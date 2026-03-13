Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más. Foto referencial de archivo

Llega la nueva edición de Lollapalooza Chile 2026, que se extenderá a lo largo de tres jornadas, los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo.

El esperado festival de música se presenta este año con la principal novedad de su regreso al Parque O’Higgins, que recibirá a los fanáticos en las próximas horas.

Para planificar lo que serán las jornadas de festival, desde las redes sociales oficiales del evento y la productora Lotus se entregaron todos los detalles para los asistentes.

Revisa a continuación los horarios del evento, el line up de artistas, los accesos, objetos prohibidos en el recinto, cómo funciona la pulsera y el plan especial de transporte público para el fin de semana.

Apertura de puertas

Se confirmó que la apertura de puertas durante los tres días es a las 13:00 horas.

Los ingresos son por Av. Matta, Av. Tupper y Av. Rondizzoni.

Además, se anunció que cada acceso cuenta con un carril preferente para personas con discapacidad física o personas neurodivergentes.

Objetos prohibidos

En el control de seguridad se prohibirá ingresar con:

Envases o vasos de vidrio

Armas de cualquier tipo, incluyendo fuegos artificiales o explosivos

Cadenas

Sustancias ilícitas

Bengalas

Bebidas alcohólicas

Mochilas mayores a 12 litros

Alimentos, solo colados o picados sellados para niños o personas con tratamiento médico que validen la información

Termos con líquidos calientes o coolers

Equipos profesionales de fotografía, audio o video

Punteros laser

Cigarrillos electrónicos

Animales de compañía, a excepción de perros de servicio

Vehículos personales como monopatines, scooters, patines o skates, a excepción de vehículos para personas con movilidad reducida

Por el contrario, se permitirá ingresar al Parque O’Higgins con lo siguiente:

Botella de agua, una de 500cc sellada y envasada de origen o una reutilizable de máximo 1 litro por persona

Lightstick

Bolsos de tamaño menor

Sombrilla de papel

Protector solar en crema

Desodorante no en aerosol

Anteojos o binocular

Maquillaje, excepto espejos

Cámara fotográfica con lente fijo, no profesional ni con lentes intercambiables

Cargador portátil de máximo 20.000 mAh

Coches de bebé, que serán revisados al ingreso

Mamaderas, colados y comida de bebés sellada

Mantas y toallas

Cómo funciona la pulsera

La pulsera es de uso persona e intransferible y, una vez ajustada, no se puede abrir ni quitar, por lo que no se aceptan pulseras cortadas o manipuladas.

El saldo se puede cargar en ticketmaster.cl, en lollapaloozacl.com, a través de la aplicación Mi Banco de Banco de Chile o en puntos físicos habilitados en el evento.

Programación por día

Viernes 13 de marzo

El plato fuerte de la jornada será la presentación de Sabrina Carpenter, quien cerrará el Cenco Malls Stage.

También se podrá disfrutar de artistas como Kygo, Young Cister, Doechii, Interpol, Deftones y Tom Morello.

Horarios Lollapalooza del viernes 13 de marzo

Sábado 14 de marzo

El cierre del segundo día tendrá a Tyler, The Creator, en el escenario principal.

La jornada también contará con los números de Lorde, Turnstile, Peggy Gou, RØZ y el DJ japonés Yousuke Yukimatsu.

Horarios Lollapalooza sábado 14 de marzo

Domingo 15 de marzo

La última jornada de Lollapalooza cerrará con el número de Chappell Roan en el Cenco Malls Stage, hasta la medianoche.

Ese día se sumarán Skrillex, Lewis Capaldi, Addison Rae, Danny Ocean, TV Girl, Quilapayún, RIIZE y Brutalismus 3000, entre otros invitados.

Horarios Lollapalooza Chile domingo 15 de marzo

Transporte público

Ante el traslado de asistentes hacia y desde el Parque O’Higgins, se anunció un plan especial de transporte público que considera un horario extendido del Metro y un refuerzo en los recorridos de buses de Red Movilidad.

Metro funcionará de forma extendida durante el viernes 13 y sábado 14 de marzo hasta las 02:00 horas , además del domingo 15 de marzo hasta las 01:00 horas .

Se informaron las siguientes estaciones habilitadas para el ingreso durante los tres días:

Toesca L2

Parque O’Higgins L2

Rondizzoni L2

Las estaciones para salida del viernes 13 y sábado 14 son:

L1: Los Héroes, Baquedano, Los Leones, Escuela Militar, Los Domínicos

L6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez, Los Leones

Las estaciones habilitadas para salida del domingo 15 corresponden a:

L1: Los Héroes, Baquedano, Los Leones, Escuela Militar, Los Dominicos

L3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Ñuñoa, Plaza Egaña

L5: Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida, Vicente Valdés

L6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Estadio Nacional, Ñuñoa, Inés de Suárez, Los Leones

Las combinaciones disponibles el viernes y sábado son:

Los Héroes, L1 – L2

Los Leones, L1 – L6

Franklin, L2 – L6

Por su parte, las combinaciones del domingo son:

Los Héroes, L1 – L2

Los Leones, L1 – L6

Franklin, L2 – L6

Ñuñoa, L3 – L6

Ñuble, L5 – L6

Por su parte, los buses Red Movilidad tendrá un refuerzo en la frecuencia de recorridos del fin de semana, entre 11:00 y 18:00 horas del sábado 14 y domingo 15, en las líneas:

119

506

507

302

En tanto, para el retorno se implementa un plan de recorridos de salida desde las inmediaciones del Parque O’Higgins y Metro Rondizzoni y Franklin.

Desde el Parque O’Higgins , entre 23:30 y 02:30 horas los días viernes y sábado, y de 23:00 a 01:30 horas el domingo, se refuerzan los siguientes recorridos:

307x a Lo Marcoleta

105x a Renca

506x a Peñalolén

401 a Maipú

506x a Maipú

507x a Enea

Las salidas de Metro Rondizzoni funcionan de 23:30 a 02:30 horas el viernes y sábado, mientras que el domingo es de 23:00 a 01:30 horas, correspondientes a:

119x a Lo Espejo

210x a Puente Alto

Salidas de Metro Franklin operan de 23:50 a 03:00 horas el viernes y sábado, además del domingo entre 23:20 y 02:20 horas, en los recorridos: