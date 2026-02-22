SUSCRÍBETE
    En vivo: Alejandro Tabilo va por el título ante Tomás Etcheverry en la final ATP de Río de Janeiro 2026

    Tras el paso de un frente de mal tiempo en Río, el número uno de Chile salta a la cancha para enfrentar al argentino Tomás Etcheverry en la final del ATP de Río de Janeiro 2026.

    Alejandro Tabilo. FOTOJUMP

    Minuto a Minuto

    Alejandro Tabilo 0 - 0 Tomás Etcheverry

    Actualiza el minuto a minuto aquí.

    PuntosSet 1Set 2Set 3
    Alejandro Tabilo01
    Tomás Etcheverry1

    Mal inicio para el chileno

    A Tabilo le quiebran y el argentino parte con la ventaja 0-1.

    ¡Comienza el partido!

    Saque de Tabilo.

    ¡Jugadores a la cancha!

    Ambos tenistas ya se encuentran en el court central.

    Luego de 3 horas y 57 minutos de partido, este fue el punto con el que Etcheverry su triunfo en semifinales.

    Mira la reacción de Tabilo al sellar su paso a la final

    El historial entre ambos registra tres enfrentamientos. En 2018, el chileno se quedó con el triunfo en República Dominicana por 6-3 y 6-4, mientras que ese mismo año el argentino respondió con una victoria por 7-6(6) y 6-2 en Brasil. Ya en el circuito ATP, el único cruce favorece a Etcheverry, quien este 2026 lo derrotó en Buenos Aires por 1-6, 6-3 y 6-4.

    Nuevo Ranking

    El principal exponente del tenis chileno intentará convertirse en el segundo nacional en conquistar el ATP 500 de Río de Janeiro, tras el título obtenido por Christian Garin en 2020. Si logra quedarse con el trofeo, Tabilo ascenderá hasta el puesto 37 del ranking mundial.

    Las fuertes lluvias que afectaron a Río de Janeiro el sábado 21 de febrero obligaron a suspender las semifinales del ATP 500, que fueron reprogramadas para este domingo. En esa jornada, el chileno Alejandro Tabilo y el argentino Tomás Etcheverry ganaron sus respectivos encuentros y avanzaron a la final, que se disputa aproximadamente a las 17:30 horas y se puede ver exclusivamente a través de la plataforma Disney+ Premium y por las pantallas de ESPN. Además podrás acompañarnos en el minuto a minuto aquí en el Deportivo.

    ¡Buenas tardes!

    El Deportivo los invita a seguir en vivo la final del ATP de Río de Janeiro 2026, donde el chileno Alejandro Tabilo se enfrenta al argentino Tomás Etcheverry en la lucha por el título del certamen brasileño.

