En vivo: Alejandro Tabilo va por el título ante Tomás Etcheverry en la final ATP de Río de Janeiro 2026

Las fuertes lluvias que afectaron a Río de Janeiro el sábado 21 de febrero obligaron a suspender las semifinales del ATP 500, que fueron reprogramadas para este domingo. En esa jornada, el chileno Alejandro Tabilo y el argentino Tomás Etcheverry ganaron sus respectivos encuentros y avanzaron a la final, que se disputa aproximadamente a las 17:30 horas y se puede ver exclusivamente a través de la plataforma Disney+ Premium y por las pantallas de ESPN. Además podrás acompañarnos en el minuto a minuto aquí en el Deportivo.