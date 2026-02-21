SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Tomás González: "Me sentí muy bien, pero mis ahorros no me dan para pagarme todo el circuito"

    El legendario deportista nacional volvió a competir tras cinco años de su última aparición, en los JJ.OO. de Tokio 2021. En Alemania, el gimnasta chileno destacó en la Copa del Mundo de Cottbus.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker

    Con 40 años y a casi cinco de su última aparición, en los Juegos Olímpicos de Tokio, Tomás González regresó a las competencias en las clasificaciones de la Copa del Mundo de Gimnasia, en Cottbus. En Alemania, el mejor exponente chileno de la historia se inscribió en las clasificaciones de la categoría suelo, donde anotó un meritorio 13.500 de puntaje gracias a una excelente rutina, que le permitió alcanzar el noveno lugar de 30 competidores.

    En conversación con El Deportivo, la leyenda del deporte chileno repasa su vuelta a la actividad.

    ¿Cómo evalúa su retorno?

    Me sentí súper bien. Llevo más o menos un año preparándome para volver a competir. Partí poco a poco el año pasado, me presenté a unos torneos clasificatorios a nivel nacional para unas copas del año pasado. Me fue bien, pero en agosto tuve un desgarro en la pantorrilla. Tuve que parar para sentirme bien y me sirvió para tener conciencia de que tengo que ir poco a poco adaptándome a las cargas, porque estuve cinco años sin alta competencia. A los 40 años cuesta más recuperarse.

    ¿Cómo fueron las horas previas a la competencia?

    Con harta ansiedad, muchas ganas de hacerlo bien, nerviosísimo, porque eran cinco años sin haber competido. Además, hubo otros factores. El software falló, se demoraron mucho en entregar mi puntaje. La competencia se atrasó casi 45 minutos. Fue una espera eterna, pero muy feliz por mi puntaje.

    Sacó 13.500 puntos. ¿Era lo que esperaba?

    Yo iba a enfocado a 13.000 puntos. Acá tuve medio punto más. Lamentablemente, en Chile eligieron a otros gimnastas para este circuito. Traté que eso no me influyera al momento de competir. Acá vine autofinanciado. Me dejaron de lado para las próximas fechas de la Copa del mundo. La federación decidió que va a enviar a otros cuatro gimnastas.

    Foto: @tomasgonzalez1

    ¿Por qué la Federación no lo escogió a usted?

    Uno compite a través de superación nacional. La Federación tiene su presupuesto anual cada ciertas fechas. No eligieron esta fecha dentro del calendario. Y ellos eligen los criterios para clasificar a los gimnastas que van a representar a Chile.

    Era uno de los competidores más longevos en Alemania...

    Era el hombre más viejo, sí. En mujeres estaba la uzbeka Oksana Chusovítina (50 años), que es como una eminencia. Ahora tengo más experiencia, eso me juega mucho a favor. Ha sido súper gratificante encontrarme con gimnastas que ahora son entrenadores, también con jueces. He recibido felicitaciones de todos. Este es un regreso bien orgánico, sin aspiraciones de medallas. Fui como una especie de sorpresa, nadie se esperaba verme y verme en buena forma.

    ¿Seguirá compitiendo?

    Voy paso a paso, quería ver cómo era mi desempeño. Superé las expectativas en cuanto a mi puntaje. Quedan estas otras cuatro fechas que sirven para clasificar al Mundial de Gimnasia que será en Rotterdam. Pero la Federación de Chile decidió elegir a otros gimnastas y mis ahorros no me dan para pagarme todo el circuito. Iré viendo, pero quedé súper motivado.

    ¿Qué siente que le faltó?

    No me quería generar muchas expectativas. Quizás no obtuve mucho apoyo en mi preparación, yo corrí con casi todos los gastos. Le pedí ayuda a Puma para que me ayudara con ropa deportiva. Quizás me faltó un poco de apoyo, pero también lo quise hacer así. Lo quise hacer low profile.

    Foto: @tomasgonzalez1

    ¿Necesita mucho dinero para financiarse?

    Es caro. Están los pasajes y lo que uno tiene que pagarle a la organización los alojamientos oficiales que incluyen transporte, alimentación, el banquete de clausura. El autofinanciamiento son hartos millones, multiplicar esto por cuatro fechas más se le hace difícil a cualquiera.

