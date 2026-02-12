Alejandro Tabilo da el batacazo y elimina al campeón defensor del ATP de Buenos Aires

La expedición de Alejandro Tabilo (71º del ranking ATP) en Buenos Aires continúa. El tenista nacional le ganó una verdadera batalla a Joao Fonseca (33º), en tres sets, para ubicarse en los cuartos de final del Argentina Open. Ganó por parciales de 6-3, 3-6 y 7-5, en dos horas y 23 minutos.

La raqueta número uno del país llegó al torneo transandino luego de la victoria sobre Serbia por las Qualifiers de la Copa Davis, serie en la cual sudó la gota gorda para batir a Ognjen Milic (462º). Superó la primera valla que fue el local Facundo Díaz Acosta (285º), en dos sets. El siguiente escollo era más complejo, toda vez que el brasileño era el último campeón. Quedó libre en la primera ronda al ser el tercer sembrado.

Había solo un antecedente entre ambos. El nacido en Toronto derrotó al brasileño en los cuartos de final de Bucarest, en 2024. En la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, Fonseca contaba con el plus de la numerosa y bulliciosa hinchada brasileña que se hizo presente en las graderías. Todos con camisetas amarillas, para hacerse notar.

“Jano” tuvo un arranque de partido impecable. Con golpes fuertes, ganó ocho games seguidos para quedar rápidamente 3-0 en ventaja, incluyendo un quiebre en el segundo juego. Recién en el 9º game, Joao Fonseca salió del cero. Mostrando firmeza desde el fondo y en la red, Tabilo daba muestras de supremacía. Si bien en el quinto defendió su saque para quedar 4-1, su rival empezó a reaccionar y a estrechar las distancias.

Complicado en el octavo juego, sacó un par de puntos notables para devolver un quiebre. Finalmente, el chileno se quedaría con el primer set 6-3 en 35 minutos. En la manga registró el 73% de primeros servicios, el 43% de puntos en segundo saque y nueve tiros ganadores con la derecha.

En el segundo set, el brasileño de 19 años mostró otra actitud, en un contexto de un duelo que fue cambiando. El 33º del mundo se puso 2-1, y luego Tabilo defendió su saque para el 2-2. Fonseca se repuso a un break abajo para volver a quedar arriba (3-2) y, posteriormente, quiebra para aumentar la ventaja. A esas alturas, el duelo tenía ambiente casi de Copa Davis, porque los fanáticos brasileños celebraban cada punto de su compatriota. Eran “locales”.

Tabilo perdió fluidez y claridad en la segunda manga. Tanto que terminó cediendo el set 6-3, en 46 minutos. Tuvo un 67% de puntos ganados en el primer servicio y un 50% en el segundo. Además, sumó 14 errores no forzados.

Se fueron al tercer set. Si Tabilo quería seguir en carrera, debía retomar la iniciativa que mostró en el primero. Gracias a grandes golpes, se colocó 2-1 arriba. El cuarto game fue eterno, donde la paridad estaba instalada. Cuando “Jano” tenía el quiebre a la mano, Fonseca lo levantaba. El nacional llegó a tener cinco break points, hasta que finalmente quebró para ponerse 3-1.

El duelo podía tomar cualquier rumbo. Porque la lucha fue dura y equilibrada. Fonseca quiebra y luego defiende su servicio para quedar 3-3. Después, quedaron 4-4 y 5-5. Era un pleito punto a punto, golpe por golpe. La tercera manga fue tensa. El chileno cumplía con su saque, sin embargo le faltaba un quiebre para cerrar el duelo. Llegó a tener tres match points, hasta que Fonseca deja una pelota en la red y Tabilo festeja. Alivio.

Un triunfazo, en dos horas y 23 minutos. En la ronda de cuartos de final, chocará con el argentino Tomás Etcheverry (54º), séptimo preclasificado, quien en un extenso duelo superó en tres sets a Román Burruchaga (104º). En otro duelo de la jornada de miércoles, la sorpresa fue la eliminación del italiano Matteo Berrettini (58º), a manos del checo Vit Kopriva (95º).

Para la jornada de jueves, Tomás Barrios (114º) fue programado para el primer turno (13.00 horas), en su duelo de octavos ante el italiano Luciano Darderi (22º), el segundo sembrado y uno de los candidatos.