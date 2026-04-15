Al menos un muerto y seis heridos en nuevos ataques rusos contra el este y el centro de Ucrania

Al menos una persona ha muerto y otras seis han resultado heridas en una nueva serie de ataques rusos contra Ucrania en las provincias orientales de Zaporiyia y Dnipropetrovsk, así como en la de Cherkasi, en el centro del país, según han denunciado este miércoles las autoridades ucranianas.

“Hacia las 5.00 horas (hora local), el enemigo ha lanzado ataques contra Zaporiyia”, ha informado en redes el gobernador de la provincia homónima, Iván Fedorov, que ha precisado que “los bombardeos han causado daños en un aparcamiento, una empresa, una parada de autobús, edificios residenciales cercanos y un quiosco”.

Así, ha señalado que, “lamentablemente, falleció una dependienta del quiosco de 74 años”, si bien ha apuntado que “los incendios declarados en los lugares de los ataques ya han sido extinguidos”.

Paralelamente, en la vecina provincia de Dnipropetrovsk, “tres personas han resultado heridas” después de que Rusia haya atacado “dos distritos de la región con drones”, según ha informado el gobernador, Oleksandr Ganzha.

“En Dnipró (capital provincial), un edificio administrativo y un rascacielos han sufrido daños” en un bombardeo, el mismo en el que se han registrado los tres heridos. “Una mujer de 29 años ha sido hospitalizada en estado moderado, mientras que una mujer de 22 años y un hombre de 65 años están recibiendo tratamiento ambulatorio”, ha precisado.

Los ataques también se han reiterado sobre Cherkasi, ubicado en el centro del país y cuyo gobernador, Ihor Taburets, ha lamentado que, “según datos preliminares, hay tres heridos”, a raíz de lo que ha descrito como “una noche difícil” en la que las fuerzas rusas “han lanzado drones de ataque”. “En concreto, se han registrado impactos de objetivos enemigos en varios puntos del centro de la capital regional”, reza su mensaje, en el que ha prometido mayores detalles más tarde.

La Fuerza Aérea ucraniana ha asegurado a primera hora de este miércoles que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 309 de los 324 drones lanzados en las últimas horas por las tropas rusas, confirmando el impacto de un misil y trece drones en nueve puntos del país. “Hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo. Sigan las normas de seguridad”, ha reclamado a la población.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado la interceptación de 85 aparatos aéreos no tripulados lanzados por Ucrania en las regiones de Bélgorod, Vorónezh, Rostov, Samara y Saratov, así como en aguas del mar de Azov y el mar Negro y en la península de Crimea -anexionada en 2014 por Moscú, un paso no reconocido internacionalmente-, sin pronunciarse sobre víctimas o daños materiales.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó durante la jornada del martes de que, “a pesar de un breve alto el fuego durante la Pascua ortodoxa, las hostilidades en el frente siguen causando víctimas civiles y daños a la infraestructura civil en toda Ucrania”, antes de apuntar a un repunte de las víctimas civiles en marzo respecto a las cifras de febrero.

Así, sostuvo que “las víctimas civiles casi se duplicaron en marzo en comparación con febrero, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2025, con 211 muertos y más de 1.200 heridos”, según datos de la Misión de Supervisión de los Derechos Humanos en Ucrania. El organismo destacó además que “según las autoridades y socios humanitarios, al menos diez civiles murieron y más de 140 resultaron heridos durante los últimos cuatro días”.