    Alejandro Tabilo regresa al top 50 con una gran victoria sobre Ignacio Buse y jugará su primera final de ATP 500 en Río

    El tenista nacional superó en dos sets a la gran promesa peruana y esta tarde buscará conseguir la misma corona que alcanzó Christian Garin en 2020.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Alejandro Tabilo desplegó un muy buen tenis frente a Ignacio Buse. FOTOJUMP

    A diferencia de la tarde del sábado, cuando un diluvio obligó a suspender la jornada, una soleada mañana acompañó las semifinales entre Alejandro Tabilo (68º) e Ignacio Buse (91º) en el ATP 500 de Río de Janeiro.

    El partido asomaba como una muy buena prueba de suficiencia para el chileno, pues el peruano es una de las grandes promesas del tenis sudamericano y vivía la mejor semana de su carrera después de vencer al ídolo local Joao Fonseca y al italiano Matteo Berrettini. Sin embargo, la experiencia y la inspiración del zurdo fueron superiores para imponerse por 6-3 y 6-3 y alcanzar por primera vez el boleto a una final de ATP 500.

    Después de que ambos ganaran en cero sus turnos de saque, el limeño dio el primer golpe en el tercer juego quebrando el servicio del número uno del país. Sin embargo, en el siguiente, Ale devolvió la gentileza y recuperó el break. A la postre, sería el único momento complejo para él en todo el encuentro.

    A medida de que el set se fue desarollando, ambos buscaron tomar la iniciativa con golpes profundos. Tabilo se fue beneficiando de su primer servicio, lo que le permitió manejar bien los puntos. Mientras que, con la devolución, también supo ser muy agresivo y eso tuvo premio en el sexto game tras quebrar con una revés paralelo impecable.

    Buse, en tanto, fue perdiendo precisión en sus tiros, especialmente con el revés, y no siempre tomó las mejores decisiones, producto de la presión ejercida por el nacional. Encima, bajó su porcentaje de primeros servicios, quedando en una difícil situación. Eso, en contraparte, le permitió a Tabilo comenzar a ganar mayor confianza y desplegar su rica gama de recursos tenísticos.

    Pura jerarquía

    En el segundo parcial, el peruano intentó levantar su nivel, pero el pupilo de Germán Gaich no lo dejó. Mantuvo la concentración, pese a que el público carioca mayoritariamente se volcó a apoyar a Buse y siguió abriendo ángulos y buscando por el revés a su adversario. Así llegó el primero de los dos quiebres del segundo set tras un error del peruano con ese tiro.

    Con la ventaja en el bolsillo, Tabilo no tuvo problemas para cerrar una victoria muy dulce, pues le permite dar el salto hasta el puesto 42 del ranking. A partir de las 17.30, se medirá con el ganador del partido entre el argentino Tomás Etcheverry y el checo Vit Kopriva, que se enfrentaron paralelamente en la cancha central.

    La mejor raqueta del país buscará transformarse en el segundo chileno en alcanzar la corona del ATP 500 de Río de Janeiro, después de que lo lograra Christian Garin en 2020. De conseguir la corona que entregará la leyenda Andre Agassi, Tabilo se ubicará 37 en la clasificación mundial.

    Además, sumaría su primer título en arcilla, luego de haber conquistado el ATP 250 de Auckland 2024 (cemento) y el ATP 250 de Mallorca ese mismo año (pasto.).

    TenisATP de Río de JaneiroAlejandro TabiloIgnacio BuseVit KoprivaTomás Etcheverry

