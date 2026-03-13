Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más
Este viernes parte el esperado festival, que se extenderá por tres jornadas en el Parque O'Higgins.
Llega la nueva edición de Lollapalooza Chile 2026, que se extenderá a lo largo de tres jornadas, los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo.
El esperado festival de música se presenta este año con la principal novedad de su regreso al Parque O’Higgins, que recibirá a los fanáticos en las próximas horas.
Para planificar lo que serán las jornadas de festival, desde las redes sociales oficiales del evento y la productora Lotus se entregaron todos los detalles para los asistentes.
Revisa a continuación los horarios del evento, el line up de artistas, los accesos, objetos prohibidos en el recinto, cómo funciona la pulsera y el plan especial de transporte público para el fin de semana.
Apertura de puertas
Se confirmó que la apertura de puertas durante los tres días es a las 13:00 horas.
Los ingresos son por Av. Matta, Av. Tupper y Av. Rondizzoni.
Además, se anunció que cada acceso cuenta con un carril preferente para personas con discapacidad física o personas neurodivergentes.
Objetos prohibidos
En el control de seguridad se prohibirá ingresar con:
- Envases o vasos de vidrio
- Armas de cualquier tipo, incluyendo fuegos artificiales o explosivos
- Cadenas
- Sustancias ilícitas
- Bengalas
- Bebidas alcohólicas
- Mochilas mayores a 12 litros
- Alimentos, solo colados o picados sellados para niños o personas con tratamiento médico que validen la información
- Termos con líquidos calientes o coolers
- Equipos profesionales de fotografía, audio o video
- Punteros laser
- Cigarrillos electrónicos
- Animales de compañía, a excepción de perros de servicio
- Vehículos personales como monopatines, scooters, patines o skates, a excepción de vehículos para personas con movilidad reducida
Por el contrario, se permitirá ingresar al Parque O’Higgins con lo siguiente:
- Botella de agua, una de 500cc sellada y envasada de origen o una reutilizable de máximo 1 litro por persona
- Lightstick
- Bolsos de tamaño menor
- Sombrilla de papel
- Protector solar en crema
- Desodorante no en aerosol
- Anteojos o binocular
- Maquillaje, excepto espejos
- Cámara fotográfica con lente fijo, no profesional ni con lentes intercambiables
- Cargador portátil de máximo 20.000 mAh
- Coches de bebé, que serán revisados al ingreso
- Mamaderas, colados y comida de bebés sellada
- Mantas y toallas
Cómo funciona la pulsera
La pulsera es de uso persona e intransferible y, una vez ajustada, no se puede abrir ni quitar, por lo que no se aceptan pulseras cortadas o manipuladas.
El saldo se puede cargar en ticketmaster.cl, en lollapaloozacl.com, a través de la aplicación Mi Banco de Banco de Chile o en puntos físicos habilitados en el evento.
Programación por día
- Viernes 13 de marzo
El plato fuerte de la jornada será la presentación de Sabrina Carpenter, quien cerrará el Cenco Malls Stage.
También se podrá disfrutar de artistas como Kygo, Young Cister, Doechii, Interpol, Deftones y Tom Morello.
- Sábado 14 de marzo
El cierre del segundo día tendrá a Tyler, The Creator, en el escenario principal.
La jornada también contará con los números de Lorde, Turnstile, Peggy Gou, RØZ y el DJ japonés Yousuke Yukimatsu.
- Domingo 15 de marzo
La última jornada de Lollapalooza cerrará con el número de Chappell Roan en el Cenco Malls Stage, hasta la medianoche.
Ese día se sumarán Skrillex, Lewis Capaldi, Addison Rae, Danny Ocean, TV Girl, Quilapayún, RIIZE y Brutalismus 3000, entre otros invitados.
Transporte público
Ante el traslado de asistentes hacia y desde el Parque O’Higgins, se anunció un plan especial de transporte público que considera un horario extendido del Metro y un refuerzo en los recorridos de buses de Red Movilidad.
Metro funcionará de forma extendida durante el viernes 13 y sábado 14 de marzo hasta las 02:00 horas, además del domingo 15 de marzo hasta las 01:00 horas.
Se informaron las siguientes estaciones habilitadas para el ingreso durante los tres días:
- Toesca L2
- Parque O’Higgins L2
- Rondizzoni L2
Las estaciones para salida del viernes 13 y sábado 14 son:
- L1: Los Héroes, Baquedano, Los Leones, Escuela Militar, Los Domínicos
- L6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez, Los Leones
Las estaciones habilitadas para salida del domingo 15 corresponden a:
- L1: Los Héroes, Baquedano, Los Leones, Escuela Militar, Los Dominicos
- L3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Ñuñoa, Plaza Egaña
- L5: Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida, Vicente Valdés
- L6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Estadio Nacional, Ñuñoa, Inés de Suárez, Los Leones
Las combinaciones disponibles el viernes y sábado son:
- Los Héroes, L1 – L2
- Los Leones, L1 – L6
- Franklin, L2 – L6
Por su parte, las combinaciones del domingo son:
- Los Héroes, L1 – L2
- Los Leones, L1 – L6
- Franklin, L2 – L6
- Ñuñoa, L3 – L6
- Ñuble, L5 – L6
Por su parte, los buses Red Movilidad tendrá un refuerzo en la frecuencia de recorridos del fin de semana, entre 11:00 y 18:00 horas del sábado 14 y domingo 15, en las líneas:
- 119
- 506
- 507
- 302
En tanto, para el retorno se implementa un plan de recorridos de salida desde las inmediaciones del Parque O’Higgins y Metro Rondizzoni y Franklin.
Desde el Parque O’Higgins, entre 23:30 y 02:30 horas los días viernes y sábado, y de 23:00 a 01:30 horas el domingo, se refuerzan los siguientes recorridos:
- 307x a Lo Marcoleta
- 105x a Renca
- 506x a Peñalolén
- 401 a Maipú
- 506x a Maipú
- 507x a Enea
Las salidas de Metro Rondizzoni funcionan de 23:30 a 02:30 horas el viernes y sábado, mientras que el domingo es de 23:00 a 01:30 horas, correspondientes a:
- 119x a Lo Espejo
- 210x a Puente Alto
Salidas de Metro Franklin operan de 23:50 a 03:00 horas el viernes y sábado, además del domingo entre 23:20 y 02:20 horas, en los recorridos:
- 201x a San Bernardo
- 301x a San Bernardo
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