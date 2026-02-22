La Serena iguala con Universidad de Concepción y continúa sin ganar en la Liga de Primera

Deportes La Serena se instala como uno de los equipos que todavía no ha podido ganar en la Liga de Primera. El cuadro granate no logró sostener su ventaja y solo consiguió un empate 1-1 ante Universidad de Concepción.

Los locales llegaron necesitados de sumar de a tres por primera vez en la temporada y así salir del fondo. Se adelantaron gracias a un golazo de Sebastián Díaz (30′), que capturó un rebote y anotó con un remate de media distancia.

Sin embargo, la alegría no duraría mucho. Solo ocho minutos después vino el empate tras un tiro libre en el borde del área. Esteban Páez, de apenas 16 años, parecía marcar en su estreno como futbolista profesional. Sin embargo, el zaguero conectó el envío, pero su movimiento sí terminó provocando un autogol de Felipe Chamorro. La anotación desató la algarabía en el Campanil.

Por otra parte, el partido no estuvo exento de polémicas. En el minuto 54, La Serena parecía anotar y ponerse delante en el marcador. Los locales construyeron una gran jugada y Jeisson Vargas habilitó a Gonzalo Escalante. El volante recibió en el área, enganchó para dejar desparramado a un defensor y anotó con un tiro al primer palo.

No obstante, la anotación fue anulada. Tras una extensa revisión en el VAR de unos cinco minutos, el árbitro José Cabero evidenció una ajustadísima posición de adelanto y desestimó la acción. Para remate, Díaz se lesionó en la previa de la jugada y debió ser sustituido. Los granates no solo se quedaron a las puertas de anotar, sino que también sufrieron la pérdida de un hombre clave en el mediocampo.

Con este resultado, La Serena se ubicó en la decimotercera posición, con apenas dos unidades. En tanto, Universidad de Concepción sumó siete puntos y se instaló en el séptimo lugar.

Los descargos de Felipe Gutiérrez

Felipe Gutiérrez, técnico de La Serena, lamentó el no haber podido conseguir los puntos, aunque aseguró que están encontrando su mejor versión: “Hay que tener equilibrio, siempre lo he dicho. Creo que en esa búsqueda, hoy fue un partido muy positivo, aunque el resultado ensucia muchas cosas. Tuvimos muchas ocasiones de gol, el segundo tiempo creo que no nos crearon ninguna”, comenzó señalando en diálogo con TNT Sports.

También se refirió a las reacciones que desata todavía no haber ganado en el torneo: “A la gente la entiendo, entiendo obviamente la frustración. Nosotros, los jugadores, también la tenemos cuando el resultado no es el que uno espera. Pero la sensación es de seguir avanzando, de seguir en esa búsqueda. Nuestros jugadores lo intentan, intentan el plan de juego”, indicó.

“Creo que mi sensación es positiva, la verdad. Entiendo la frustación, es la misma que tenemos nosotros”, añadió.

Finalmente, aseguró que están en pleno proceso de desarrollo: “Es parte del proceso, de un tiempo, estamos bien. Hoy generamos no sé si diez ocasiones de gol claras. Estamos en la mejora, estamos trabajando semana a semana en eso, demanda tiempo, que los chicos se conozcan entre ellos, pero creo que el balance es positivo”, cerró.