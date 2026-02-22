En vivo: la U recibe a Limache en el Estadio Nacional con la obligación de ganar su primer partido en la era Meneghini
Los azules llegan a la cuarta fecha de la Liga de Primera sin conocer de victorias a lo largo del año. Los tomateros buscan ser líderes en solitario.
Universidad de Chile 1-1 Deportes Limache
Tarjeta amarilla para Limache
53′. César Pinares baja a Lucero y es amonestado.
Se salva Limache
51′. Hormazábal cabecea, contiene Bórquez, pero queda el rebote. Allí, la pelota se paseó por la línea de gol y es despejada de manera salvadora por la zaga tomatera.
Tarjeta amarilla en la U
48′. Fabián Hormazábal se gana la cartulina por pisar a Alfonso Parot.
Cambio en la U
45′. Sale el lesionado Lucas Assadi para darle paso a Maximiliano Guerrero.
¡Comienza el segundo tiempo!
45′. Azules y tomateros disputan el complemento en Ñuñoa.
¡Final del primer tiempo!
45′+3′. Universidad de Chile y Limachen igualan 1-1 en el Estadio Nacional. Popin Castro y Javier Altamirano, los autores de los goles.
Tiempo de adición
45′. Se agregan tres minutos en Ñuñoa.
Tarjeta amarilla en Limache
44′. Gonzalo Sosa es amonestado por un manotazo en la cara de Zaldivia.
¡Gol de Universidad de Chile!
27′. Gran pared entre Eduardo Vargas y Javier Altamirano. El ex Estudiantes de La Plata saca un remate desde fuera del área y la ajusta de forma rasante.
La primera llegada de la U
23′. Lucas Assadi quedó en posición inmejorable, en el punto penal, pero la manda hacia un costado y se va fuera.
¡Gol de Deportes Limache!
4′. Pase en profundidad a la espalda de Ramírez, aparece en solitario Popin Castro y no perdona en el mano a mano.
¡Comienza el partido!
1′. La U y Limache ya se enfrentan en el Estadio Nacional, por la cuarta fecha de la Liga de Primera.
La formación titular de Deportes Limache:
La formación titular de Universidad de Chile:
Universidad de Chile recibe a Deportes Limache
Luego de dos partidos jugados en condición de visita, los azules retornan al Estadio Nacional para medirse ante los tomateros.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
