos más. Cuando en años anteriores eran normalmente cuatro escenarios los que repartían a los artistas, ahora serán seis: los principales, Cenco Malls y Banco de Chile (puestos frente a la elipse del Parque O’Higgins); el escenario Perry’s en el Movistar Arena (lugar habitual para la música electrónica); el Lotus Stage (en el teatro La Cúpula); el Alternative Stage (que vuelve a su lugar hacia el costado de Av. Viel) y el Kidzapalooza Stage.

Además, los escenarios crecieron en tamaño: medirán 75 metros de ancho y tendrán pantallas laterales de 16x12 metros, además de una pantalla central de 18x8 metros.

Montaje de Lollapalooza en Parque O'Higgins Foto: Andres Perez/La Tercera. Andres Perez

Entradas, salidas y horarios

Lollapalooza Chile tendrá tres accesos y salidas por las calles Matta, Rondizzoni y Tupper, que tendrán su apertura de puertas a las 13:00.

El primer show del viernes 13 será el de Dracma, entre 13:45 y 14:30 en el Banco de Chile Stage, mientras que el último de ese día será el de Young Cister, que empezará a las 23:35 y terminará a las 00:50 en el mismo escenario.

Los primeros conciertos del sábado serán Astronautiko y Fonosida, que empezarán a las 14:00 y terminarán a las 14:45 y 14:30 en Banco de Chile Stage y Lotus Stage, respectivamente. El último será el de Los Bunkers, que tendrá lugar en el Banco de Chile Stage entre 23:30 y 1:00.

Para el domingo, el primer show será el de Los Borne (13:30-14:00) en el Lotus Stage. Cerrará Chappell Roan entre 22:30 y 00:00 en el Cenco Malls Stage.

05 Marzo 2026 Entrevista a Sebastian de la Barra, director de Lollapalooza. Foto: Andres Perez Andres Perez

Pulsera

Para acceder a los servicios de Lollapalooza, se debe cargar la pulsera del evento. Esto se puede hacer de forma online en Ticket Master o el sitio web de Lollapalooza, en App Mi Banco de Banco de Chile o en puntos físicos habilitados en el festival.

Es importante aclarar que el uso de esta pulsera es intransferible. Se podrá retirar físicamente en el container indicado al ingreso del festival, a un costado del acceso Matta.

Tránsito, inclusión y transporte

En cuanto al tránsito en Parque O’Higgins, Lollapalooza liberó un mapa que pueden ver aquí para revisar las entradas y salidas principales, puntos de encuentro y rutas recomendadas para llegar y salir del parque, con ejes centrales y rutas de circulación. Habrá carriles express para entrar sin bolsos o con bolsos pequeños, además de un carril de acceso preferente al festival señalizado en cada acceso del evento. También habrá puntos de accesibilidad; donde se pueden retirar las acreditaciones y encontrar información.

A esto se suma una cadena de accesibilidad, formada por senderos y rutas accesibles para personas con movilidad reducida. Los shows de los escenarios Banco de Chile y Cenco contarán con intérpretes en lengua de señas, con un espacio preferencial para que personas con discapacidad auditiva puedan ver a los intérpretes.

También habrá una zona de pausa sensorial (un espacio de contención para acompañar a quienes presenten cualquier tipo de desregulación o que requieran de un momento de pausa), que estará situada cerca del acceso al escenario Perrys. Los avances en inclusión también incluyen vans de acercamiento entre el estacionamiento en Club Hípico y el acceso al evento para personas con movilidad reducida.

Por su parte, Decathlon impulsó una iniciativa de movilidad sostenible a través de un bicicletero gratuito. Este contará con más de 300 cupos diarios de estacionamiento y un punto de reparaciones básicas para bicicletas durante los días del evento.

¿Qué se puede llevar?

A Lollapalooza se autorizará el ingreso de los siguientes artículos: bolsos o mochilas medianas de hasta 16 litros (no se podrá ingresar si se excede en tamaño); botella de agua reutilizable de 500 cc por persona; botella de agua plástica de medio litro (sellada y envasada de origen); contenedor de agua como cantimplora, camelbak y mamaderas plásticas vacías; sombrilla de papel de mano; protector solar (en crema, no en aerosol); lightsticks; desodorante; anteojos; maquillaje, cámaras fotográficas con lente fijo; cargador portátil; coches de bebé; mantas y toallas.

Por el contrario, los objetos prohibidos serán los siguientes: envases o vasos de vidrio; armas de cualquier tipo; cadenas; sustancias ilícitas; bengalas; bebidas alcohólicas; mochilas de grandes dimensiones; alimentos (solo colados o picados sellados en el caso de niños; personas con tratamiento médico deben validar la información médica correspondiente); termos con líquidos calientes o coolers; equipos profesionales de fotografía; punteros láser; cigarrillos electrónicos; animales de compañía (a excepción de perros de servicio) y vehículos personales (como monopatines, scooter, patines o skates). En el sitio web del evento hay más información sobre los objetos permitidos.

