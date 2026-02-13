SUSCRÍBETE POR $1100
    Alejandro Tabilo desaprovecha su gran arranque y cae ante Tomás Etcheverry en cuartos de final del ATP de Buenos Aires

    El tenista chileno se impuso por un amplio 6-1 en el primer set, sin embargo, terminó sucumbiendo y el transandino aprovechó la localía para ganar por 6-3 y 6-4 las mangas decisivas en los cuartos de final del ATP de Buenos Aires.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    Alejandro Tabilo desaprovecha su gran arranque y cae ante Tomás Etcheverry en cuartos de final del ATP de Buenos Aires.

    Alejandro Tabilo (71° del ranking ATP) cayó ante Tomás Etcheverry (54°) en los cuartos de final del Abierto de Buenos Aires. El argentino se impuso por 1-6, 6-3 y 6-4 en la arcilla del Court Central Guillermo Vilas. El próximo desafío de Jano es el ATP de Río de Janeiro.

    El partido comenzó con ventaja para el chileno. En el primer set, el tenista nacional sorprendió al público y se impuso por 6-1 en 32 minutos, con dos quiebres y un alto porcentaje de primeros servicios. Tabilo comenzó al saque y abrió el partido con un juego sólido, en el que cedió solo un punto. En el segundo game presionó el servicio del argentino y consiguió el break tras un error de derecha de Etcheverry. Fue la tónica de esa parte inicial del choque, donde parecía que el nacido en Canadá exhibiría su mejor versión a lo largo de la jornada.

    Con la ventaja, confirmó el rompimiento para ponerse 3-0. No cometió errores no forzados en ese tramo y mantuvo la iniciativa desde el fondo. Etcheverry logró sostener su servicio en el cuarto juego, pese a enfrentar otro punto de quiebre (30-40) y descontó para poner el 3-1.

    Luego vino el quinto game, que fue el más exigente para el chileno hasta ese momento. Estuvo 0-30 abajo, pero encadenó cuatro puntos consecutivos para mantener la diferencia. Luego, en el séptimo juego, volvió a quebrar. Una pelota de Etcheverry quedó en la red y Tabilo tomó ventaja de 5-1.

    Con el saque a disposición, cerró el set sin sobresaltos. Ratificó la efectividad de su primer servicio y capitalizó los errores del tenista transandino para sellar la manga a su favor. Algo que luego no logró repetir.

    R Tabilo (71°) no pudo ante Tomás Etcheverry (54°) y se despide del ATP de Buenos Aires en cuartos de final. Mariano Garcia/ UNAR via Photosport

    La reacción de Etcheverry

    El desarrollo cambió en el segundo set. Etcheverry elevó su intensidad y aprovechó una baja en la precisión de Tabilo para igualar el partido.

    El argentino abrió la manga sosteniendo su saque, pese a algunos intercambios largos. En el segundo juego consiguió su primer quiebre de la tarde. Un derechazo le permitió adelantarse 2-0 y cortar la solidez que el chileno había mostrado en el primer parcial.

    Tabilo reaccionó de inmediato. Presionó desde la devolución y recuperó el rompimiento para descontar 2-1. Sin embargo, la irregularidad se instaló en el partido. En el cuarto juego volvió a ceder su servicio y Etcheverry quedó 3-1 arriba. El trasandino confirmó el quiebre con un game en blanco y amplió la ventaja a 4-1. Desde ahí administró la diferencia. Tabilo sostuvo su saque para el 4-2 y luego para el 5-3, pero se mantuvo un quiebre abajo durante todo el tramo final de esa segunda parte del encuentro.

    Con 5-3 a favor y al servicio, Etcheverry cerró el set sin ceder puntos. Ganó todos los intercambios del último game y selló el set para llevar el partido al tercer parcial.

    Ahí, en el instante decisivo, el encuentro se resolvió por detalles y terminó inclinándose para Etcheverry, que se impuso por 6-4. El tercer parcial arrancó con ambos jugadores sosteniendo sus turnos de servicio. No hubo oportunidades de quiebre en los primeros juegos y el marcador avanzó parejo hasta el 2-2. Tabilo mantuvo su saque para el 3-2 y Etcheverry respondió de inmediato para el 3-3, sin conceder puntos de quiebre.

    El equilibrio se mantuvo en los siguientes juegos. El argentino sostuvo en cero para el 4-4 y trasladó la presión al lado del chileno. Recién en el noveno game de esta manga, el transandino logró el primer quiebre con una devolución ganadora que le permitió quedar 5-4 arriba.

    Con la ventaja, el local sirvió para partido. Mantuvo su turno y cerró el set por 6-4, sin chances de quiebre en ese tramo final del encuentro. Etcheverry se instala por primera vez en las semifinales del ATP de Buenos Aires.

    En las estadísticas, el partido mostró diferencias claras en el servicio. Etcheverry sacó ventaja con nueve aces contra dos de Tabilo. El local no cometió dobles faltas y tuvo mejores porcentajes con el primer servicio (70% de puntos ganados con ese saque, frente al 64% del chileno).

    Tabilo fue más efectivo con el segundo servicio, pero lo concreto es que el argentino capitalizó mejor sus opciones de quiebre (tres de tres, contra tres de cinco del chileno).

