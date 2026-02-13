Quién es Tomás Etcheverry, el rival de Tabilo en Buenos Aires que está envuelto en una polémica en Argentina

Alejandro Tabilo (71°) dio la sorpresa en el ATP 250 de Buenos Aires al imponerse ante João Fonseca (33°), el campeón defensor del torneo. En tres sets, el nacional consiguió el pase a los cuartos de final, instancia en la que volverá a chocar con un local: Tomás Etcheverry (54°).

Etcheverry siguió el mismo camino que Tabilo para llegar hasta la instancia. En la primera ronda, se impuso ante el italiano Andrea Pellegrino (145°) en dos sets: 6-2 y 6-4. Después, se enfrentó a su compatriota Román Burruchaga (104°), duelo que duró más de tres horas. El oriundo de La Plata ganó por 7-6 (7-5), 6-7 (7-3) y 6-4.

Sin embargo, el deportista fue criticado al otro lado de la cordillera por su ausencia en la Copa Davis. El equipo argentino, capitaneado por Javier Frana, perdió 3-2 contra Corea del Sur en una disputa que faltaron varias de sus figuras. La derrota en las clasificatorias del torneo les obliga a tener que pelear por la permanencia en septiembre de este año.

“Es así, puede ir el equipo completo y puedes perder o ganar. No se sabe lo que va a pasar, con el diario del lunes es fácil opinar. Yo no puedo hablar por los demás, porque no sé en qué situación está cada uno", respondió el 54 del mundo ante los cuestionamientos en entrevista con Infobae.

La carrera de Etcheverry

La trayectoria del deportista que mide 1,96 centímetros sufrió un declive. En 2023, alcanzó su mejor resultado en un Grand Slam al perder en los cuartos de final de Roland Garros ante Alexander Zverev.

Etcheverry venció a Burruchaga para avanzar a los cuartos de final en Buenos Aires. Por: IEB+ Argentina Open

En su carrera se ha destacado por sus buenas actuaciones en los ATP 250, donde ha llegado en diferentes ocasiones semifinales. Fue finalista en Houston, Lyon y Santiago. En el Chile Open perdió contra Nicolás Jarry (143°) en el 2023.

Solo ha levantado tres títulos challengers. Dos fueron en Italia en Perugia (2021) y Trieste (2021), mientras que el otro en Chile, en el Biobío (2022). Su consistencia en el circuito le llevó a ser el 27 del mundo a mediados de 2024.

A partir de ese hito su nivel comenzó a decaer lentamente. En 2025 le afectó una lesión muscular en la zona abdominal que lo mermó en la gira asiática. Su baja de rendimiento y la complicación física lo hicieron caer hasta el puesto 63 del ranking ATP.

Hace un par de meses volvió a trabajar con el entrenador Walter Grinóvero en la búsqueda de retomar su mejor puesto y tratar de superarlo. “Nos pusimos más en foco en el juego. Más que nada en volver a encontrar ese juego de hace un par de temporadas”, comentó el tenista en la entrevista ya mencionada.

“Yo quiero pasar esa barrera, no quiero quedarme en el 30. Pero, para superar esa barrera hay que volver ahí y después ir para arriba”, declaró Etcheverry previo a su duelo con Tabilo.