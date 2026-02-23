El consuelo de Alejandro Tabilo tras perder final de Río: “Es increíble lo que estamos haciendo en tan poco tiempo”

El rostro de Alejandro Tabilo no denotaba solo cansancio, sino también la frustración de perder un título que tenía, prácticamente, encaminado. Después de vencer el primer set en la definición de Río de Janeiro, el chileno cedió la corona frente al argentino Tomás Martín Etcheverry.

“Primero, quiero felicitar a Tommy (Etcheverry), fue un tremendo partido y una tremenda semana; mis felicitaciones. También quiero agradecer al público, se pasaron en esta semana, me ayudaron mucho. Realmente, me sentí como en casa y se los agradezco mucho”, afirmó la primera raqueta chilena durante la premiación del torneo carioca.

A pesar de la derrota, el tenista nacido en Toronto amanecerá en el 42° en el ranking de la ATP, todavía lejos de los primeros 20 puestos, casilla que ya visitó en julio de 2024.

“También quiero felicitar a todo mi equipo, estamos hace mucho tiempo juntos. Para Germán (Gaich, su coach), es increíble como lo que estamos haciendo en tan poco tiempo, así que ojalá que podamos seguir de esta manera, con todo. Muchas gracias por todo eso”, afirmó el chileno.

En la misma alocución advirtió su deseo de regresar a la versión 2027 de esta misma competición, enmarcada en el circuito sudamericano junto con Buenos Aires y Chile.

“Vamos a seguir, trataremos de volver. Muchas gracias a toda la organización, este es un tremendo torneo. Ojalá algún día podamos volver acá, tener la chance. Así que a seguir trabajando juntos”, anunció Tabilo.