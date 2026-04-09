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    Claudio Bravo critica la forma con la que la UC encaró el partido contra Boca Juniors en la Copa Libertadores

    A ojos del exportero de la Roja, los cruzados no fueron lo suficientemente agresivos para ir a buscar la victoria en el Claro Arena.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica debutó este martes en la Copa Libertadores. Lo hizo con una derrota por 1-2 a manos de Boca Juniors en el Claro Arena. Leandro Paredes (16′) y Adam Bareiro (65′) marcaron para la visita, mientras que el descuento fue obra de Juan Díaz en los 83′.

    Este enfrentamiento dejó disconforme a Claudio Bravo. El exportero de la Roja, ahora en su rol de comentarista, analizó el duelo de los franjeados, dando a conocer que la UC no fue lo suficientemente agresiva a la hora de encarar el cruce.

    Era un partido para no respetar tanto al rival”, comenzó señalando en ESPN. Tras indicar que Católica “se vio mucho mejor” en el final del encuentro: “Más directa, presionando más alto, era al inicio que yo esperaba una Católica con las líneas mas adelantada, más agresiva, aprovechando el público, que era importante”.

    Vimos una Católica distinta, con cierto grado de timidez, respetando al rival. Boca se pone en ventaja de una manera muy tranquila”, complementó.

    El análisis de Bravo estuvo en sintonía con el del técnico de Universidad Católica Daniel Garnero. “Cometimos un error y abrimos el partido, lamentablemente no tuvimos fortuna tampoco, porque fue un mal rechazo y le cae justo a Paredes. Le podía haber caído a otro y le cayó a Paredes. Y bueno, esto son cosas que suceden en estas competencias donde compites ante rivales con muy buenos futbolistas”, apuntó de entrada el DT.

    Ahí ya cambió el juego, no pudimos ejercer esa presión para poder recuperar. Ya Boca jugó de otra manera. Después quisimos ir a buscar un poco más en el segundo tiempo, donde insinuábamos pero no tuvimos profundidad, no tuvimos claridad para generar situaciones. Nos hacen el segundo, después hicimos el descuento y más por fuerza de voluntad, no tuvimos la claridad como para poder generar situaciones claras”, agregó.

    El argentino explicó que la disposición táctica se pensó para ganar la batalla en el medio. “Tratamos de buscarlo un poco más combativo, porque sabíamos que íbamos a enfrentar a jugadores que tienen una muy buena circulación. Queríamos interrumpir esa circulación para poder generar transiciones rápidas, pero no salió como buscamos. Gary se resintió un poco, que venía con algunos inconvenientes. Y después fuimos a buscar un poco más, pero tampoco tuvimos esa claridad”, argumentó.

    Por otro lado, afirmó que la obligación está en sumar con urgencia. “Tendremos que ir a rescatar puntos de visitante. Y tratar de poder llegar a la finalización de esta primera fase con chances de clasificar”, apuntó.

    Finalmente, insistió en las diferencias de intensidad. “La verdad que el ritmo de nuestra liga es diferente a la liga argentina. Eso es una realidad. ¿Cómo mejorarlo? Tenemos que trabajar mucho internamente como para poder darle esa intensidad y que el fútbol chileno aumente en esa intensidad. Es difícil, no es tan sencillo".

    En ese sentido, le dio el mérito a Boca. “La localía es importante, lo que pasa es que jugás con rivales que son muy buenos, que tienen muy buenos futbolistas y ante eso no hay localía que valga. Si tienes un mejor equipo enfrente, por más que juegue local, si no lo haces bien, la vas a pasar mal”, reflexionó.

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