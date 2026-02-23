SUSCRÍBETE
    Una épica batalla: Alejandro Tabilo deja escapar el título del ATP 500 de Río ante Tomás Etcheverry

    A pesar de haber jugado más horas que el chileno durante la jornada de este domingo, el transandino protagonizó una espectacular remontada y dejó al zurdo sin su primer título en arcilla.

    Carlos González Lucay 
    Carlos González Lucay
    Dejó ir la victoria y no pudo con Tomás Etcheverry se quedó con el título de Río. FOTOJUMP

    Después de su brillante victoria a mediodía sobre Ignacio Buse, Alejandro Tabilo (68º) volvió a la cancha para disputar la final del ATP 500 de Río frente al argentino Tomás Etcheverry (51º). La definición más importante de su carrera frente a un rival al que no le sobraba nada a esas alturas tras el gran esfuerzo que había hecho en la víspera. A pesar de eso, el transandino fue capaz de sobreponerse a una condición muy adversa y logró el primer título de su carrera tras imponerse por 3-6, 7-6(3) y 6-4.

    El transandino llegó al límite de sus capacidades físicas, después de haber terminado apenas un par de horas antes su partido frente al checo Vit Kopriva. El encuentro se había suspendido por lluvia el sábado y por calor extremo este mismo domingo. En total, el duelo duró casi cuatro horas, lo que a priori aparecía como una ventaja para el nacional, ya que la organización mantuvo el horario de la definición.

    Por otro lado, el expupilo de Horacio de la Peña jamás había ganado un título ATP (perdió con Nicolás Jarry en su primera definición en el Chile Open 2023) y tenía el antecedente de haber derrotado a Ale la semana anterior en los cuartos de final de Buenos Aires.

    Más allá del cansancio lógico, el platense comenzó pegando profundo para quebrar el saque del número uno del país en el primer juego del encuentro. La potencia de sus tiros es un sello característico de su juego. Sin embargo, la pregunta lógica que surgía era si iba a poder mantener esa intensidad durante todo el match en una cancha que, además, estaba mucho más pesada que en la mañana.

    En el segundo game, el zurdo nacido en Toronto recuperó la ruptura tras una doble falta de su adversario. Con el correr de los minutos, Etcheverry fue perdiendo precisión con sus tiros al querer definir rápido. Además, Tabilo no solo sirvió bien, sino que se plantó con la idea clara de estirar los puntos y moverlo de lado a lado, aprovechando su gran capacidad para abrir ángulos. Una estrategia que le dio resultados en el cuarto juego, cuando logró un nuevo quiebre.

    Era notorio que las piernas comenzaban a pesarle al argentino. Los errores no forzados, tanto con la derecha como con el revés, se multiplicaron, lo que terminó simplificándole bastante la tarea al pupilo de Germán Gaich en ese tramo del encuentro.

    Si bien Etcheverry intentó levantar el nivel con mucho amor propio, Tabilo cerró el primer parcial con un ace, en 45 minutos.

    La sorpresa

    Después de una visita al baño, el argentino volvió a la cancha Guga Kuerten para iniciar el segundo set. Comenzó con algo más de fuerzas, lo que le dio un buen impulso, pero luego cometió varios errores no forzados que significaron el quiebre del chileno en el tercer juego.

    Con la ventaja a su favor, el desafío de Tabilo era mantener en la concentración. Sin embargo, en el sexto juego, un par de malas de decisiones le terminó costando la ruptura de su saque.

    Al nivelarse el duelo, el argentino mejoró en su intensidad y con sus primeros servicios. Se dio fuerzas de donde no tenía para llevar el partido al tie break, incluso, tuvo un punto de set en el duodécimo juego, que el nacional salvó de gran manera.

    En ese momento, Etcheverry fue el que más riesgos tomó, teniendo un junto premio para quedarse con el desempate por 7-3.

    El desenlace

    Tabilo se tomó un periodo en el baño y regresó a la cancha para afrontar el último capítulo del encuentro. Más allá de lo físico, que también empezó a afectar al nacional, la batalla a esas alturas era muy mental y el chileno necesitaba dejar atrás rápidamente el duro golpe de no haber podido cerrar el encuentro.

    Pero esas malas sensaciones se mantuvieron en el inicio, con varios errores no forzados al extremo de ceder su saque en el tercer juego. En ese momento solicitó atención médica por problemas en la zona baja de la espalda.

    El oriundo de La Plata olió bien que Ale estaba en problemas y era él el quien tenía el desafío de no dejar ir la ventaja. Sin embargo, no titubeó y, con mucho mérito por no bajar los brazos nunca, cerró la mejor victoria de su carrera. El chileno, por su parte, subirá varias posiciones y este lunes aparecerá en el puesto 42.

