ATP de Río de Janeiro: postergan la semifinal entre Tabilo y Buse para el domingo por culpa de la incesante lluvia
El chileno tenía presupuestado jugar ante el peruano este sábado por la tarde. Sin embargo, a raíz de las inclemencias del tiempo, se decidió cambiar la fecha. La otra semifinal, que enfrentaba al argentino Tomás Etcheverry con el checo Vit Kopriva, también sufrió un cambio de programación.
El mal tiempo le jugó una mala pasada a Alejandro Tabilo (68° del ranking). Si bien el calendario marcaba que este sábado, a contar de las 19:00 horas, el tenista chileno debía estar jugando las semifinales del ATP de Río de Janeiro frente al peruano Ignacio Buse (91°), la incesante lluvia que cayó sobre territorio carioca cambió todos los planes.
A raíz del mal estado del campo de arcilla frente al diluvio, no hubo otra opción que postergar el duelo de la raqueta nacional ante su par incaico. Esta medida también aplicó para la llave que se jugaba en paralelo, entre el argentino Tomás Etcheverry (51°) y el checo Vit Kopriva (87°). Aquel partido solo se alcanzó a disputar hasta un tramo del primer set, en el que el europeo ganaba por 5-4 al argentino.
De acuerdo a la organización del certamen, y si la lluvia no vuelve a aparecer para este domingo, ambos partidos se llevarán a cabo a partir de las 11:00 horas. El de Etcheverry vs. Kopriva en la Cancha Central, mientras que la de Jano con Buse en el Court 1.
Lo desafiante de aquello es lo que vendrá después, pues tendrán poca recuperación de cara a la final que fue programada para no antes de las 17:30 horas de la jornada dominical.