Santiago, 16 de marzo de 2024 Segundo dia de Lollapalooza 2024 en el Parque Cerrillos Bicentenario. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Novedades gastronómicas

Lollapalooza Chile 2026 presenta una gran novedad: se ampliaron las categorías gastronómicas con más opciones adaptadas a gustos y necesidades. Ahora hay puestos con comida saludable, vegana, veggie, sin gluten o gourmet, entre otros tipos. Habrá más de 60 puestos y seis food gardens.

Los patios temáticos ofrecerán propuestas diferenciadas: Lolla Street reunirá grandes cadenas de comida nacionales e internacionales, con productos reconocidos; Lolla Culinary será el espacio gourmet con restaurantes seleccionados y propuestas de mayor elaboración en zonas amplias; Sweet Lolla concentrará helados y postres cerca de los escenarios; Kidzapalooza ofrecerá menús saludables para niños dentro de la zona familiar y en el sector de Aldea Verde incluirá opciones vegetarianas, veganas y sin gluten.

Zonas de hidratación

Todo el público del festival contará con zonas de líquidos y puntos de hidratación distribuidos en el parque (los asistentes podrán ingresar su botella reutilizable vacía de 500cc.), además de siete zonas de servicios sanitarios distribuidos por eel Parque O’Higgins. Si un asistente necesita ayuda, puede acercarse a cualquiera de los cinco puntos de primeros auxilios o buscar a un agente de seguridad o miembro del staff del festival.

Sabrina Carpenter y Chappell Roan son dos de los estrellas principales de Lollapalooza 2026.

Otros servicios

Entre las novedades, Lolla Lounge y Platinum cambiarán de ubicación, ubicándose cerca de la laguna del Parque O’Higgins. El Lounge incluye zonas de descanso con sombra, baños preferenciales, barras libres de bebidas, cócteles y diferentes tipos de alimentación a cargo de diferentes marcas.

Por su parte, Platinum está diseñado para ofrecer una experiencia VIP y tiene acceso preferente frente a los escenarios principales, con comida y bebidas incluidas, traslados rápidos entre escenarios, baños premium, áreas de descanso techadas y múltiples beneficios para la máxima experiencia. Estará disponible solo para mayores de 18 años.

Lost&Found estará ubicado en el acceso Matta y será el lugar para notificar, dejar o buscar objetos extraviados. Una vez finalizado el festival, se publicará todo lo recolectado y estarán disponibles durante 30 días para su reclamo. Finalizado el tiempo límite, estos serán donados a una institución benéfica.

Por otro lado, los lockers estarán en el acceso Matta y los estacionamientos estarán en el Club Hípico. Se sumarán los Kioskos Cashless, ubicados por todo el parque para cargar las pulseras y disfrutar de los servicios del Festival.

El Mega Lolla Store, con el merch oficial de Lollapalooza Chile 2026, estará a un costado del escenario Banco de Chile. Ahí se podrán adquirir poleras, gorros, afiches y más productos.

Santiago 21 de marzo 2025. Primer dia de Lollapalooza 2025 en el Parque Cerrillos Bicentenario. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Niños

Los niños de hasta 10 años (al momento del festival) podrán ingresar gratis, en compañía de un adulto responsable con pulsera. Será necesario acreditar a los hijos en el Portal de Kidzapalooza, ubicado en el acceso Matta. En caso de extravío, el staff podrá contactarse rápidamente.

Transmisión en vivo

Para quienes no puedan asistir al festival, hay una opción que les permitirá disfrutar el evento desde sus casas. Los shows de algunos artistas contará con transmisión en vivo vía streaming a través del canal de YouTube de Lollapalooza Chile y el sitio web del festival.

Durante las tres jornadas se transmitirán presentaciones de artistas del cartel como DJO, Tom Morello, Interpol, Tyler, The Creator, Kygo, Men I Trust, KATSEYE, Viagra Boys, Addison Rae, Lorde, Lewis Capaldi, Skrillex, Deftones y más que aún no son anunciados.

Los Bunkers: primeros headliners chilenos de la historia

El lineup de Lollapalooza trae una enorme novedad de por sí: Los Bunkers son los primeros headliners chilenos en la historia del festival. Por los escenarios del evento han pasado bandas como Los Tres, 31 Minutos o Chancho en Piedra, e incluso artistas como Mon Laferte, pero nunca fueron anunciados como headliners.

Así, el grupo tras Bailando solo, Nada nuevo bajo el sol y Llueve sobre la ciudad se presentará en el escenario Banco de Chile el sábado 14 de marzo, entre las 23:30 y las 1:00.