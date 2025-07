Una sociedad que duró solo ocho meses: Horacio de la Peña deja de ser el entrenador de Tomás Etcheverry

Después de ocho meses se termina la aventura de Horacio de la Peña como entrenador del argentino Tomás Etcheverry. La sociedad entre ambos quedó disuelta este martes, luego de que el jugador transandino comunicara el fin de la relación profesional.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el tenista le agradeció a su ahora exentrenador. “Hoy quiero comunicar que de común acuerdo con el Pulga decidimos que vamos a finalizar nuestro vínculo profesional”, comenzó señalando.

“Agradezco de corazón a Horacio por todo lo que vivimos, las enseñanzas que me dejó y por su dedicación siempre. Pulga, te deseo muchos éxitos en tus futuros proyectos”, continuó.

Temporada compleja

El balance fue bastante irregular, pues Etcheverry comenzó el año en el puesto 39 y hoy está 58. Su mejor resultado en el año fueron las semifinales de Hamburgo, pero actualmente registra cinco derrotas consecutivas, lo que hizo inviable la continuidad del proyecto.

De la Peña regresaba al circuito después de más de una década y viajó con su hijo Bautista como sparring. En una entrevista con El Deportivo en enero pasado, el Pulga destacaba la decisión que tomó.

“Es una de las mejores decisiones que pude haber tomado para mi corazón, porque a la edad que tengo, tengo que hacer las cosas que me gustan y me apasionan. Aparte comencé con la United Cup, donde te dejan hablar, te dejan pasar a la cancha. Fue como meter a un drogadicto en una fiesta de los 70, una cosa de locos. Yo siento que cuando dirijo, miro mucho, estudio mucho y saco detalles que otros no ven, entonces mi jugador está en llamas, está feliz”, expresó.